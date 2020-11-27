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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Redmi Watch tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Mütevazi bir tasarıma sahip olan Redmi Watch akıllı saat modelinde 1.4 inçlik ekran, 7 farklı spor modu, NFC, 50 metreye kadar suya dayanıklılık şeklinde özellikler yer alıyor.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Redmi Watch tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    5G teknolojisi ile donattığı yeni Redmi Note 9 serisini lanse eden Xiaomi bir de akıllı saat tanıttı. Redmi Watch markanın ilk akıllı saati olma özelliğine sahip. Redmi daha önce akıllı bileklik tanıtmıştı.

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    Redmi Watch özellikleri ve fiyatı

    Redmi Watch modeli 1.4 inçlik dörtgen bir tasarıma sahip. Ekranda 323 ppi değerine ulaşılırken spor havada tasarlanmış kasa 35g ağırlığında. Hem kasa hem de kayış farklı renk seçenekleri ile sunuluyor.

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    20 farklı saat ekranı barındıran model 7 spor modunu takip edebiliyor. Bunu 6 eksenli sensör ve hareket algoritması kullanarak yapıyor. 50 metreye kadar suya dayanıklı olan model tek şarj ile bir haftaya kadar kullanım sağlıyor. Tasarruf modu ise bunu 12 güne çekiyor. Nabız ölçer sürekli çalışabiliyor.

    Dahili mikrofon ile XiaoAI akıllı asistana ulaşabildiğiniz saat ayrıca NFC, 270 şehirde toplu taşıma kartı desteği, erişim kartlarına yazabilme, temassız ödeme gibi özelliklere sahip. Redmi Watch için 45$ fiyat etiketi belirlenmiş ve ön siparişlerde 5$ indirim yapılıyor.

    Redmi Watch tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı



    https://www.gizmochina.com/2020/11/26/redmi-watch-launched-as-the-brands-first-smartwatch-priced-at-269-yuan40/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ugah6aiw

    herşeye uçan tabut diye iftira atmakta moda oldu...

    1 gün önce
    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    6 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    6 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    1 hafta önce
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