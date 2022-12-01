Tam Boyutta Gör Redmi markası geçtiğimiz Ekim ayında ilk tabletini piyasaya sürmüştü. Redmi Pad adı altında pazara giriş yapan model 4/6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama seçenekleriyle tüketicilere sunuldu. Çinli şirket şimdi de cihazın 8 GB RAM'li versiyonu ile karşımızda.

Xiaomi 13'ün yarınki tanıtım etkinliği süresiz olarak ertelendi 19 sa. önce eklendi

Yeni model iç piyasada 1.799 yuan yani mevcut kurla 250 dolar karşılığında satılacak. Redmi Pad'in bu versiyonunun uluslararası pazarda ne zaman piyasaya sürüleceği ise henüz bilinmiyor. Bellek haricinde cihazın diğer özelliklerinde herhangi bir değişiklik yok.

Tam Boyutta Gör

Redmi Pad özellikleri

Redmi Pad 2.000 x 1.200 piksel çözünürlüte 10.61 inç 90 Hz IPS ekrana taşıyor. Gücünü MediaTek Helio G99 platformundan alan tabletin ön ve arka kameraları 8 megapiksel çözünürlüğe sahip. İhtiyaç duyduğu enerjiyi 18W hızlı şarj destekli 8.000 mAh pilinden alan cihazda Dolby Atmos destekli dört hoparlör bulunuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Tablet Haberleri

Redmi Pad'in 8 GB RAM'e sahip yeni versiyonu çıktı