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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Redmi yeni dizüstü bilgisayarlarını tanıttı: RedmiBook Pro 14 ve 15

    Xiaomi kısa süre önce düzenlediği etkinlikte Redmi K40 serisi akıllı telefonlarını tanımakla kalmadı aynı zamanda Redmi markası altında iki yeni dizüstü bilgisayar da duyurdu.
    26 Şubat 2021, 16:45 (Güncellendi, 12 sa.)
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Redmi yeni dizüstü bilgisayarlarını tanıttı: RedmiBook Pro 14 ve 15
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    Redmi markası merakla beklenen yeni dizüstü bilgisayarını sonunda duyurdu. Yeni RedmiBook Pro, 11. Nesil Intel Core işlemcilerden güç alırken 14 ve 15 inç olmak üzere iki farklı boyutta geliyor.

    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Tab S7 Lite'ın bazı özellikleri detaylandı"

    RedmiBook Pro, tamamen metal gövdeyle karşımıza çıktı. Başta da belirttiğimiz gibi 14 ve 15 inç ekran seçenekleri mevcut. Ancak sadece büyük model 3.2K çözünürlük ve 90 Hz tazeleme oranı sunuyor. RedmiBook Pro 15'in 15 inç MacBook Pro'dan daha yüksek piksel yoğunluğuna sahip olduğu açıklandı.

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    Redmi yeni dizüstü bilgisayarlarını tanıttı: RedmiBook Pro 14 ve 15
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    Dizüstü bilgisayarlar 11. Nesil Intel Core işlemci (Core i5 ve Core i7) seçenekleriyle sunuluyor. Aynı zamanda Intel Xe entegre grafik birimi veya NVIDIA GeForce MX450 ekran kartı (2 GB GDDR5) ile tercih edilebildiklerini belirtelim. Bunlara 16 GB RAM ve 512 GB SSD depolama birimi eşlik ediyor.

    Her modelin üç ayrı konfigürasyonu var

    RedmiBook Pro 15'in pil kapasitesi 70 Wh olarak tabloya yansırken, RedmiBook Pro 14'ün 56 Wh kapasiteli bataryayla donatıldığını görüyoruz. Üst model 100W güç adaptörü ile geliyor. Diğer versiyonda 65W şarj adaptörü var.

    Redmi yeni dizüstü bilgisayarlarını tanıttı: RedmiBook Pro 14 ve 15
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    Yeni RedmiBook Pro'nun diğer özelliklerini Wi-Fi 6 desteği, Thunderbolt 4 arayüzüne sahip USB-C bağlantı noktası, güç tuşuna entegre parmak izi tarayıcısı olarak sıralayabiliriz. Cihazların fiyat etiketleri donanım konfigürasyonuna göre farklılık gösteriyor:

    Redmi yeni dizüstü bilgisayarlarını tanıttı: RedmiBook Pro 14 ve 15
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    RedmiBook Pro 14:

    • Intel Core i5 + Intel Iris Xe - 697 dolar
    • Intel Core i5 + Nvidia MX450 - 821 dolar
    • Intel Core i7 + Nvidia MX450 - 929 dolar

    RedmiBook Pro 15:

    • Intel Core i5 + Intel Iris Xe - 774 dolar
    • Intel Core i5 + MX450 - 852 dolar
    • Intel Core i7 + MX450 - 976 dolar


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    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    WB 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Agirliklarini da yazsaydiniz..
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    ztealth (Harun Yılmaz) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ne güzel laptoplar çıkıyor piyasaya ama biz sadece haberlerini veyahut videolarını izleyebiliyoruz.
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    E Elektrikliarabasever 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bütçesi az olup Macbook alamayanlar için güzel çakma olmuş. Şaka bir yana Lenovo falan varken ne Xiaomisi arkadaş telefon ve ev ürünleri yapmaya devam etsinler geçen yine bir bilgisayar çıkarmışlardı milattan kalma işlemci ile sunmuşlardı...
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 10 sa. ( Mesaj Silindi ) Elektrikliarabasever
    Xiaomi laptop hiç kullandınız mı ya da deneyim etme şansı buldunuz mu bilmiyorum ama ben 2 farklı modeline sahip oldum, her anlamda aynı fiyattaki bir lenovo'yu yerden yere vuracak kaliteleri var. Kaliteyi de geçtim tasarım olarak da çok göz doldurucular. Lenovo'yu Hatice teyzenin kızı da koşa koşa gidip satın alıyor. 
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    Batuhan Gökçe LEGTN (Batuhan Gökçe) 9 sa. ( Mesaj Silindi ) Elektrikliarabasever
    Marka üzerinden kıyas yapmayı ne zaman bırakacaksınız acaba? Lenovo Thinkpad E de var Thinkpad X1 Carbon da var. Guhong kusura bakmada Thinkpad X1 Carbon vb. Lenovo'lar yerden yere 20 kez vurur. Thinkpad E dersin o zaman susarım. Marka değil model konuşun. Az ilerleyin artık. Kardeşim Asus,Msı al iyi markalar diyen tiplerden farkınız yok gibi :D
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    . .twin.turbo. (Bilal Tan) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Türkiye'de resmi satısı olacak mı ?
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