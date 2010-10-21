Resmi: Nvidia, GeForce GTX 460 ve GTX 470'in fiyatlarında indirime gitti

Nvidia yaptığı resmi açıklamayla GeForce GTX 460 ve GeForce GTX 470 modellerinde fiyat indirimine gittiğini duyurdu. Yaklaşan Radeon HD 6800 serisi lansmanı öncesinde elini güçlendirmek isteyen Nvidia, GeForce GTX 460 1GB modelini 199 dolara, üst segmentte yer alan GeForce GTX 470 modelini ise 259 dolar seviyesine çekti. Nvidia'nın EMEA bölgesi teknik pazarlama sorumlusu Lars Weinand konuyla ilgili açıklamasında, bazı iddiaların aksine fiyat indirimlerinin kalıcı olduğunu ve ürün gamındaki yaklaşan değişiklikleri yansıttığını ifade etti.

AMD'nin Radeon HD 6800 serisine karşı, son indirim ile birlikte elini güçlendiren Nvidia, GeForce GTX 475 ve GeForce GTX 580 gibi yeni modellere yönelik hazırlıklarını da sürdürüyor. Radeon HD 6850 ve HD 6870 modellerini lanse etmeye hazırlanan AMD'nin ise Radeon HD 5700 serisinde indirime gitmesi beklenirken, henüz resmi herhangi bir açıklama yapılmadı.