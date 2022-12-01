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    Anlık Bildirim

    Redmi Pad'in 8 GB RAM'e sahip yeni versiyonu çıktı

    Redmi markasının ilk tabletini geçtiğimiz aylarda tanıtmıştı. Çinli marka şimdi de Redmi Pad'in 8 GB RAM ile donatılmış versiyonunu piyasaya sürdü.             
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    Redmi Pad'in 8 GB RAM'e sahip yeni versiyonu çıktı Tam Boyutta Gör
    Redmi markası geçtiğimiz Ekim ayında ilk tabletini piyasaya sürmüştü. Redmi Pad adı altında pazara giriş yapan model 4/6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama seçenekleriyle tüketicilere sunuldu. Çinli şirket şimdi de cihazın 8 GB RAM'li versiyonu ile karşımızda.

    Yeni model iç piyasada 1.799 yuan yani mevcut kurla 250 dolar karşılığında satılacak. Redmi Pad'in bu versiyonunun uluslararası pazarda ne zaman piyasaya sürüleceği ise henüz bilinmiyor. Bellek haricinde cihazın diğer özelliklerinde herhangi bir değişiklik yok.

    Redmi Pad'in 8 GB RAM'e sahip yeni versiyonu çıktı Tam Boyutta Gör

    Redmi Pad özellikleri

    Redmi Pad 2.000 x 1.200 piksel çözünürlüte 10.61 inç 90 Hz IPS ekrana taşıyor. Gücünü MediaTek Helio G99 platformundan alan tabletin ön ve arka kameraları 8 megapiksel çözünürlüğe sahip. İhtiyaç duyduğu enerjiyi 18W hızlı şarj destekli 8.000 mAh pilinden alan cihazda Dolby Atmos destekli dört hoparlör bulunuyor.

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    StaatSanWalt 18 saat önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 1 gün önce

    maaşallah

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    gun 1 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 5 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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