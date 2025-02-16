İlk katlanabilir iPhone’un tasarımı hakkında önemli bilgiler var

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Apple’ın katlanabilir iPhone modeliyle ilgili yeni bilgiler sızıntılarla gündeme geldi. Weibo kaynaklı iddialara göre şirket, kompakt bir dış ekran ve orta büyüklükte bir iç ekrana sahip prototipi test ediyor. Bu modelin, piyasadaki mevcut katlanabilir telefonlardan daha kompakt olabileceği belirtiliyor.

Söylentilere göre cihaz, 5.49 inçlik dış ekran ve 7.74 inçlik iç ekranla geliyor. Boyutları itibariyle Samsung Galaxy Z Fold 6 ve Google Pixel 9 Pro Fold gibi rakiplerinden daha taşınabilir olabilir. Apple’ın, bu tasarımla Oppo Find N2’ye benzer bir form faktörü benimsediği de düşünülüyor.

Şirketin, "kitap tarzı" bir katlanabilir tasarım üzerinde yoğunlaştığı ve dikey yerine yatay katlanabilir bir model geliştirdiği belirtiliyor. Bu form, kullanıcılara telefon ve tablet deneyimini bir arada sunabilir.

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Apple, ekran katlanma izlerini minimuma indirmek ve dayanıklılığı artırmak için yoğun AR-GE yürütürken, yazılım tarafında da uygulamaların farklı ekran boyutlarına uyum sağlamasına odaklanıyor. Bu optimizasyonlarla birlikte, katlanabilir iPhone’un pazarın en sorunsuz deneyim sunan cihazlarından biri olması hedefleniyor.

Apple’ın temkinli yaklaşımı nedeniyle, cihazın ne zaman piyasaya sürüleceği kesin değil. Ancak mevcut bilgiler, en erken 2026’da tüketiciyle buluşacak bir model öngörüyor. Apple’ın katlanabilir telefon pazarına girişi, sektörde yeni bir dengenin oluşmasına yol açabilir.

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