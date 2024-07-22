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    Robot köpek VERO: Vakumlu ayaklarıyla plajları temizleyebiliyor

    İtalyan Teknoloji Enstitüsü'ndeki (ITT) araştırmacılar VERO adlı dört ayaklı elektrikli robotuyla, Cenova'daki bir plajdan sigara izmaritlerini temizlemeye hazırlanıyor.
    Robot köpek VERO: Vakumlu ayaklarıyla plajları temizleyebiliyor Tam Boyutta Gör
    Cenova'daki İtalyan Teknoloji Enstitüsü'ndeki (IIT) Dinamik Bacaklı Sistemler birimindeki robotikçiler, ayaklarına vakum takılı dört ayaklı bir robot şeklinde sigara izmariti temizliği için yeni bir platform tasarladılar.

    Robot köpek vakumlu ayaklarıyla sahildeki çöpleri topluyor

    IIT'deki laboratuvarda geliştirilen bu robota VERO (Vakum Temizleyici Donanımlı Robot) adı verildi. Robotun sırtına takılan bir vakum hortumlar aracılığıyla bacak boyunca her bir ayağa kadar uzanıyor. Robot, ayaklarını kullanarak yerdeki şeylerle nasıl etkileşime gireceğini planlayabiliyor.

    Öncelikle, bir operatör VERO'nun temizlemesi için bir alan belirliyor ve ardından robot kendi kendine çalışıyor. Tüm alanı keşfetmek için bir keşif yolu hesapladıktan sonra robot yerleşik kameralarını ve bir sinir ağını kullanarak sigara izmaritlerini tespit ediyor.

    Robot, çenesine monte edilmiş ekstra bir Intel RealSense derinlik kamerası kullanarak ince ayar yapabiliyor. Farklı ortamlarda yapılan ilk testler sigara izmaritlerinin yaklaşık %90'ının başarıyla toplayabildiğini gösterdi.

    Bacakları olan bir robotun bacaklarının aynı anda hem hareket hem de farklı bir görev için kullanıldığı ilk sefer olabilir. Bu, ayaklarıyla kapı açabilen diğer robotlardan farklı çünkü bu robotlar bir süreliğine ayakları ayak olarak kullanmayı bırakıp bunun yerine onları vakum olarak kullanıyor.

    Araştırmacılar, ekin tarlalarındaki yabani otları ilaçlamak, altyapıdaki çatlakları incelemek ve inşaat sırasında çivi ve perçin yerleştirmek gibi çeşitli başka potansiyel kullanım örnekleri üzerinde çalışıyorlar.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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