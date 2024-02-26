Xiaomi Watch S3 Türkiye fiyatı ne kadar?

Xiaomi Watch S3 Türkiye fiyatı 5.099 TL olarak açıklandı ancak ürüne lansmana özel 4.999 TL fiyat ile ulaşılabiliyor. Xiaomi Watch S3, Türkiye’ye iki renk seçeneğiyle birlikte giriş yapıyor: Siyah ve Gümüş.

Tam Boyutta Gör Xiaomi Watch S3 özellikleri ise fiyatına göre ideal diyebiliriz. Cihaz, 60 Hz yenileme hızı ve 600 nit maksimum parlaklık ve değiştirilebilir çerçeveye sahip 1.43 inç AMOLED ekran ile geliyor. Bununla birlikte üründe %20 daha hassas olan 12 kanallı bir kalp atış hızı sensörü, kandaki oksijen miktarını (SpO2) ölçme, uyku kalitesini, stres seviyesini ve solunum hızını izleme ve döngü takibi gibi özellikleri mevcut. Xiaomi Watch S3 ayrıca sanal asistanlı yeni bir profesyonel snowboard modu da dahil olmak üzere 150'den fazla spor modu içeriyor.

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Xiaomi Watch S3’ün pil ömrü ise 15 güne kadar çıkabiliyor. Bu arada üründe ayrıca NFC özelliğinin de olduğunu belirtelim. Tıpkı firmanın yeni telefonları ve ürünlerinde olduğu gibi Xiaomi Watch S3 de HyperOS işletim üzerinde çalışıyor. Kafalarda soru işareti kalmaması için Xiaomi Watch S3’ün diğer akıllı telefonlarla da çalışabildiğini belirtelim.

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Beklenen Xiaomi Watch S3 için Türkiye fiyatı açıklandı