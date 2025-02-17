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    Roborock’un yeni modeli temizlikten önce etrafı toplayabiliyor!

    Robot süpürge pazarının en büyük isimlerinden biri olan Roborock yeni modeli G30 Space ile bir kez daha tüm dikkatleri üzerine topluyor. Peki Roborock G30 Space neler sunuyor?

    Roborock’un yeni modeli temizlikten önce etrafı toplayabiliyor!

    Roborock'un en yeni robot süpürgesi G30 Space, gelişmiş özellikleriyle dikkat çekiyor. İki farklı versiyonla sunulan cihaz, manuel su dolum sistemine sahip standart modelin yanı sıra, otomatik su temini ve drenaj özelliğine sahip bir versiyon da içeriyor. Ancak bu ikinci modelin kullanımı için özel bir kurulum gerekiyor.

    Her iki versiyon da evin herhangi bir noktasına yerleştirilebilen esnek bir şarj istasyonu ile geliyor. Fiyatlandırmaya bakıldığında, standart model 896 dolara, otomatik su sistemi bulunan versiyon ise 964 dolara satışa sunulmuş durumda. Şu an için ön siparişleri alınan süpürgenin kısa süre içinde geniş çapta erişilebilir olması bekleniyor.

    Geleneksel robot süpürgelerin aksine G30 Space, yalnızca yüzey temizliği yapmakla kalmıyor. Sahip olduğu beş eksenli robotik kol sayesinde, yerdeki küçük eşyaları süpürmeden önce kaldırabiliyor. Çorap, oyuncak gibi engelleri toplayarak, süpürme işleminin daha verimli gerçekleşmesini sağlıyor. Kullanılmadığında gövdesine katlanan bu mekanizma, cihazın ince tasarımını korumasına yardımcı oluyor. 7,98 cm'lik ultra ince yapısıyla mobilya altlarına kolayca erişebiliyor.

    Roborock'un StarSight 3.0 Navigasyon sistemi, süpürgenin çevresini daha akıllı bir şekilde algılamasına olanak tanıyor. Gelişmiş ToF sensörleri, RGB kameralar ve yapay zeka destekli nesne tanıma teknolojisi sayesinde, engelleri tespit edip bunları otomatik olarak atlayabiliyor. Hatta yerde unutulan eşyaları fark edip kullanıcıya bildirim gönderme yeteneğine de sahip. 4 cm yüksekliğindeki engelleri aşabilen adaptif şasi sistemiyle de sıkışma problemlerini minimum seviyeye indiriyor.

    Temizlik performansı açısından oldukça iddialı olan G30 Space, 22.000 Pa emiş gücüyle toz, kir ve evcil hayvan tüylerini kolayca süpürebiliyor. Özel olarak geliştirilen otomatik saç kesme mekanizmalı fırçası sayesinde, dolanan saç tellerini anında keserek tıkanıklık yaşanmasının önüne geçiyor.

    Cihazın en dikkat çeken özelliklerinden biri de sıcak suyla silme fonksiyonu. Mop pedi, 80°C sıcaklıkta sabit tutularak zorlu lekeleri çıkarmakta etkili bir temizlik sunuyor. Ayrıca, süpürgenin kendi kendini temizleme sistemi, mop pedini otomatik olarak yıkıyor, sıcak hava ile kurutuyor ve UVC ışınlarıyla dezenfekte ediyor. Böylece kullanıcı müdahalesi en aza indiriliyor.

    G30 Space, yalnızca bir temizlik cihazı olmanın ötesine geçerek akıllı ev yardımcısı kimliğiyle de öne çıkıyor. Roborock RRmind GPT teknolojisi, sesli komutlarla kontrol imkanı sağlıyor ve akıllı zamanlama özellikleri sunuyor. Roborock uygulaması üzerinden anlık ayarlamalar yapılabilirken, çift açılı 360 derece kamera sistemi sayesinde uzaktan görüntüleme ve canlı video görüşmeleri de mümkün hale geliyor.

    Eller serbest bir deneyim arayan kullanıcılar için geliştirilen otomatik su temini versiyonu, su doldurma ve tahliye işlemlerini tamamen kendi başına gerçekleştiriyor. Çok katmanlı taşma önleme ve tıkanıklık karşıtı mekanizmaları sayesinde sorunsuz bir kullanım sunuyor. 6400mAh kapasiteli bataryası ile uzun süreli temizlik yapabilen cihaz, hızlı şarj desteğiyle de kullanım süresini maksimize ediyor.

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    TheJudgé 1 gün önce

    Helikopter, helikopter Para kofer, para kofer

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    Rindaman 3 gün önce

    sağ köşede download tıkladım oynuyor şimdi.

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    selamivural 4 gün önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

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