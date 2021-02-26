Samsung Galaxy Tab S7 Lite'ın bazı özellikleri detaylandı

Samsung geçen yıl Galaxy Tab S7 serisi tabletlerini piyasaya sürmüştü. Şimdi de özellikleri kırpılmış yeni bir versiyon çıkarmaya hazırlandığı söyleniyor. Galaxy Tab S7 Lite ismiyle pazara girmesi beklenen cihaz son olarak Geekbench veritabanında ortaya çıktı.
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Test sonuçlarına bakılırsa tablet Qualcomm Snapdragon 750G işlemci ve 4 GB RAM ile gelecek. Ayrıca 12.4 inç ekran taşıması ve yüksek kaliteli AKG ses sistemiyle donatılması bekleniyor. Ne yazık ki diğer özellikleri konusunda henüz net bir bilgi yok.
Haziran ayında tanıtılabilir
Geekbench'e konuk olan cihaz 650 tek çekirdek, 1.694 çoklu çekirdek puanı elde etmiş durumda. Mevcut bilgilere göre Galaxy Tab S7 Lite'ın tanıtımı bu yılın ikinci çeyreğinin sonunda yapılacak. Samsung'un yeni tabletiyle muhtemelen Haziran ayında tanışacağız.
https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_tab_s7_lite_brings_snapdragon_750g_on_geekbench-news-47942.php Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Umarım ekranı 16:9'a yakın olur. Yatayda ne kadar uzun olursa o kadar iyi
Fakir fukara sevinsin
Fena mı olur yani
Batar mısın eyy Samsung