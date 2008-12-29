RivaTuner'in 2.22 sürüm numaralı yeni versiyonu yayımlandı

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Donanım tutkunlarının sıklıkla kullandığı uygulamalardan biri de RivaTuner. Ekran kartlarıyla ilgili olarak pek çok detayı sunabilen ayrıca ince ayar yapılabilmesine ve kartlarının saat hızlarının arttırılmasına da olanak tanıyabilen uygulama, fan hızı kontrolü ve sıcaklık takibine de olanak tanıyabilmekte. Riva Tuner'in yayınlanan yeni versiyonunda da çeşitli güncellemeler yapılmış ve yeniliklere yer verilmiş.

RivaTuner'in yayınlanan 2.22 sürüm numaralı yeni versiyonunda Nvidia'nın ForceWare 181.xx sürücü serisine destek sağlanmış. Ayrıca Detonator ve ForceWare sürücüleri için veri tabanı güncellemesi yapılan yeni versiyona ForceWare 180.87, 180.88 ve 181.00 bilgileri de eklenmiş. Kullanıcı arayüzü ve profili mimarisi de yeniden tasarlanan uygulama daha önce saptanan bazı sorunların da çözüldiği belirtilmekte.

RivaTuner'in 2.22 sürüm numaralı yeni versiyonunu indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.