Beklenen Xiaomi Watch S3 için Türkiye fiyatı açıklandı

Xiaomi Watch S3 Türkiye fiyatı ne kadar?
Xiaomi Watch S3 Türkiye fiyatı 5.099 TL olarak açıklandı ancak ürüne lansmana özel 4.999 TL fiyat ile ulaşılabiliyor. Xiaomi Watch S3, Türkiye’ye iki renk seçeneğiyle birlikte giriş yapıyor: Siyah ve Gümüş.
Xiaomi Watch S3’ün pil ömrü ise 15 güne kadar çıkabiliyor. Bu arada üründe ayrıca NFC özelliğinin de olduğunu belirtelim. Tıpkı firmanın yeni telefonları ve ürünlerinde olduğu gibi Xiaomi Watch S3 de HyperOS işletim üzerinde çalışıyor. Kafalarda soru işareti kalmaması için Xiaomi Watch S3’ün diğer akıllı telefonlarla da çalışabildiğini belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.