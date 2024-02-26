Reklam Kurulu'ndan takviye gıda reklamlarına ceza!

Tam Boyutta Gör Ticaret Bakanlığı'na bağlı Reklam Kurulu, 13 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari uygulamaları inceledi.

Reklam Kurulu'nun bu ayki toplantısında görüşülen 185 dosyadan 157'si mevzuata aykırı bulundu. İlgili şirketlere toplam 24 milyon 16 bin 573 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

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Sağlık ürünlerine ceza

Bu ay ceza kesilen 157 dosyadan 47’sini tüketici sağlığını ilgilendiren reklamlar oluşturdu. Kuruldan yapılan açıklamaya göre başta takviye edici gıdalar olmak üzere, gıda ve kozmetik ürünleri gibi doğrudan tüketicilerin kullanımına yönelik sağlık beyanı içeren ürün reklamları ve sağlık hizmetlerine ilişkin reklamlar incelendi. Vadedilen beşeri faydaları hakkında tüketicileri yanıltan, kamu sağlığını bozucu nitelikte, mevzuata aykırı bulunan reklamlar hakkında ceza uygulandı. Sağlık ürünleriyle ilgili 47 dosya hakkında toplam 9 milyon 126 bin 735 lira idari para cezası kararı alındı.

Reklam Kurulu'ndan 2 ayda toplam 47 milyon lira ceza

Reklam Kurulu bu yılın ilk iki ayında toplam 345 dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulundu. Tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 296 adet dosya hakkında durdurma cezasının yanı sıra, toplam 47 milyon 900 bin 904 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

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