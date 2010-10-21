Resmi: Nvidia, GeForce GTX 460 ve GTX 470'in fiyatlarında indirime gitti

Nvidia yaptığı resmi açıklamayla GeForce GTX 460 ve GeForce GTX 470 modellerinde fiyat indirimine gittiğini duyurdu. Yaklaşan Radeon HD 6800 serisi lansmanı öncesinde elini güçlendirmek isteyen Nvidia, GeForce GTX 460 1GB modelini 199 dolara, üst segmentte yer alan GeForce GTX 470 modelini ise 259 dolar seviyesine çekti. Nvidia'nın EMEA bölgesi teknik pazarlama sorumlusu Lars Weinand konuyla ilgili açıklamasında, bazı iddiaların aksine fiyat indirimlerinin kalıcı olduğunu ve ürün gamındaki yaklaşan değişiklikleri yansıttığını ifade etti.
AMD'nin Radeon HD 6800 serisine karşı, son indirim ile birlikte elini güçlendiren Nvidia, GeForce GTX 475 ve GeForce GTX 580 gibi yeni modellere yönelik hazırlıklarını da sürdürüyor. Radeon HD 6850 ve HD 6870 modellerini lanse etmeye hazırlanan AMD'nin ise Radeon HD 5700 serisinde indirime gitmesi beklenirken, henüz resmi herhangi bir açıklama yapılmadı.
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200*1,18(kdv)*1,44(1 dolar) = 340 tl den aşağıya satmazlar bu da en minimum fiyat
300den başlamalı.
1gblıkta 350den başlarsa hakkını istemiş olur normalde zaten yüksek fiyatları.
üst segment 300tlden başlamalı.
şuan fiyatlaır çok uygun aslıdan indirimler trde yansıdı şuan;
ASUS ENGTX470/2DI/1280MD5, 1280 MB, PCIExp Ekran Kartı, Direct X11, GDDR5, 320 bit, 607/3348 330.00 562.64
bugün zotac gtx 470ampyi 499a verdim
Fx5500 den beri nvidia kullanmıyorum ,kullanmayıda düşünmüyorm nedense ati daha sıcak geliyo bana ,
evet bu seride ati daha sıcak geliyor nvidia yerine bu görevi devralıp sıcak kart cıkaracakmış..
ati bisiklet tekeri, nvidia bridgestone'muş....
Teknolojinin ucuzlaması çok güzel bişey :D
Fx5500 den beri nvidia kullanmıyorum ,kullanmayıda düşünmüyorm nedense ati daha sıcak geliyo bana ,
ati kış lastiği takılmış güçlü bir motor Nvidia ise ona nazaran daha güşsüz ama 4 mevsim teker kullanan bir kart gibi benim için ,
lastikleri değiştirmek ucuzdur (Driver) ama motoru asla :D
hocam indirim haberlerinde şu fiyata düştü demek yerine,şu fiyattan şuna indi deseniz daha iyi olur gibime geliyor.şimdi ben önceki fiyatını bilmediğim için ne kadar inmiş anlamayamdım örneğin.
(lütfen git netten bak gibi yorumlar gelmesin,forum için önerim bu)
Ancak yeni çıkıcak hd6870 gtx 470i geçecektir ve çok daha az güç tüketecek..
Rekabet bize yarıyor..
Şimdi nvidia kart çıkarmasaydı Amd indirime gidermiydi..
6 ay geç kalmasaydı ben Hd5670 değilde Hd5770 gibi bişi alabilecektim..
GTX460'la nereye kadar...
@MxFxOx
GTX460 zaten Ağustos ayında 400 Lira'nın altına düşmüştü. O dönemden beri de bir şekilde hep 400 Lira'nın altında olan modeller oldu. Hatta Gigabyte'ın GTX460'ı bile birara 370 Lira civarına satıldı Vatan'da.
Şahsen ben 11 Ağustos'ta Inno'yu 398 Lira'ya 6 taksit ile aldım. Kampanya falan da yoktu.