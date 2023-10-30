Çinli minik elektrikli Chery Little Ant'in (eQ1) yeni versiyonu tanıtıldı

Detaylara indiğimizde ise, New Edition adı verilen versiyonda yeni Qq logosu ve klasik versiyona göre tamamen kapalı bir ön bölüm dikkat çekiyor. Honda Jazz'ı anımsatan büyük ve köşeli farların şekli neredeyse aynı fakat daha modern grafiklere sahip. Tampon kenarlarında ise üçgen biçimli siyah süslemeler göze çarpıyor.
Yandan bakıldığında yeni siyah renkli 15 inç jantlarıyla dikkat çeken Chery Little Ant New Edition'ın arkasında stoplar değişmemiş ancak onların arasında bulunan logonun yerini markanın ismi almış. Alt tarafta ise gövde rengi tampon ve öndekilerle uyumlu görünen üçgen süslemeler de otomobilin tasarımına hareket katmış.
Yeni Chery Little Ant New Edition, güç ve menzil olarak farklı seçeneklere sahip:
Standart Versiyon
- 36 kW güç ve 95 Nm tork üreten arka kalıcı mıknatıslı senkron motor
- 25.05 kWsa lityum demir fosfat batarya paketi, 251 km (CLTC) menzil
- 28.86 kWsa üçlü lityum batarya paketi, 301 km (CLTC) menzil
- 29.23 kWsa lityum demir fosfat batarya paketi, 301 km (CLTC) menzil
Üst versiyon
- 56 kW güç ve 150 Nm tork üreten arka kalıcı mıknatıslı senkron motor
- 40.3 kWsa üçlü lityum batarya paketi, 408 km (CLTC) menzil
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Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.