Redmi yeni dizüstü bilgisayarlarını tanıttı: RedmiBook Pro 14 ve 15

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Redmi markası merakla beklenen yeni dizüstü bilgisayarını sonunda duyurdu. Yeni RedmiBook Pro, 11. Nesil Intel Core işlemcilerden güç alırken 14 ve 15 inç olmak üzere iki farklı boyutta geliyor.

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RedmiBook Pro, tamamen metal gövdeyle karşımıza çıktı. Başta da belirttiğimiz gibi 14 ve 15 inç ekran seçenekleri mevcut. Ancak sadece büyük model 3.2K çözünürlük ve 90 Hz tazeleme oranı sunuyor. RedmiBook Pro 15'in 15 inç MacBook Pro'dan daha yüksek piksel yoğunluğuna sahip olduğu açıklandı.

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Dizüstü bilgisayarlar 11. Nesil Intel Core işlemci (Core i5 ve Core i7) seçenekleriyle sunuluyor. Aynı zamanda Intel Xe entegre grafik birimi veya NVIDIA GeForce MX450 ekran kartı (2 GB GDDR5) ile tercih edilebildiklerini belirtelim. Bunlara 16 GB RAM ve 512 GB SSD depolama birimi eşlik ediyor.

Her modelin üç ayrı konfigürasyonu var

RedmiBook Pro 15'in pil kapasitesi 70 Wh olarak tabloya yansırken, RedmiBook Pro 14'ün 56 Wh kapasiteli bataryayla donatıldığını görüyoruz. Üst model 100W güç adaptörü ile geliyor. Diğer versiyonda 65W şarj adaptörü var.

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Yeni RedmiBook Pro'nun diğer özelliklerini Wi-Fi 6 desteği, Thunderbolt 4 arayüzüne sahip USB-C bağlantı noktası, güç tuşuna entegre parmak izi tarayıcısı olarak sıralayabiliriz. Cihazların fiyat etiketleri donanım konfigürasyonuna göre farklılık gösteriyor:

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RedmiBook Pro 14:

Intel Core i5 + Intel Iris Xe - 697 dolar

Intel Core i5 + Nvidia MX450 - 821 dolar

Intel Core i7 + Nvidia MX450 - 929 dolar

RedmiBook Pro 15:

Intel Core i5 + Intel Iris Xe - 774 dolar

Intel Core i5 + MX450 - 852 dolar

Intel Core i7 + MX450 - 976 dolar

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