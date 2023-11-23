Binance'in yeni CEO'su bu mesajla göreve başladı! Gözler Bitcoin ETF onayında

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Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’in CEO’su Changpeng Zhao, ABD hükümeti tarafından açılan davadaki kara para aklama suçlamalarını kabul ederek görevinden istifa etti.

CZ olarak bilinen ünlü CEO, istifası ile ilgili yaptığı X paylaşımında, “Hatalar yaptım ve şimdi sorumluluğu almalıyım. Bu, topluluğumuz, Binance ve kendim için en iyisi.” ifadelerini kullandı. ABD Adalet Bakanlığı, kripto para borsasının 4,3 milyar dolar ceza ödemesi gerektiğini söyledi.

Binance'in yeni CEO'su Richard Teng

CZ’nin olay yaratan istifasının ardından Binance’in yeni CEO’su şirketteki Bölgesel Pazarlama Sorumlusu Richard Teng oldu. Sermaye piyasalarında 20 yılı aşkın tecrübesi bulunan Teng, Binance’teki CEO koltuğuna oturmasının ardından kişisel X hesabında yaptığı paylaşımda yol haritasına yer verdi.

21 Kasım tarihli paylaşımda Teng şunları söyledi:

“Odak noktam şu olacak:

Kullanıcılara şirketin mali gücüne, güvenliğine ve emniyetine güvenebilecekleri konusunda güvence vermek Önemli tüketici korumaları sağlarken yenilikçiliği teşvik eden yüksek standartları küresel olarak desteklemek için düzenleyicilerle işbirliği yapmak Web3'ün büyümesini ve benimsenmesini desteklemek için ortaklarla birlikte çalışmak”

22 Kasım’daki diğer paylaşımında ise yeni Binance CEO’su Teng, şirketin temellerinin çok güçlü olduğunu, hacim olarak dünyanın en büyük kripto para borsası konumunu koruduklarını, sermaye yapısının borçsuz ve harcamaların mütevazı olduğunu vurguladı. Teng ayrıca kullanıcılardan aldıkları düşük işlem ücretlerine rağmen güçlü bir gelir ve karlılığa sahip olduklarını da dile getirdi.

Kripto para fiyatları düştü

Binance’teki CEO depreminden sonra lider kripto para birimi Bitcoin başta olmak üzere tüm kripto para birimleri sert düştü. 36 bin doların altına inen BTC, daha sonra bir miktar toparlayarak yeniden 36 bin doların üstüne çıktı. Bitcoin, bu yazı yazıldığı saat itibarıyla 36 bin 466 dolardan işlem görüyor.

ABD’li düzenleyicilerle ilgili sonucu beklenen bir diğer gelişme ise Bitcoin ETF başvuruları. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) onayını bekleyen spot Bitcoin ETF başvuruları ile ilgili heyecan gittikçe artıyor. Yatırımcılar, kripto para piyasasının uzun zamandır beklediği boğa koşusunu tetikleme ihtimali olan Bitcoin ETF başvurularının akıbetini adeta dört gözle bekliyor.

Tüm dikkatler SEC’in vereceği yanıta çevrilmişken onay geleceğine inanan yeni bir proje, düzenlediği ön satış etkinliği ile yatırımcılardan ilgi görüyor. Bitcoin ETF başvurularıyla resmi bir bağı bulunmayan Bitcoin ETF token, SEC’in onay vermesi durumunda yaşanacak gelişmelere karşı hazırlıklı olmak isteyen kripto meraklılarına hitap ediyor.

Bitcoin ETF Token Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Güvenliği ve şeffaflığı ile bilinen Ethereum blok zinciri üzerinde inşa edilen Bitcoin ETF token, BlackRock gibi finans devlerinin yaptığı spot Bitcoin ETF başvurularından ilham alıyor. ERC-20 protokolüne uyan bir kripto para birimi olan Bitcoin ETF token satın almak isteyen yatırımcılar, indirimli ön satış etkinliğine yoğun ilgi gösteriyor.

Bitcoin ETF ekibi, SEC’ten gelecek onay durumunda başta Bitcoin olmak üzere tüm kripto para birimlerinin ralli yapacağını öngörüyor. Bu heyecandan kazanç sağlamak isteyen yatırımcıları hedefleyen proje ekibi, staking, token yakma ve vergi sistemlerini projeye entegre ediyor.

Bitcoin ETF tokenin toplamda 2 milyar 100 milyon adet token arzı bulunuyor. Token arzının yüzde 40’ı ön satış etkinliği, yüzde 25’i staking özelliği, yüzde 25’i token yakma mekanizması ve yüzde 10’u likidite için tahsis ediliyor.

Proje, Bitcoin ETF onaylarına paralel olarak BTCETF token sahiplerini ödüllendiriyor. Staking ile pasif gelir elde etme imkanı sunan proje, token yakma mekanizması ise deflasyonist bir token olmayı hedefliyor.

Yenilikçi Bitcoin ETF Token 1,3 Milyon Doları Aştı

Bitcoin ETF token arzının yüzde 40’ı aşamalı bir ön satış etkinliği ile yatırımcılarla buluşuyor. Projenin teknik analiz dokümanına göre Bitcoin ETF token satın alan yatırımcılar, henüz spot Bitcoin ETF onayları gelmeden bu ekosisteme dahil olma fırsatı buluyor.

BTCETF token ön satışında 10 aşama bulunuyor. Toplamda 840 milyon adet BTCETF token her aşama için eşit olacak şekilde bölüştürülüyor. Ön satışta kademeli fiyat artışı politikası uygulanıyor.

İlk aşamada 0,0050 dolardan satışa sunulan Bitcoin ETF tokenlerin fiyatı, son aşamaya geçildiğinde 0,0068 dolara yükselmiş oluyor. Bu strateji, erken dönem yatırımcılarının potansiyel olarak daha fazla kar elde etmesine olanak tanıyor.

Ön satış etkinliğinde proje ekibi 4 milyon 956 bin dolarlık bir üst sınır ile fon toplamayı hedefliyor. Şu ana kadar toplanan fonların daha şimdiden 1,3 milyon doları aşmış olduğu görülüyor. Mevcut aşamada Bitcoin ETF token, 0,0056 dolardan satın alınabiliyor. Bir sonraki aşama olan beşinci dilimde yatırımcıların 1 Bitcoin ETF token satın almak için 0,0058 dolar ödemesi gerekiyor.

Bitcoin ETF tokene yatırım yapmak isteyen kripto meraklıları, ETH, USDT, BNB, MATIC veya kart işlemleri kullanarak ön satış etkinliğine katılabiliyor. BTCETF tokenler, analistlerin öngörülerine göre SEC’in onay vereceği spot Bitcoin ETF başvurularının akıbetine karşı hazırlıklı olmak isteyen yatırımcıları bekliyor.

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