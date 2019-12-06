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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    vivo X30'un 16 Aralık'ta tanıtılacağı resmen açıklandı

    Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, kullanıcılar tarafından merakla beklenen 5G destekli vivo X30 modelini, 16 Aralık'ta düzenleyeceği lansmane etkinliğiyle birlikte tanıtacak.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    vivo X30'un 16 Aralık'ta tanıtılacağı resmen açıklandı
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    Akıllı telefon üreticisi Vivo, geçtiğimiz ayın başlarında Samsung ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, vivo X30 modelini Aralık ayında tanıtacağını açıklamıştı. Şirket o zamandan beri cihazın tasarımı, renkleri ve kamera özellikleriyle ilgili birçok video ve görsel yayınladı ve en sonunda da piyasaya çıkış tarihini duyurdu.

    Ayrıca Bkz. "vivo iQOO Neo 855 Racing Edition tanıtıldı: Snapdragon 855+ işlemci, 33W hızlı şarj"

    Exynos 980 ile gelecek

    Çin sosyal ağı Weibo'da bir görsel paylaşan şirket, 5G destekli vivo X30'un 16 Aralık tarihinde resmen tanıtılacağını açıkladı. Şirket henüz cihazın tüm teknik özelliklerini paylaşmadı ve bunun için on gün daha beklememiz gerekecek. Önceki açıklamalarda vivo X30'un, Samsung'un ürettiği Exynos 980 yonga seti, 64 MP ana kamera olmak üzere dörtlü kamera kurulumu ve 60x hibrit zoom özelliyle geleceği belirtilmişti.

    Akıllı telefonun delikli bir ekrana sahip olacağı ve üç renk seçeneğiyle piyasaya sürüleceği de gelen haberler arasında. Android 10 tabanlı JoviOS çalıştıracak olan cihaz, Vivo'nun yeni arayüzüne sahip olacak. Cihazın diğer teknik özelliklerini ise tanıtım etkinliğinde öğrenmemiz mümkün olaca.



    https://www.gsmarena.com/vivo_x30_launch_date-news-40439.php Yorum Yaz
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