Redmi Watch tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

5G teknolojisi ile donattığı yeni Redmi Note 9 serisini lanse eden Xiaomi bir de akıllı saat tanıttı. Redmi Watch markanın ilk akıllı saati olma özelliğine sahip. Redmi daha önce akıllı bileklik tanıtmıştı.

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Redmi Watch özellikleri ve fiyatı

Redmi Watch modeli 1.4 inçlik dörtgen bir tasarıma sahip. Ekranda 323 ppi değerine ulaşılırken spor havada tasarlanmış kasa 35g ağırlığında. Hem kasa hem de kayış farklı renk seçenekleri ile sunuluyor.

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20 farklı saat ekranı barındıran model 7 spor modunu takip edebiliyor. Bunu 6 eksenli sensör ve hareket algoritması kullanarak yapıyor. 50 metreye kadar suya dayanıklı olan model tek şarj ile bir haftaya kadar kullanım sağlıyor. Tasarruf modu ise bunu 12 güne çekiyor. Nabız ölçer sürekli çalışabiliyor.

Dahili mikrofon ile XiaoAI akıllı asistana ulaşabildiğiniz saat ayrıca NFC, 270 şehirde toplu taşıma kartı desteği, erişim kartlarına yazabilme, temassız ödeme gibi özelliklere sahip. Redmi Watch için 45$ fiyat etiketi belirlenmiş ve ön siparişlerde 5$ indirim yapılıyor.

https://www.gizmochina.com/2020/11/26/redmi-watch-launched-as-the-brands-first-smartwatch-priced-at-269-yuan40/

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