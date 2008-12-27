Resistance 2 (Playstation 3) inceleme videosu

Virüsün etkisi ile daha da güçlenen Chimera'larla, Avrupa topraklarından sonra Amerika kıtasında savaşıyoruz.

Platform:Playstation 3

Playstation 3 ’un çıkış oyunları arasından yer alan Resistance, kısa bir sürenin ardından 2. oyunuyla tekrardan karşımızda. İlk oyunu ile genel olarak beğenilen seri, eklenen yeni oyun modları, genişleyen çoklu oyunculu ve tek kişilik seçenekleri ile kaldığı yerden devam ediyor.

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