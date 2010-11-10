Resmi Bilgi: AMD Radeon HD 6990, 2011'e ertelendi

AMD dün gerçekleştirdiği Analist Günü 2010 etkinliğinde en güncel ekran kartı yol haritasını da açıkladı. Radeon HD 6850 ve Radeon HD 6870 modellerini geçtiğimiz ay içerisinde satışa sunan firmanın, Radeon HD 6900 serisi yeni ekran kartlarını duyurması beklenirken, daha önceki yol haritasından farklı olarak Radeon HD 6990'ın ertelendiği bildirildi.

AMD'nin bir önceki yol haritasında Aralık ayı içerisinde lanse edileceği belirtilen çift grafik işlemcili Radeon HD 6990 için, erteleme yaşanabileceğini bazı haberlerimizde belirtmiştik. 4D ALU tasarımını temel alan Cayman GPU'sunun çiftine sahip olan Radeon HD 6990'ın en güçlü ekran kartı olarak Radeon HD 5970'in yerine konumlandırılması bekleniyor.

GeForce GTX 580 modelini kullanıma sunan ve Fermi X2 -bu modelinin GF104 tabanlı GeForce GTX 460 X2 olabileceği söyleniyor- modeli için hazırlıklarına devam eden Nvidia'nın, ürün gamındaki en güçlü ekran kartı olacak çift GPU'lu Fermi X2 için pazara ne zaman giriş yapacağı bilinmiyor ancak bazı kaynaklar Aralık ayını işaret ediyor.

Eğer söylendiği gibi olursa, Nvidia uzun bir aradan sonra yeniden en hızlı ekran kartına sahip olabilir ve 2010'u lider kapatarak hissedarlarını memnun edebilir. AMD'nin ertelemeye gitmesinin spesifik nedenleri henüz bilinmiyor ancak bu noktada TSMC'deki üretim verimliliğinin düşük olmasıyla birlikte kartın karmaşık yapısına dikkat çekiliyor.

Bilindiği üzere Cayman GPU'su, AMD'nin şimdiye kadar hazırladığı en büyük grafik işlem yongası olacak. Firmanın dökümanlarına göre Cayman GPU'sunun kullanılacağı Radeon HD 6950 225 Watt'ın altında, Radeon HD 6970 ise 300 Watt'ın altında güç tüketecek. Yani 300 Watt'ın altında olacak bir HD 6990 için firmanın tasarıma özellikle dikkat etmesi gerekiyor.

Çift grafik işlemcili Radeon HD 6990'dan bağımsız olarak Radeon HD 6950 ve Radeon HD 6970 modellerinin takviminde ise bir değişiklik olmadı. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde AMD'nin yeni modellerini tanıtması bekleniyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu modellerde kullanılacak Cayman GPU'su tasarım anlamında önemli farklılıklar taşıyor.

Nvidia tarafından dünyanın en hızlı grafik yongası olarak lanse edilen GF110 karşısında, Radeon HD 6970'e güç vermesi beklenen Cayman XT'nin nasıl bir performans sergileyeceği henüz bilinmiyor ancak yine daha önceki haberlerimizde belirttiğimiz gibi HD 5870 yani Cypress XT GPU'suna kıyasla üç kat daha iyi tesellation performansı sunması bekleniyor.

Dilerseniz şimdi biraz da AMD'nin Mobil GPU planlarından bahsedelim. Pazara erken girmenin avantajıyla Mobility Radeon HD 5000 serisi ekran kartları yüksek satış başarısına ulaşan AMD, 2010'un kalan kısmı için radikal bir değişiklik düşünmüyor. Yol haritasından da görüldüğü üzere AMD, tüm stratejisini 2011 üzerine kurmuş durumda.

Firmadan gelen resmi bilgilere göre Vancouver adını taşıyan Mobility Radeon HD 6000 serisi 2011'de lanse edilecek. Mobility Radeon HD 5000 serisine benzer şekilde Ocak ayındaki CES fuarında lanse edilebileceği düşünülen mobil grafik yongaları arasında en dikkat çekici olan Blackcomb kod adlı yüksek performans modeli olacak.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, DirectX 11 destekli ikinci nesil mobil grafik yongasının, Mobility Radeon HD 5870'in yerini alması bekleniyor. Isıl güç tasarımının 35 Watt+ seviyesinde olacağı belirtilen GPU'nun yanı sıra AMD farklı segmentler için Granville,Whistler, Capilano, Seymour ve Robson GPU'larını da endüstrinin beğenisine sunacak.