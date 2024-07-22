Robot köpek VERO: Vakumlu ayaklarıyla plajları temizleyebiliyor

Robot köpek vakumlu ayaklarıyla sahildeki çöpleri topluyor
IIT'deki laboratuvarda geliştirilen bu robota VERO (Vakum Temizleyici Donanımlı Robot) adı verildi. Robotun sırtına takılan bir vakum hortumlar aracılığıyla bacak boyunca her bir ayağa kadar uzanıyor. Robot, ayaklarını kullanarak yerdeki şeylerle nasıl etkileşime gireceğini planlayabiliyor.
Öncelikle, bir operatör VERO'nun temizlemesi için bir alan belirliyor ve ardından robot kendi kendine çalışıyor. Tüm alanı keşfetmek için bir keşif yolu hesapladıktan sonra robot yerleşik kameralarını ve bir sinir ağını kullanarak sigara izmaritlerini tespit ediyor.
Robot, çenesine monte edilmiş ekstra bir Intel RealSense derinlik kamerası kullanarak ince ayar yapabiliyor. Farklı ortamlarda yapılan ilk testler sigara izmaritlerinin yaklaşık %90'ının başarıyla toplayabildiğini gösterdi.
Bacakları olan bir robotun bacaklarının aynı anda hem hareket hem de farklı bir görev için kullanıldığı ilk sefer olabilir. Bu, ayaklarıyla kapı açabilen diğer robotlardan farklı çünkü bu robotlar bir süreliğine ayakları ayak olarak kullanmayı bırakıp bunun yerine onları vakum olarak kullanıyor.
Araştırmacılar, ekin tarlalarındaki yabani otları ilaçlamak, altyapıdaki çatlakları incelemek ve inşaat sırasında çivi ve perçin yerleştirmek gibi çeşitli başka potansiyel kullanım örnekleri üzerinde çalışıyorlar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.