Redmi Pad'in 8 GB RAM'e sahip yeni versiyonu çıktı

Yeni model iç piyasada 1.799 yuan yani mevcut kurla 250 dolar karşılığında satılacak. Redmi Pad'in bu versiyonunun uluslararası pazarda ne zaman piyasaya sürüleceği ise henüz bilinmiyor. Bellek haricinde cihazın diğer özelliklerinde herhangi bir değişiklik yok.
Redmi Pad özellikleri
Redmi Pad 2.000 x 1.200 piksel çözünürlüte 10.61 inç 90 Hz IPS ekrana taşıyor. Gücünü MediaTek Helio G99 platformundan alan tabletin ön ve arka kameraları 8 megapiksel çözünürlüğe sahip. İhtiyaç duyduğu enerjiyi 18W hızlı şarj destekli 8.000 mAh pilinden alan cihazda Dolby Atmos destekli dört hoparlör bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam