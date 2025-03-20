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    Dünyada Yılın Otomobili finalistleri açıklandı: İşte tam liste

    Otomobil tutkunlarının heyecanla beklediği "Dünyada Yılın Otomobili" yarışmasının finalistleri açıklandı. Görünüşe bakılırsa ana ödül Almanya veya Güney Kore'ye gidecek.
    Dünyada Yılın Otomobili finalistleri açıklandı: İşte tam liste Tam Boyutta Gör
    Otomotiv dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen "Dünyada Yılın Otomobili" (WCOTY) yarışmasının finalistleri açıklandı. Altı farklı kategoride finale kalan araçlar belli oldu. Ana kategoride BMW X3, Hyundai Inster ve Kia EV3 modelleri kapışacak. Bu da demek oluyor ki 2025 Dünyada Yılın Otomobili unvanı bu sene Almanya veya Güney Kore'ye gidecek.

    Yarışmanın kazananları, 16 Nisan'da New York Otomobil Fuarı'nda kamuoyuna duyurulacak. BMW X3, sadece ana kategoride aday gösterilirken diğer finalistlerin birden fazla kategoride zafer kazanma şansı var. Hyundai Inster ve Kia EV3, "Dünyada Yılın Elektrikli Otomobili" ödülü için Porsche Macan Electric ile yarışacak. Hyundai Inster aynı zamanda BYD Seagull ve elektrikli MINI Cooper ile "Dünyada Yılın Şehir Otomobili" unvanı için kapışacak.

    Dünyada Yılın Otomobili finalistleri açıklandı: İşte tam liste Tam Boyutta Gör
    Öte yandan Kia EV3'ün "Dünyada Yılın Otomobil Tasarımı" ödülü için Toyota Land Cruiser Prado ve Volkswagen ID. Buzz ile mücadele edeceğini belirtelim. Premium otomobil kategorisinde Porsche'nin iki modeli göze çarpıyor. Macan ve Panamera, Volvo EX90 ile "Dünyada Yılın Lüks Otomobili" unvanını kazanmak için rekabet edecek. Benzer bir durum spor otomobil kategorisinde de yaşanıyor. Porsche 911 Carrera GTS ve Taycan Turbo GT, bu dalda BMW M5 ile mücadele edecek.

    Dünyada Yılın Otomobili finalistleri açıklandı: İşte tam liste Tam Boyutta Gör

    İşte altı kategoride finale kalan otomobillerin tam listesi.

    Dünyada Yılın Otomobili

    • BMW X3
    • Hyundai Inster / Casper Electric
    • Kia EV3

    Dünyada Yılın Elektrikli Otomobili

    • Hyundai Inster / Casper Electric
    • Kia EV3
    • Porsche Macan Electric

    Dünyada Yılın Lüks Otomobili

    • Porsche Macan
    • Porsche Panamera
    • Volvo EX90

    Dünyada Yılın Performans Otomobili

    • BMW M5
    • Porsche 911 Carrera GTS
    • Porsche Taycan Turbo GT

    Dünyada Yılın Şehir Otomobili

    • BYD Seagull / Dolphin Mini
    • Hyundai Inster / Casper Electric
    • Mini Cooper Electric

    Dünyada Yılın Otomobil Tasarımı

    • Kia EV3
    • Toyota Land Cruiser / Land Cruiser 250
    • Volkswagen ID. Buzz
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    ANKA 3, atış testinde hedefi başarıyla vurdu

    P
    pskillercheto 8 saat önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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