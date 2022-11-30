Xiaomi 13'ün yarınki tanıtım etkinliği süresiz olarak ertelendi: Sebep ne?

Xiaomi, Weibo'da yaptığı resmi açıklamada yeni Xiaomi 13 serisi akıllı telefonların duyurusunun süresiz olarak ertelendiğini ve yeni tarihin henüz belirlenmediğini açıkladı. iQOO markasının (vivo'ya ait) temsilcileri de benzer bir açıklama yaptı.
Xiaomi 13 serisi neden ertelendi?
Erteleme nedeninin eski Çin Devlet Başkanı Jiang Zemin'in 96 yaşında hayatını kaybetmesi olduğu düşünülüyor. Xiaomi lansman etkinliği için belirleyeceği yeni tarihi ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşacak.
Çinli marka 1 Aralık'ta Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro akıllı telefonlarının yanı sıra Xiaomi Watch S2 akıllı saat, Xiaomi Buds 4 kablosuz kulaklık ve Xiaomi Mini Host isimli ilk masaüstü bilgisayarını da duyurmayı planlıyordu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam