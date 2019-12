Robert Downey Jr. sunuculuğunda YouTube orijinal dizisi The Age of A.I. yayınlandı

Tam Boyutta Gör

Son dönemde içerik platformlarının orijinal içerik yarışına YouTube da katıldı. İlk etapta Premium abonelik platformu için YouTube Originals orijinal içerik kanalını açan firma sonrasında herkesin erişimine sunmuştu. Kanalın yeni orijinal içeriği The Age of A.I. yayınlandı.

The Age of A.I. neler sunuyor?

Ünlü aktör Robert Downey Jr. sunuculuğunda hazırlanan The Age of A.I. daha çok belgesel tadında içerikler barındırıyor. Yapay zekâ teknolojilerinin temelleri, nasıl çalıştığı ve ne işlerde kullanıldığı anlatılıyor.

Belgeselde yapay zekâ konusunda başarılar elde etmiş firmalar ve özel efekt uzmanların hikayeleri anlatılıyor. Özel efekt uzmanı Soul Machines, ALS hastaları için Google Project Euphonia bunlar arasında.

The Age of A.I. dizisi toplamda 8 bölümden oluşuyor. İlk iki bölüm herkesin erişimine açıldı. Premium aboneler ise ilk 4 bölümü izleyebiliyor. YouTube her hafta bir bölümü herkesin erişimine açacağını belirtti. Ocak 15 itibariyle tüm bölümler açılmış olacak.

https://www.engadget.com/2019/12/18/youtube-age-of-ai-now-available/