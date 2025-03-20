Dünyada Yılın Otomobili finalistleri açıklandı: İşte tam liste

- Dünyada Yılın Otomobili
- Dünyada Yılın Elektrikli Otomobili
- Dünyada Yılın Lüks Otomobili
- Dünyada Yılın Performans Otomobili
- Dünyada Yılın Şehir Otomobili
- Dünyada Yılın Otomobil Tasarımı
- Yorumlar
Yarışmanın kazananları, 16 Nisan'da New York Otomobil Fuarı'nda kamuoyuna duyurulacak. BMW X3, sadece ana kategoride aday gösterilirken diğer finalistlerin birden fazla kategoride zafer kazanma şansı var. Hyundai Inster ve Kia EV3, "Dünyada Yılın Elektrikli Otomobili" ödülü için Porsche Macan Electric ile yarışacak. Hyundai Inster aynı zamanda BYD Seagull ve elektrikli MINI Cooper ile "Dünyada Yılın Şehir Otomobili" unvanı için kapışacak.
İşte altı kategoride finale kalan otomobillerin tam listesi.
Dünyada Yılın Otomobili
- BMW X3
- Hyundai Inster / Casper Electric
- Kia EV3
Dünyada Yılın Elektrikli Otomobili
- Hyundai Inster / Casper Electric
- Kia EV3
- Porsche Macan Electric
Dünyada Yılın Lüks Otomobili
- Porsche Macan
- Porsche Panamera
- Volvo EX90
Dünyada Yılın Performans Otomobili
- BMW M5
- Porsche 911 Carrera GTS
- Porsche Taycan Turbo GT
Dünyada Yılın Şehir Otomobili
- BYD Seagull / Dolphin Mini
- Hyundai Inster / Casper Electric
- Mini Cooper Electric
Dünyada Yılın Otomobil Tasarımı
- Kia EV3
- Toyota Land Cruiser / Land Cruiser 250
- Volkswagen ID. Buzz
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!