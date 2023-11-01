Renault Kangoo'nun elektriklisi Türkiye'ye geliyor: İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde Stellantis elektrikli ticari araçlarını duyurmuştu. Şimdi Renault yeni ticari aracı Kangoo'nun elektrikli versiyonunu Türkiye'ye getiriyor.

Ülkemizde bir dönem satılan araç uzun zamandır satışta değildi. Ancak InsideEVs'nin edindiği bilgiye göre Kangoo ülkeye giriş yapmak üzere. Türkiye Sigortalar Birliği'nin "Kasko Değer" kısmındaki bilgiye göre 1.500.000 TL fiyata sahip olacak aracın Iconic donanım paketli tek batarya ve motor seçeneği satışa sunulacak.

Çinli Chery Little Ant'in (eQ1) yeni versiyonu tanıtıldı 2 gün önce eklendi

Renault Kangoo E-Tech'in teknik özellikleri

Kangoo E-Tech, 44 kWh bataryasıyla 300 km menzil sunuyor. Aracın motor gücü ise 90 kW (120 beygir) olarak belirtilmiş. Resmi verilere göre araç 27 dakika şarj ile 170 kilometre menzil sunabiliyor.

Kargo kapasitesi ise 4.900 litre olan aracın, azamı hızı 130 km/h, 0-100 km/h hızlanması ise 12.6 saniye olarak belirtilmiş.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.