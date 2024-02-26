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    Beklenen Xiaomi Watch S3 için Türkiye fiyatı açıklandı

    Xiaomi, amiral gemisi Xiaomi 14 ve 14 Ultra’yı küresel olarak tanıtırken diğer cihazlarının da küresel tanıtımını yaptı. Bu bağlamda Xiaomi Watch S3 için Türkiye fiyatı açıklandı.
    Beklenen Xiaomi Watch S3 için Türkiye fiyatı açıklandı Tam Boyutta Gör
    Çinli teknoloji devi Xiaomi, ekim ayında tanıttığı şık tasarımlı Xiaomi Watch S3 modelini Türkiye’ye getirdi. Firma düzenlediği etkinlik kapsamında Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Ultra modellerini de küresel pazarlar için tanıttı. Aynı şekilde bu modellerin Türkiye fiyatı da belli olmuştu. Dilerseniz Xiaomi Watch S3 fiyatı ve özelliklerine bir göz atalım.

    Xiaomi Watch S3 Türkiye fiyatı ne kadar?

    Xiaomi Watch S3 Türkiye fiyatı 5.099 TL olarak açıklandı ancak ürüne lansmana özel 4.999 TL fiyat ile ulaşılabiliyor. Xiaomi Watch S3, Türkiye’ye iki renk seçeneğiyle birlikte giriş yapıyor: Siyah ve Gümüş.

    Beklenen Xiaomi Watch S3 için Türkiye fiyatı açıklandı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi Watch S3 özellikleri ise fiyatına göre ideal diyebiliriz. Cihaz, 60 Hz yenileme hızı ve 600 nit maksimum parlaklık ve değiştirilebilir çerçeveye sahip 1.43 inç AMOLED ekran ile geliyor. Bununla birlikte üründe %20 daha hassas olan 12 kanallı bir kalp atış hızı sensörü, kandaki oksijen miktarını (SpO2) ölçme, uyku kalitesini, stres seviyesini ve solunum hızını izleme ve döngü takibi gibi özellikleri mevcut. Xiaomi Watch S3 ayrıca sanal asistanlı yeni bir profesyonel snowboard modu da dahil olmak üzere 150'den fazla spor modu içeriyor.

    Xiaomi Watch S3’ün pil ömrü ise 15 güne kadar çıkabiliyor. Bu arada üründe ayrıca NFC özelliğinin de olduğunu belirtelim. Tıpkı firmanın yeni telefonları ve ürünlerinde olduğu gibi Xiaomi Watch S3 de HyperOS işletim üzerinde çalışıyor. Kafalarda soru işareti kalmaması için Xiaomi Watch S3’ün diğer akıllı telefonlarla da çalışabildiğini belirtelim.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 4 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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