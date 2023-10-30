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    Çinli minik elektrikli Chery Little Ant'in (eQ1) yeni versiyonu tanıtıldı

    Çinli Chery, "Little Ant" veya "eQ1" olarak bilinen elektrikli otomobilinin yeni versiyonunu satışa sundu. Fiyatı 77.900 Yuan'dan (300 bin TL) başlayan modelin tasarımında bazı değişiklikler var.
    Çinli Chery Little Ant'in (eQ1) yeni versiyonu tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Chery'nin %100 elektrikli araç markası Chery New Energy tarafından geliştirilen Chery Little Ant'in yeni versiyonu yedi farklı renk seçeneğiyle tercih edilebiliyor. 3242 mm uzunluğa, 1670 mm genişliğe, 1550 mm yüksekliğe 2150 mm aks mesafesine sahip modelin boyutları ve genel görünümü değişmemiş.

    Detaylara indiğimizde ise, New Edition adı verilen versiyonda yeni Qq logosu ve klasik versiyona göre tamamen kapalı bir ön bölüm dikkat çekiyor. Honda Jazz'ı anımsatan büyük ve köşeli farların şekli neredeyse aynı fakat daha modern grafiklere sahip. Tampon kenarlarında ise üçgen biçimli siyah süslemeler göze çarpıyor.

    Yandan bakıldığında yeni siyah renkli 15 inç jantlarıyla dikkat çeken Chery Little Ant New Edition'ın arkasında stoplar değişmemiş ancak onların arasında bulunan logonun yerini markanın ismi almış. Alt tarafta ise gövde rengi tampon ve öndekilerle uyumlu görünen üçgen süslemeler de otomobilin tasarımına hareket katmış.

    Çinli Chery Little Ant'in (eQ1) yeni versiyonu tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Minik elektrikli otomobilin iç mekanında beyaz, uçuk mavi ve siyah renklerden oluşan sade bir tasarım hakim. Sürücünün hemen önünde renk kombinasyonundan ödün vermeyen direksiyon simidi dikkat çekiyor. Konsolun merkezinde ise 10.1 inçlik dokunmatik multimedya ekranı karşımıza çıkıyor. Kablosuz cep telefonu şarj ünitesinin de bulunduğu alan 2+2 oturma düzenine sahip.

    Yeni Chery Little Ant New Edition, güç ve menzil olarak farklı seçeneklere sahip:

    Standart Versiyon

    • 36 kW güç ve 95 Nm tork üreten arka kalıcı mıknatıslı senkron motor
    • 25.05 kWsa lityum demir fosfat batarya paketi, 251 km (CLTC) menzil
    • 28.86 kWsa üçlü lityum batarya paketi, 301 km (CLTC) menzil
    • 29.23 kWsa lityum demir fosfat batarya paketi, 301 km (CLTC) menzil

    Üst versiyon

    • 56 kW güç ve 150 Nm tork üreten arka kalıcı mıknatıslı senkron motor
    • 40.3 kWsa üçlü lityum batarya paketi, 408 km (CLTC) menzil
    Çinli Chery Little Ant'in (eQ1) yeni versiyonu tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Son hızı 100 km/s olan modelde Normal, Eko, Spor ve E-pedal olmak üzere dört farklı sürüş modu mevcut. 950 kg ağırlığa sahip olan modelin bataryası 3.3 kW AC şarj ile 9 saat civarında tam doluma ulaşıyor. Ancak DC hızlı şarj desteği ile 40 dakikada yüzde 30-80 dolum da mümkün.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SUPERSONICQ 34 dakika önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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