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    Anlık Bildirim

    Renault Kangoo'nun elektriklisi Türkiye'ye geliyor: İşte fiyatı ve özellikleri

    Renault'un ticari aracı Kangoo'nun elektrikli versiyonu Türkiye'ye geliyor. 1.500.000 TL fiyat etiketine sahip olacak aracın özellikleri neler hep birlikte bakalım.
    Renault Kangoo'nun elektriklisi Türkiye'ye geliyor Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz günlerde Stellantis elektrikli ticari araçlarını duyurmuştu. Şimdi Renault yeni ticari aracı Kangoo'nun elektrikli versiyonunu Türkiye'ye getiriyor.

    Ülkemizde bir dönem satılan araç uzun zamandır satışta değildi. Ancak InsideEVs'nin edindiği bilgiye göre Kangoo ülkeye giriş yapmak üzere. Türkiye Sigortalar Birliği'nin "Kasko Değer" kısmındaki bilgiye göre 1.500.000 TL fiyata sahip olacak aracın Iconic donanım paketli tek batarya ve motor seçeneği satışa sunulacak.

    Renault Kangoo E-Tech'in teknik özellikleri

    Kangoo E-Tech, 44 kWh bataryasıyla 300 km menzil sunuyor. Aracın motor gücü ise 90 kW (120 beygir) olarak belirtilmiş. Resmi verilere göre araç 27 dakika şarj ile 170 kilometre menzil sunabiliyor. 

    Kargo kapasitesi ise 4.900 litre olan aracın, azamı hızı 130 km/h, 0-100 km/h hızlanması ise 12.6 saniye olarak belirtilmiş.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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