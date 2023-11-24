Ripple 10 dolar olacak mı? XRP alternatifi coinler hangileri?

Tam Boyutta Gör ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile dava süreci, uzun zamandır devam eden Ripple (XRP), kripto para gündeminde kendisine geniş yer buluyor. Ripple’ın bir menkul kıymet olarak sınıflandırılıp sınıflandırılamayacağına ilişkin davada SEC’e karşı kazanılan kısmı zafer, Ripple için olumlu bir dönemin başlangıcı oluyor.

Ripple’ın SEC’in iddialarına karşı sergilediği dik duruş ve şirket argümanlarının geçerliliği, XRP ile ilgili yükseliş trendine ve bir takım gelişmelere yol açıyor. Şirketin kendi ekosistemini genişletmeye ve yenilemeye yönelik girişimi olan XRPL Hibeleri aracılığıyla 1,3 milyon dolarlık yatırım yapacağı biliniyor.

Yapay zeka, merkeziyetsiz finans ve daha pek çok Web3 sektörünü içeren 22 yenilikçi projeyi desteklemeye karar veren Ripple, söz konusu adımlar sebebiyle balinaların da dikkatini çekiyor. Büyük yatırımcıların XRP varlıkları artırması, tokenin uzun vadede kazanç getirme ihtimaline olan inancın da arttığını gösteriyor.

Piyasadaki olumlu havanın etkisini arkasına alan XRP fiyatı, 1 dolara doğru hareketleniyor. Bazı yatırımcılar Ripple’ın 10 dolar olacağı yönünde spekülasyonlara inanıyormuş gibi görünse de XRP fiyatı hala epey düşük seviyelerde seyrediyor.

CoinGecko verilerine göre XRP fiyatı, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3,40 doların yüzde 81 altında konumlanıyor. Diğer bir deyişle Ripple’ın 10 dolar olmadan önce bu seviyelere yaklaşması gerekiyor ancak XRP bu yazı yazıldığı saat itibarıyla 0,617 dolar bandından işlem görüyor.

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XRP ile ilgili gelişmeler bir süre daha gündemde kalmaya devam edecek gibi görünüyor. Yeni heyecanlar arayan yatırımcılar ise indirimli fiyatlardan yatırım yapma imkanı sunan ön satış etkinliklerine ilgi gösteriyor.

Son dönemlerde yatırımcıların radarına takılan XRP alternatifi projeler arasında Bitcoin ETF ve Bitcoin Minetrix dikkat çekiyor. Her iki proje de ön satış başarıları ile kripto arenasına hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

Bitcoin ETF Token Ön Satışı 1,5 Milyon Dolara Koşuyor

SEC denilince akla Ripple davasının yanı sıra son günlerin heyecan verici konusu spot Bitcoin ETF başvuruları geliyor. ABD’li düzenleyicinin onayını bekleyen başvurulardan ilham alan Bitcoin ETF token, yatırımcılarının olası bir onay durumunda kazanç elde etmesini hedefliyor.

Bitcoin ETF tokenin resmi olarak Bitcoin ETF başvuruları ile bir ilgisi bulunmuyor. Ancak bahsi geçen onayların gelmesi halinde adında Bitcoin veya ETF geçen tokenlerin de ralli yapma ihtimalinin yüksek olduğunu bilen deneyimli proje ekibi, bu fırsattan istifade etmeyi amaçlıyor.

Bitcoin ETF tokene gösterilen ilgi, yatırımcıların da aynı görüşte olduğunu ortaya koyuyor. Henüz başlayan ön satış etkinliği ile indirimli fiyatlardan Bitcoin ETF token satın alma imkanı sunan projede şu ana kadar toplanan fonların 1,5 milyon dolara yaklaştığı görülüyor.

Pasif gelir elde etme imkanı sunan staking mekanizması, token yakma özelliği ve ön satıştaki başarısıyla dikkatleri üzerine çeken Bitcoin ETF token, kademeli fiyat artışı sistemiyle yatırımcılarla buluşuyor. Yatırımcılar ne kadar erken aşamada ön satışa katılırsa potansiyel kazanç elde etme imkanı o kadar artıyor.

Spot Bitcoin ETF heyecanına ortak olmak isteyen kripto meraklıları, ETH, USDT, BNB, MATIC veya kart işlemlerini kullanarak Ethereum tabanlı ERC-20 coini olan Bitcoin ETF token ön satışına katılabiliyor.

Bitcoin Minetrix Token 4,5 Milyon Dolara Dayanıyor

Zahmetsiz, maliyetsiz ve merkeziyetsiz Bitcoin madenciliği yapma imkanı sunan Bitcoin Minetrix token, ön satışına gösterilen ilgiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Şu ana kadar toplanan fonların 4,3 milyon dolar civarında olduğu ön satışta yatırımcılar, maliyetsiz BTC madenciliğinin anahtarı olan Bitcoin Minetrix token satın almak için adeta birbiriyle yarışıyor.

Bitcoin Minetrix, kullanıcılarına mobil veya masaüstü kontrol paneli üzerinden madencilik yapma imkanı sunuyor. Ön satışta BTCMTX token satın alan yatırımcılar, bu tokenleri platform üzerinden staking aracılığıyla bulut madenciliği kredilerine dönüştürüyor.

Transfer edilemeyen ERC-20 tokenleri olan bulut madenciliği kredileri, madencilik süresi boyunca yakılıyor. Sürecin sonunda meydana gelen BTC’ler ise yatırımcının cüzdanına aktarılıyor.

Platformda, kullanıcıların normal şartlar altında gerekli olan yazılım, donanım veya madencilik sözleşmeleri gibi maliyetlere para harcamasına gerek kalmıyor. BTCMTX token sahibi olmak, platformda madencilik yapmanın tek gerekliliği olarak karşımıza çıkıyor.

BTCMTX tokenler, aşamalı fiyat artışı politikasının uygulandığı bir ön satış etkinliği ile yatırımcılarla buluşuyor. Her aşamda token fiyatı artırılıyor ve yatırımcılar, borsa listelemeleri öncesinde potansiyel kazanç elde etme imkanı buluyor.

Mevcut aşamada Bitcoin Minetrix token satın almak isteyen kripto meraklıları, 0,0118 dolar ödeme yapıyor. Bir sonraki aşamada token fiyatı, 0,0119 dolara yükseliyor. Son aşamaya gelindiğinde ise BTCMTX tokenlerin 0,0148 dolar karşılığında satışa sunulması planlanıyor.

Ethereum blok zinciri üzerinde inşa edilen bir ERC-20 tokeni olan Bitcoin Minetrix tokenlere, ETH, USDT, BNB, MATIC ve kart işlemleri aracılığıyla yatırım yapılabiliyor. Stake Et ve Madencilik Yap özelliği ile türünün ilk ve tek örneği olan BTCMTX tokenler, madencilik meraklısı yatırımcıları bekliyor.

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