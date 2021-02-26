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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy Tab S7 Lite'ın bazı özellikleri detaylandı

    Samsung önümüzdeki aylarda amiral gemisi Galaxy Tab S7 tabletinin özellikleri kırpılmış versiyonunu çıkaracak. "Lite" takısıyla pazara girmesi beklenen cihaz Geekbench platformunda ortaya çıktı.
    26 Şubat 2021, 13:00 (16 sa.)
    1,9b
    7
    7
    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy Tab S7 Lite'ın bazı özellikleri detaylandı
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    Samsung geçen yıl Galaxy Tab S7 serisi tabletlerini piyasaya sürmüştü. Şimdi de özellikleri kırpılmış yeni bir versiyon çıkarmaya hazırlandığı söyleniyor. Galaxy Tab S7 Lite ismiyle pazara girmesi beklenen cihaz son olarak Geekbench veritabanında ortaya çıktı.

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    Test sonuçlarına bakılırsa tablet Qualcomm Snapdragon 750G işlemci ve 4 GB RAM ile gelecek. Ayrıca 12.4 inç ekran taşıması ve yüksek kaliteli AKG ses sistemiyle donatılması bekleniyor. Ne yazık ki diğer özellikleri konusunda henüz net bir bilgi yok.

    Samsung Galaxy Tab S7 Lite'ın bazı özellikleri detaylandı
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    Haziran ayında tanıtılabilir

    Geekbench'e konuk olan cihaz 650 tek çekirdek, 1.694 çoklu çekirdek puanı elde etmiş durumda. Mevcut bilgilere göre Galaxy Tab S7 Lite'ın tanıtımı bu yılın ikinci çeyreğinin sonunda yapılacak. Samsung'un yeni tabletiyle muhtemelen Haziran ayında tanışacağız.



    https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_tab_s7_lite_brings_snapdragon_750g_on_geekbench-news-47942.php Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    RaptorFX 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şükür 12" tablet. Gına geldi 10"den.
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    sendemail (umit erdem) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    sinema standardı 16:10'dur , bilgi vereyim dedim...
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 14 sa. ( Mesaj Silindi ) sendemail
    Uzun zamandır 21:9 kullanılıyor IMAX harici.
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    Halilowich (H Y) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    İPad'ler çok iyi ama ekran oranından dolayı dizi-film-youtube gibi içerikleri tüketirken ekran verimli kullanılamıyor. Üstte ve altta boşluk çok oluyor. 16:9 formatlı bir ekran tam ideal video içerikleri için
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    Lithium (Oğuzhan Özturgut) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Muhtemelen 2999-3299 TL arası fiyatı olacak.
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    theJuDGe_41 (Yusuf Akbaş) 16 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    12.4 inç mi oo tam dizi film izleme cihazı olacak

    Umarım ekranı 16:9'a yakın olur. Yatayda ne kadar uzun olursa o kadar iyi
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    F fakasupi (Harun Balaban) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    1000 TL ye versinler alayım
    Fakir fukara sevinsin
    Fena mı olur yani
    Batar mısın eyy Samsung
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