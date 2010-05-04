RIM'in Black Tablet/ Cobalt'ı 2011 yılında geliyor (?)

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Sony Ericsson'u geride bırakarak dünyanın en büyük 4.telefon üreticisi olan Research In Motion'ın bir süredir Blackberry Tablet üzerinde çalıştığı yönündeki iddiaları sizlere önceki haberlerimizde aktarmıştık. Gelen son bilgiler, cihaz hakkında daha detaylı bilgiler sunmaya başladı.

Kod adı Black Tablet/ Kobalt olduğu iddia edilen tablet, 8.9 inç boyutlarında ekrana (Uzakdoğulu bir araştırma firması da RIM'in Hon Hai'den bu boyutlarda ekran sipariş ettiğini iddia etmişti) sahip olacak. Bu ekranıyla iPad'e göre biraz daha taşınabilir bir cihaz olacağını söyleyebileceğimiz Cobalt'ın Blackberry OS'de çalışması bekleniyor. 2011 yılında raflardaki yerini alacağı düşünülen Cobalt'ta 3G ve Wi-Fi kabiliyetleri standart olarak bulunacağı, ayrıca Blackberry cihazlarıyla senkronizasyon yapabileceği de son iddialar arasında yer alıyor.

Fakat iddiaların aksine firmanın yöneticilerinden Mike Lazaridis, Blackberry Tablet dedikodularını üstü kapalı şekilde yalanlamış ve piyasanın dokunmatik ekranlı telefonlara daha sıcak olduğunu belirtmişti. Lazaridis ayrıca tabletlerin bir dizüstü bilgisayardan çok daha farklı olmak zorunda olduğunu dile getirmişti.