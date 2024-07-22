Tam Boyutta Gör Cenova'daki İtalyan Teknoloji Enstitüsü'ndeki (IIT) Dinamik Bacaklı Sistemler birimindeki robotikçiler, ayaklarına vakum takılı dört ayaklı bir robot şeklinde sigara izmariti temizliği için yeni bir platform tasarladılar.

Robot köpek vakumlu ayaklarıyla sahildeki çöpleri topluyor

IIT'deki laboratuvarda geliştirilen bu robota VERO (Vakum Temizleyici Donanımlı Robot) adı verildi. Robotun sırtına takılan bir vakum hortumlar aracılığıyla bacak boyunca her bir ayağa kadar uzanıyor. Robot, ayaklarını kullanarak yerdeki şeylerle nasıl etkileşime gireceğini planlayabiliyor.

Öncelikle, bir operatör VERO'nun temizlemesi için bir alan belirliyor ve ardından robot kendi kendine çalışıyor. Tüm alanı keşfetmek için bir keşif yolu hesapladıktan sonra robot yerleşik kameralarını ve bir sinir ağını kullanarak sigara izmaritlerini tespit ediyor.

İki dalış robotu Titanic enkazını taramaya hazırlanıyor 3 gün önce eklendi

Robot, çenesine monte edilmiş ekstra bir Intel RealSense derinlik kamerası kullanarak ince ayar yapabiliyor. Farklı ortamlarda yapılan ilk testler sigara izmaritlerinin yaklaşık %90'ının başarıyla toplayabildiğini gösterdi.

Bacakları olan bir robotun bacaklarının aynı anda hem hareket hem de farklı bir görev için kullanıldığı ilk sefer olabilir. Bu, ayaklarıyla kapı açabilen diğer robotlardan farklı çünkü bu robotlar bir süreliğine ayakları ayak olarak kullanmayı bırakıp bunun yerine onları vakum olarak kullanıyor.

Araştırmacılar, ekin tarlalarındaki yabani otları ilaçlamak, altyapıdaki çatlakları incelemek ve inşaat sırasında çivi ve perçin yerleştirmek gibi çeşitli başka potansiyel kullanım örnekleri üzerinde çalışıyorlar.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Girişim Haberleri

Robot köpek VERO: Vakumlu ayaklarıyla plajları temizleyebiliyor