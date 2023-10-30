Çinli minik elektrikli Chery Little Ant'in (eQ1) yeni versiyonu tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Chery'nin %100 elektrikli araç markası Chery New Energy tarafından geliştirilen Chery Little Ant'in yeni versiyonu yedi farklı renk seçeneğiyle tercih edilebiliyor. 3242 mm uzunluğa, 1670 mm genişliğe, 1550 mm yüksekliğe 2150 mm aks mesafesine sahip modelin boyutları ve genel görünümü değişmemiş.

Detaylara indiğimizde ise, New Edition adı verilen versiyonda yeni Qq logosu ve klasik versiyona göre tamamen kapalı bir ön bölüm dikkat çekiyor. Honda Jazz'ı anımsatan büyük ve köşeli farların şekli neredeyse aynı fakat daha modern grafiklere sahip. Tampon kenarlarında ise üçgen biçimli siyah süslemeler göze çarpıyor.

Yandan bakıldığında yeni siyah renkli 15 inç jantlarıyla dikkat çeken Chery Little Ant New Edition'ın arkasında stoplar değişmemiş ancak onların arasında bulunan logonun yerini markanın ismi almış. Alt tarafta ise gövde rengi tampon ve öndekilerle uyumlu görünen üçgen süslemeler de otomobilin tasarımına hareket katmış.

Tam Boyutta Gör Minik elektrikli otomobilin iç mekanında beyaz, uçuk mavi ve siyah renklerden oluşan sade bir tasarım hakim. Sürücünün hemen önünde renk kombinasyonundan ödün vermeyen direksiyon simidi dikkat çekiyor. Konsolun merkezinde ise 10.1 inçlik dokunmatik multimedya ekranı karşımıza çıkıyor. Kablosuz cep telefonu şarj ünitesinin de bulunduğu alan 2+2 oturma düzenine sahip.

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Yeni Chery Little Ant New Edition, güç ve menzil olarak farklı seçeneklere sahip:

Standart Versiyon

36 kW güç ve 95 Nm tork üreten arka kalıcı mıknatıslı senkron motor

25.05 kWsa lityum demir fosfat batarya paketi, 251 km (CLTC) menzil

28.86 kWsa üçlü lityum batarya paketi, 301 km (CLTC) menzil

29.23 kWsa lityum demir fosfat batarya paketi, 301 km (CLTC) menzil

Üst versiyon

56 kW güç ve 150 Nm tork üreten arka kalıcı mıknatıslı senkron motor

40.3 kWsa üçlü lityum batarya paketi, 408 km (CLTC) menzil

Tam Boyutta Gör Son hızı 100 km/s olan modelde Normal, Eko, Spor ve E-pedal olmak üzere dört farklı sürüş modu mevcut. 950 kg ağırlığa sahip olan modelin bataryası 3.3 kW AC şarj ile 9 saat civarında tam doluma ulaşıyor. Ancak DC hızlı şarj desteği ile 40 dakikada yüzde 30-80 dolum da mümkün.

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