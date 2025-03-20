Dünyada Yılın Otomobili finalistleri açıklandı: İşte tam liste

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Otomotiv dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen "Dünyada Yılın Otomobili" (WCOTY) yarışmasının finalistleri açıklandı. Altı farklı kategoride finale kalan araçlar belli oldu. Ana kategoride BMW X3, Hyundai Inster ve Kia EV3 modelleri kapışacak. Bu da demek oluyor ki 2025 Dünyada Yılın Otomobili unvanı bu sene Almanya veya Güney Kore'ye gidecek.

Dünyanın ilk üç tamburlu çamaşır makinesi tanıtıldı: İşte fiyatı 1 gün önce eklendi

Yarışmanın kazananları, 16 Nisan'da New York Otomobil Fuarı'nda kamuoyuna duyurulacak. BMW X3, sadece ana kategoride aday gösterilirken diğer finalistlerin birden fazla kategoride zafer kazanma şansı var. Hyundai Inster ve Kia EV3, "Dünyada Yılın Elektrikli Otomobili" ödülü için Porsche Macan Electric ile yarışacak. Hyundai Inster aynı zamanda BYD Seagull ve elektrikli MINI Cooper ile "Dünyada Yılın Şehir Otomobili" unvanı için kapışacak.

Tam Boyutta Gör Öte yandan Kia EV3'ün "Dünyada Yılın Otomobil Tasarımı" ödülü için Toyota Land Cruiser Prado ve Volkswagen ID. Buzz ile mücadele edeceğini belirtelim. Premium otomobil kategorisinde Porsche'nin iki modeli göze çarpıyor. Macan ve Panamera, Volvo EX90 ile "Dünyada Yılın Lüks Otomobili" unvanını kazanmak için rekabet edecek. Benzer bir durum spor otomobil kategorisinde de yaşanıyor. Porsche 911 Carrera GTS ve Taycan Turbo GT, bu dalda BMW M5 ile mücadele edecek.

Tam Boyutta Gör

İşte altı kategoride finale kalan otomobillerin tam listesi.

Dünyada Yılın Otomobili

BMW X3

Hyundai Inster / Casper Electric

Kia EV3

Dünyada Yılın Elektrikli Otomobili

Hyundai Inster / Casper Electric

Kia EV3

Porsche Macan Electric

Dünyada Yılın Lüks Otomobili

Porsche Macan

Porsche Panamera

Volvo EX90

Dünyada Yılın Performans Otomobili

BMW M5

Porsche 911 Carrera GTS

Porsche Taycan Turbo GT

Dünyada Yılın Şehir Otomobili

BYD Seagull / Dolphin Mini

Hyundai Inster / Casper Electric

Mini Cooper Electric

Dünyada Yılın Otomobil Tasarımı

Kia EV3

Toyota Land Cruiser / Land Cruiser 250

Volkswagen ID. Buzz

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Dünyada Yılın Otomobili finalistleri açıklandı: İşte tam liste