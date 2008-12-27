Resistance 2 (Playstation 3) inceleme videosu

Haber Editörü
Virüsün etkisi ile daha da güçlenen Chimera'larla, Avrupa topraklarından sonra Amerika kıtasında savaşıyoruz.
Platform:Playstation 3
Playstation 3 ’un çıkış oyunları arasından yer alan Resistance, kısa bir sürenin ardından 2. oyunuyla tekrardan karşımızda. İlk oyunu ile genel olarak beğenilen seri, eklenen yeni oyun modları, genişleyen çoklu oyunculu ve tek kişilik seçenekleri ile kaldığı yerden devam ediyor.
http://www.donanimhaber.com/VideoList.aspx?Cat=13&Page= Paylaş Tweetle
Ne desem boş
boyle bır yorum yazmanın hıc bır anlamı yok bence ınsanlar sızın ıcın karslıksız oyun ıncelmesı yapıor bence bırazdaha anlayıslı ol sadece tessekur et. cunku cok buyuk bır emek var ortada.
Yapılan emek hakkında yorumum olmadığı için bahsettiğiniz tüm şeyler yersiz kalıyor. Benim bahsettiğim konu başka sizin bahsettiğiniz konu başka. ben incelemenin kötü olduğunu ya da içeriği hakkında yorumda bulunmadım.
R2 gelince söylenecek söz yok mükemmel
Bence gerecekten cok gusel bır oyun.oyunu bitirmeme ragmen tropylerı tamamlamamk içi n hala oynuyorum.grafıkler bence cogu oyuna gore cok gusel.oyunu oynarken hıc sıkılmıyorum.Multısınde level 11 ım 30 kadar yolu var oynamaya devam:)
ormandaki otlarda çok donuk odun gibi duruyor CRYSİS deki orman atmosferi hiç yok nasıl grafik 9 puan alıyor anlamıyorum. grafik en fazla 7 alır.
Yani şu oyunu birde editörün seçimi yapmışlar bravo
Grafikler konusunda sana katılıyorum, oyunda hiçbir yansıma yok böyle sırf modellemişler ışıklandırma sıfır tüm otlar, ağaçlar, objeler acaip yapay gözüküyor.
Ama bunlar dışında oyun olarak çok güzel bir oyun. Ne yalan söyleyeyim Resistance fanıyımdır ama ilk oyundan daha çok zevk almıştım. Belkide beklentilerimi yüksek tuttuğumdandır.