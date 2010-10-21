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Resmi: Nvidia, GeForce GTX 460 ve GTX 470'in fiyatlarında indirime gitti

8 yıl
14,1b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia yaptığı resmi açıklamayla GeForce GTX 460 ve GeForce GTX 470 modellerinde fiyat indirimine gittiğini duyurdu. Yaklaşan Radeon HD 6800 serisi lansmanı öncesinde elini güçlendirmek isteyen Nvidia, GeForce GTX 460 1GB modelini 199 dolara, üst segmentte yer alan GeForce GTX 470 modelini ise 259 dolar seviyesine çekti. Nvidia'nın EMEA bölgesi teknik pazarlama sorumlusu Lars Weinand konuyla ilgili açıklamasında, bazı iddiaların aksine fiyat indirimlerinin kalıcı olduğunu ve ürün gamındaki yaklaşan değişiklikleri yansıttığını ifade etti.

AMD'nin Radeon HD 6800 serisine karşı, son indirim ile birlikte elini güçlendiren Nvidia, GeForce GTX 475 ve GeForce GTX 580 gibi yeni modellere yönelik hazırlıklarını da sürdürüyor. Radeon HD 6850 ve HD 6870 modellerini lanse etmeye hazırlanan AMD'nin ise Radeon HD 5700 serisinde indirime gitmesi beklenirken, henüz resmi herhangi bir açıklama yapılmadı.


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ayzer 8 yıl
300 tl yi çok zor görürüz
200*1,18(kdv)*1,44(1 dolar) = 340 tl den aşağıya satmazlar bu da en minimum fiyat
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mavizaman 8 yıl
şuan 768mb 350den başlıyor teknofiyatta.
300den başlamalı.
1gblıkta 350den başlarsa hakkını istemiş olur normalde zaten yüksek fiyatları.
üst segment 300tlden başlamalı.
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vulcain 8 yıl
haydeeeeeeeee şimdi tüm planlarım alt üst. :D bekleyelim bakalım umarım kasım ortalarına doğru yansır bizde de yoksa daha da bekleyemem ben bilgisayarsız :/
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demircibu 8 yıl
GTX 470ZOTAC İLK ÇIKTIĞINDA TAZE 800 vermişdik


şuan fiyatlaır çok uygun aslıdan indirimler trde yansıdı şuan;

ASUS ENGTX470/2DI/1280MD5, 1280 MB, PCIExp Ekran Kartı, Direct X11, GDDR5, 320 bit, 607/3348 330.00 562.64

bugün zotac gtx 470ampyi 499a verdim
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NecroCyber-777 8 yıl
@DungeonKeeper
Fx5500 den beri nvidia kullanmıyorum ,kullanmayıda düşünmüyorm nedense ati daha sıcak geliyo bana ,
evet bu seride ati daha sıcak geliyor nvidia yerine bu görevi devralıp sıcak kart cıkaracakmış..
ati bisiklet tekeri, nvidia bridgestone'muş....
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Momo-Oz 8 yıl
şu anki bilgisayar sistemleri gereginden fazla gelişmiş , yani eskiden full detailed oyun oynamak için daha fazla para vermek zorundaydınız , şimdi ise 2000tl ye lcd de dahil süper bi oyun pc si kurabiliyosunuz
Teknolojinin ucuzlaması çok güzel bişey :D
Fx5500 den beri nvidia kullanmıyorum ,kullanmayıda düşünmüyorm nedense ati daha sıcak geliyo bana ,
ati kış lastiği takılmış güçlü bir motor Nvidia ise ona nazaran daha güşsüz ama 4 mevsim teker kullanan bir kart gibi benim için ,
lastikleri değiştirmek ucuzdur (Driver) ama motoru asla :D
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omergormez 8 yıl
bekliyoruz düşmesini
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fatihcanery 8 yıl
fx57;
hocam indirim haberlerinde şu fiyata düştü demek yerine,şu fiyattan şuna indi deseniz daha iyi olur gibime geliyor.şimdi ben önceki fiyatını bilmediğim için ne kadar inmiş anlamayamdım örneğin.
(lütfen git netten bak gibi yorumlar gelmesin,forum için önerim bu)
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redbloodedman 8 yıl
tam da gtx275 almıştım 280 e yapılır mı bu bana :D
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MaTaDoR1970 8 yıl
bu indirim bize ne zaman yansir acaba?
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::Ashes:: 8 yıl
Gtx 470 güzel kart ve hd5850den ucuza satılırsa çok güzel alınır..
Ancak yeni çıkıcak hd6870 gtx 470i geçecektir ve çok daha az güç tüketecek..
Rekabet bize yarıyor..
Şimdi nvidia kart çıkarmasaydı Amd indirime gidermiydi..
6 ay geç kalmasaydı ben Hd5670 değilde Hd5770 gibi bişi alabilecektim..
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napolyon94 8 yıl
Gtx460 300 tl olur
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waltran 8 yıl
350 tl civarına ince çok güzel olurda ati nin yeni serisi çıkıyor bu seferde :D
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fbsrkc06 8 yıl

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M@U 8 yıl
Fiyatlar düşsün, performans başına düşen Lira azalsın hatta performans katlansın. Böylelikle ben de 28nm ve dx11 oturduğunda sağlam bir kart alayım.


GTX460'la nereye kadar...




@MxFxOx

GTX460 zaten Ağustos ayında 400 Lira'nın altına düşmüştü. O dönemden beri de bir şekilde hep 400 Lira'nın altında olan modeller oldu. Hatta Gigabyte'ın GTX460'ı bile birara 370 Lira civarına satıldı Vatan'da.

Şahsen ben 11 Ağustos'ta Inno'yu 398 Lira'ya 6 taksit ile aldım. Kampanya falan da yoktu.
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