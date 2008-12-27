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Resistance 2 (Playstation 3) inceleme videosu

10 yıl
103,2b
1
Diğer
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Erdinç İyikul "By_e"
Haber Editörü
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Virüsün etkisi ile daha da güçlenen Chimera'larla, Avrupa topraklarından sonra Amerika kıtasında savaşıyoruz.

Platform:Playstation 3

Playstation 3 ’un çıkış oyunları arasından yer alan Resistance, kısa bir sürenin ardından 2. oyunuyla tekrardan karşımızda. İlk oyunu ile genel olarak beğenilen seri, eklenen yeni oyun modları, genişleyen çoklu oyunculu ve tek kişilik seçenekleri ile kaldığı yerden devam ediyor.


http://www.donanimhaber.com/VideoList.aspx?Cat=13&Page=
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 9 yıl
Resistance 2 oyununu 2 kisilik acamıyorunm. yardımcı olurmusunuz? online acılıyor ama offline da 2 kisilik acılmıyor. tesekkurler
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Aknyldz 10 yıl
Videoyu izleyemiyorum, başlangıçtaki reklam donup kalıyor, yükleme sonuna kadar oluyor ama videoya geçmiyor bir türlü.
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renzokuken 10 yıl
inceleme baya iyi olmuş eline sağlık, oyun da çok hoşuma gitti walla, daha yeni R1 i oynuyorum da grafik olarak sağlamlaşmış baya
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racer87 10 yıl
o zman dırekt maıl atın burayı kendı elestırılıerınızle kırletmıyın. bu yorum kısmı oyun hakkındakı yorumları ıcın acılmıs.
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Resident 10 yıl

Orjinalden alıntı: racer87

o zman dırekt maıl atın burayı kendı elestırılıerınızle kırletmıyın. bu yorum kısmı oyun hakkındakı yorumları ıcın acılmıs.

Ne desem boş
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racer87 10 yıl
İncelemeyi yapan arkadaşın cümle sonu tonlamaları çok rahatsız edici. Tonlama ani yükseliş yapıyor ve sanki cümlede nokta yok gibi. Nedense tüm incelemelerinde bunu gördüm.
boyle bır yorum yazmanın hıc bır anlamı yok bence ınsanlar sızın ıcın karslıksız oyun ıncelmesı yapıor bence bırazdaha anlayıslı ol sadece tessekur et. cunku cok buyuk bır emek var ortada.
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Resident 10 yıl

Orjinalden alıntı: racer87

İncelemeyi yapan arkadaşın cümle sonu tonlamaları çok rahatsız edici. Tonlama ani yükseliş yapıyor ve sanki cümlede nokta yok gibi. Nedense tüm incelemelerinde bunu gördüm.

boyle bır yorum yazmanın hıc bır anlamı yok bence ınsanlar sızın ıcın karslıksız oyun ıncelmesı yapıor bence bırazdaha anlayıslı ol sadece tessekur et. cunku cok buyuk bır emek var ortada.


Yapılan emek hakkında yorumum olmadığı için bahsettiğiniz tüm şeyler yersiz kalıyor. Benim bahsettiğim konu başka sizin bahsettiğiniz konu başka. ben incelemenin kötü olduğunu ya da içeriği hakkında yorumda bulunmadım.
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An@loG 10 yıl
İnceleme için teşekkürler ..

R2 gelince söylenecek söz yok mükemmel

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UzmaN345 10 yıl
Boyle bir oynun PC çıkmaması büyük bir kayıp oynayış tarzı çok iyiye benziyor
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K1N6 10 yıl
Oyun her yönüyle çok iyi sadece biraz daha uzun olabilirdi dedim. 3. oyunun süresi daha uzun olursa iyi olur..
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racer87 10 yıl
Çok güsel bir inceleme olmuş elinizw sağlık.
Bence gerecekten cok gusel bır oyun.oyunu bitirmeme ragmen tropylerı tamamlamamk içi n hala oynuyorum.grafıkler bence cogu oyuna gore cok gusel.oyunu oynarken hıc sıkılmıyorum.Multısınde level 11 ım 30 kadar yolu var oynamaya devam:)
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SHARINGAN 10 yıl
grafikler daha iyi olabilirdi araçlardaki yansımalar falan hiç yok ve cesetlerde bir süre sonra galiba kayboluyor gerçekçilik yok,
ormandaki otlarda çok donuk odun gibi duruyor CRYSİS deki orman atmosferi hiç yok nasıl grafik 9 puan alıyor anlamıyorum. grafik en fazla 7 alır.
Yani şu oyunu birde editörün seçimi yapmışlar bravo
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Miex 10 yıl

Orjinalden alıntı: BLADE66

grafikler daha iyi olabilirdi araçlardaki yansımalar falan hiç yok ve cesetlerde bir süre sonra galiba kayboluyor gerçekçilik yok,

ormandaki otlarda çok donuk odun gibi duruyor CRYSİS deki orman atmosferi hiç yok nasıl grafik 9 puan alıyor anlamıyorum. grafik en fazla 7 alır.

Yani şu oyunu birde editörün seçimi yapmışlar bravo

Grafikler konusunda sana katılıyorum, oyunda hiçbir yansıma yok böyle sırf modellemişler ışıklandırma sıfır tüm otlar, ağaçlar, objeler acaip yapay gözüküyor.

Ama bunlar dışında oyun olarak çok güzel bir oyun. Ne yalan söyleyeyim Resistance fanıyımdır ama ilk oyundan daha çok zevk almıştım. Belkide beklentilerimi yüksek tuttuğumdandır.
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
silah olayında iyice uçulmuş.. ben AK47 M4A1 siz çatışmaya çatışma dimem
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Miex 10 yıl
Grafiklerini beğenmesemde oynadığım en iyi oyunlardan biriydi.
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
keşke pcde de oynayabilsek dediğim oyunlardan birisi daha
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