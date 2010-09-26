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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ricoh yeni kamerası G700SE'nin detaylarını açıkladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
8,7b
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Fotoğraf Makineleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ricoh gelecek yıl için hazırladığı yeni kamera modellerinden G700SE'nin detaylarını açıkladı. Mevcut ürün gamındaki G700'ün devamı olarak tasarlanan G700SE, suya ve darbelere karşı dayanıklı yapısıyla özellikle ""outdoor" aktivitlerden hoşlanan macera tutkunlarını hedefliyor. G700 modelinin temel özelliklerine sahip olan ve farklı olarak WLAN ile birlikte Bluetooth, GPS ve barkod okuyucusu gibi teknolojileri de bünyesinde barındıran  118.8 x 71 x x 41 mm boyutlarındaki kamera, 12 Megapiksel çözünürlüğünde sensör kullanıyor.

5x optik yakınlaştırma yeteneğine sahip olan ve 720p video kaydedebilen Ricoh G700SE, daha fazla depolama kapasitesi için microSD kartlarla kullanılabiliyor. Yeni yılın ilk aylarında satışa sunulması beklenen Ricoh G700SE'nin, raflardaki yerini 799 Avro olarak belirlenen yurt dışı etiket fiyatıyla raflardaki yerini alacak.


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IceRulez 7 yıl
799 avro o dolar değil :)
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sadtneverdie 9 yıl
799 dolara yurtdışında ne makineler alınır delirmişler.
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photo_canon1 9 yıl
fotoğraf makinalarında da fonksiyonlar artmaya başlıyor.. tıpkı telefonlarda olduğu gibi "evrim" geçiriyorlar adeta..
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