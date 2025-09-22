Mubadala, Türkiye’deki tüm Getir hisselerini satmayı planlıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Abu Dabi merkezli devlet fonu Mubadala, Türkiye’nin önde gelen teslimat şirketi Getir’deki tüm yatırımlarından çıkmayı değerlendiriyor. Konuya yakın kaynaklara göre, bu potansiyel satış yalnızca şirketin ana teslimat operasyonlarını değil, finans ve araç kiralama birimlerini de kapsıyor.

Mubadala, Getir’den çıkıyor

Sadece 6 ay önce Rekabet Kurumu'nun onayıyla Getir'in tamamını devralan Mubadala, böylece Getir’in market dağıtım işi, Getir Araç ve Getir Finans’ın tek kontrolünü eline almıştı. Ancak Getir’in kurucuları ile fon arasında yaşanan rekabetçi yeniden yapılandırma planları nedeniyle bu kararın alınmış olabileceği düşünülüyor.

Reuters’e konuşan kaynaklar, Mubadala’nın araç kiralama birimi Getir Araç’daki hisselerini satma görüşmelerinin Türk şirketi Tiktak ile ileri aşamada olduğunu belirtti. Daha önce Mergermarket, Mubadala’nın ana teslimat işindeki hisselerini satma görüşmelerinde olduğunu ve olası alıcılar arasında ABD merkezli DoorDash’ın bulunduğunu bildirmişti. Bu konuda da görüşmelerin devam ettiği ve birden fazla potansiyel alıcı olduğu ifade ediliyor.

Mubadala, Getir’e ilk yatırımını 2021 yılında yapmıştı. Getir, COVID-19 pandemisi sırasında hızlı bir büyüme göstermiş ve önemli yatırımcıları çekerek 2022’de 12 milyar dolar değerlemeye ulaşmıştı. Ancak tüketici talebindeki düşüş ve ortaklar arasındaki uzun müzakerelerin ardından şirket, uluslararası operasyonlarını kapatarak yeniden yapılanmaya gitmişti.

1 yılı aşkın süredir sancılı bir süreç yaşanıyor

Getir ve Mubadala arasındaki gerilim 2024’ün yaz aylarında patlak vermişti. Mubadala, Türkiye’deki gıda ve market operasyonlarının kontrolünü almak amacıyla Getir’e 250 milyon dolarlık ek yatırım teklif etmiş ve bu kapsamda CEO Nazım Salur’un görevinden ayrılması öngörülmüştü, ancak bu anlaşma yürürlüğe giremedi. Fon daha sonra yeni bir taslak hazırlayarak hem ek finansman sağlamayı hem de tüm Türkiye operasyonlarının kontrolünü ele almayı hedeflemişti. Bu plan, yönetim kurulunda oylanıp kabul edilirken kurucular davet edilmediği için süreci “darbenin” bir parçası olarak nitelendirmişti. Mubadala ise bu adımın şirketin geleceğini güvence altına almak için gerekli olduğunu aktarmıştı. Mubadala, kurucuların Hollanda’da açmış olduğu davayı da kazanmıştı.

Amsterdam mahkemesinin Şubat ayında yayınladığı belgelere göre, Mubadala, Mart ve Nisan 2024 arasında Getir'e toplam 80 milyon dolarlık kredi verdi, ardından aynı yılın Haziran ayında 250 milyon dolarlık bir kredi daha verdi. Getir, Ocak ayında Hollanda mahkemesine sunduğu bir analize göre, grup varlıklarının değerini 374 milyon dolar olarak belirledi.

