Renault Kangoo'nun elektriklisi Türkiye'ye geliyor: İşte fiyatı ve özellikleri

Ülkemizde bir dönem satılan araç uzun zamandır satışta değildi. Ancak InsideEVs'nin edindiği bilgiye göre Kangoo ülkeye giriş yapmak üzere. Türkiye Sigortalar Birliği'nin "Kasko Değer" kısmındaki bilgiye göre 1.500.000 TL fiyata sahip olacak aracın Iconic donanım paketli tek batarya ve motor seçeneği satışa sunulacak.
Renault Kangoo E-Tech'in teknik özellikleri
Kangoo E-Tech, 44 kWh bataryasıyla 300 km menzil sunuyor. Aracın motor gücü ise 90 kW (120 beygir) olarak belirtilmiş. Resmi verilere göre araç 27 dakika şarj ile 170 kilometre menzil sunabiliyor.
Kargo kapasitesi ise 4.900 litre olan aracın, azamı hızı 130 km/h, 0-100 km/h hızlanması ise 12.6 saniye olarak belirtilmiş.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.