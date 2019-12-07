RedmiBook 13 için geri sayım başladı: İşte son görseller

Tam Boyutta Gör

Redmi, MacBook Air'e potansiyel rakip olarak görülen RedmiBook 13 ile ilgili paylaşımlarına devam ediyor. Şirket bu kez iki teaser görsel yayınlandı. Bunlardan biri cihazı tamamen gözler önüne sererken diğeri ne kadar hafif olduğuna işaret ediyor.

Ayrıca Bkz. "vivo X30'un 16 Aralık'ta tanıtılacağı resmen açıklandı"

Dizüstü bilgisayar 16 inç MacBook Pro ile benzer bir görünüme sahip olacak. Ancak boyut açısından MacBook Air ile rekabet edeceğini söyleyebilriiz. Görselde yer verilen akıllı telefon, bir mobil cihazdan diğerine anında dosya aktarımı yapılabileceğini gösteriyor. Bu teknolojinin, Xiaomi'nin bulut hizmeti aracılığıyla çalıştığını belirtelim.

Tam Boyutta Gör

10 Aralık'ta tanıtılacak

İkinci teaser ise metal gövdeye sahip RedmiBook 13'ün üç parmak üzerinde kolayca taşınabilek kadar hafif olduğunu vurguluyor. Dizüstü bilgisayarın ağırlığı konusunda henüz bir bilgi yok ancak bir kilogram civarında olacağı söyleniyor. RedmiBook 13, 10 Aralık tarihinde düzenlenecek etkinlikte resmi olarak tanıtılacak.