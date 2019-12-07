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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    RedmiBook 13 için geri sayım başladı: İşte son görseller

    RedmiBook 13'ün 10 Aralık tarihinde düzenlenecek etkinlikte tanıtılması bekleniyor. Dizüstü bilgisayarın tasarımını ve bazı özelliklerini ortaya koyan iki yeni teaser yayınlandı.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    RedmiBook 13 için geri sayım başladı: İşte son görseller
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    Redmi, MacBook Air'e potansiyel rakip olarak görülen RedmiBook 13 ile ilgili paylaşımlarına devam ediyor. Şirket bu kez iki teaser görsel yayınlandı. Bunlardan biri cihazı tamamen gözler önüne sererken diğeri ne kadar hafif olduğuna işaret ediyor.

    Ayrıca Bkz. "vivo X30'un 16 Aralık'ta tanıtılacağı resmen açıklandı"

    Dizüstü bilgisayar 16 inç MacBook Pro ile benzer bir görünüme sahip olacak. Ancak boyut açısından MacBook Air ile rekabet edeceğini söyleyebilriiz. Görselde yer verilen akıllı telefon, bir mobil cihazdan diğerine anında dosya aktarımı yapılabileceğini gösteriyor. Bu teknolojinin, Xiaomi'nin bulut hizmeti aracılığıyla çalıştığını belirtelim.

    RedmiBook 13 için geri sayım başladı: İşte son görseller
    Tam Boyutta Gör

    10 Aralık'ta tanıtılacak

    İkinci teaser ise metal gövdeye sahip RedmiBook 13'ün üç parmak üzerinde kolayca taşınabilek kadar hafif olduğunu vurguluyor. Dizüstü bilgisayarın ağırlığı konusunda henüz bir bilgi yok ancak bir kilogram civarında olacağı söyleniyor. RedmiBook 13, 10 Aralık tarihinde düzenlenecek etkinlikte resmi olarak tanıtılacak.



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    smart1978 4 gün
    3 nokta duzlem belirtir :) Hafifligi belirtmez :) ... Temel Geomteri bilgisi ...

    13.3 " civari olur :) ... 4K+ ekranli gelir umarim ... 10. Nesil Intel islemcileriyle ... 10 bit panel beklerim ...

    Aksi halde Dell ve Lenovo da alternatifleri bolca var...
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    firtinax 4 gün smart1978
    İstediğin özellikler çok iyi ama bunu ne kadar bi fiyata verecek?
    Düşük fiyat, birçok negatif özelliği göz ardı etmemizi sağlayabiliyor.
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    zuhanda 5 gün
    3 parmakla şınav bile çekerim bu benim hafif olduğum anlamına gelmez.
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    Fenomenon 5 gün
    Xiaomi'nin laptop'ları pahalı. Belki bu daha ucuz olur
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    MrKattchup 5 gün
    Görsel üretmeye çalışmasaydınız direk Apple sitesinin linkini koysaydınız o bakımdan da kolay olurdu.
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    Relax Relax 5 gün MrKattchup
    Hocam öyle demeyin. Ürünlerin isimleri gibi kendileri de çok orjinal :)
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