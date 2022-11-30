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    Xiaomi 13'ün yarınki tanıtım etkinliği süresiz olarak ertelendi: Sebep ne?

    Xiaomi ani bir kararla Xiaomi 13 serisi akıllı telefonlarının lansmanını ertelediğini duyurdu. Çinli şirket Weibo'da yaptığı açıklamada henüz yeni tarihin belirlenmediğini söyledi.
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    Xiaomi 13'ün yarınki tanıtım etkinliği süresiz olarak ertelendi Tam Boyutta Gör
    Xiaomi yarın yani 1 Aralık'ta başta Xiaomi 13 serisi akıllı telefonları olmak üzere birçok yeni ürün tanıtacaktı. iQOO 11 serisinin ise bir gün sonra duyurulması bekleniyordu. Ancak her iki etkinlik de üreticiler tarafından aniden ertelendi.

    Xiaomi, Weibo'da yaptığı resmi açıklamada yeni Xiaomi 13 serisi akıllı telefonların duyurusunun süresiz olarak ertelendiğini ve yeni tarihin henüz belirlenmediğini açıkladı. iQOO markasının (vivo'ya ait) temsilcileri de benzer bir açıklama yaptı.

    Xiaomi 13'ün yarınki tanıtım etkinliği süresiz olarak ertelendi Tam Boyutta Gör

    Xiaomi 13 serisi neden ertelendi?

    Erteleme nedeninin eski Çin Devlet Başkanı Jiang Zemin'in 96 yaşında hayatını kaybetmesi olduğu düşünülüyor. Xiaomi lansman etkinliği için belirleyeceği yeni tarihi ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşacak.

    Çinli marka 1 Aralık'ta Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro akıllı telefonlarının yanı sıra Xiaomi Watch S2 akıllı saat, Xiaomi Buds 4 kablosuz kulaklık ve Xiaomi Mini Host isimli ilk masaüstü bilgisayarını da duyurmayı planlıyordu.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    Mohi 16 saat önce

    maaşallah

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    gun 22 saat önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 4 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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