    Bakan Kacır: "Uber, Türkiye’ye 200 milyon dolar yatırımla teknoloji merkezi kuruyor"

    Uber, ABD dışındaki dördüncü Ar-Ge merkezini Türkiye'ye kuruyor. 200 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilecek Uber Teknoloji Merkezi'nde 500'ün üzerinde teknoloji uzmanı çalışacak.

    Bakan Kacır: Uber, Türkiye’ye 200 milyon dolar yatırım yapıyor Tam Boyutta Gör
    Uber, Türkiye’ye dev yatırımını duyurdu. Uber CEO’su Dara Khosrowshahi ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katıldığı basın toplantısıyla Uber’in Türkiye’ye 200 milyon dolar yatırımla “Küresel Teknoloji Geliştirme ve Yazılım Merkezi” kuracağı duyuruldu. Bu yatırıma Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından çeşitli destekler sağlanacak.

    Uber'in Brezilya, Hindistan ve Hollanda'dan sonra ABD dışındaki 4. teknoloji merkezi İstanbul'da kuruluyor. Türkiye’deki Uber Teknoloji Merkezi'nde geliştirilecek teknolojiler tüm dünyada kullanılacak. Yapay zeka, veri bilimi, akıllı mobilite ve yazılım mühendisliği alanlarında teknolojik geliştirmeler yapılacak.

    Uber, geçtiğimiz Mayıs ayında Trendyol Go’yu bünyesine katarak Uber Eats çatısı altına almıştı. Şimdi de İstanbul'da kurulacak Uber Teknoloji Merkezi'ne gelecek 5 yıl içinde 200 milyon dolarlık yatırım gerçekleşecek. Burada 500’e yakın teknoloji uzmanı çalışacak.

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uber’in yatırımı hakkında şunları söyledi:

    "Küresel teknoloji platformu Uber, Türkiye’yi yüksek potansiyeliyle yalnızca bir pazar değil, aynı zamanda bir inovasyon üssü olarak görüyor. Ülkemizdeki varlığını ve yatırımlarını büyütüyor. Bu yaklaşımın en somut adımı olarak da önümüzdeki beş yılda 200 milyon dolarlık bir yatırımla Türkiye'de bir teknoloji merkezi kurmak üzere adım atıyor. İlerleyen dönemde 500'e yakın yetkin teknoloji uzmanının çalışacağı bu merkez Uber'in küresel operasyonlarında kritik rol üstlenecek teknolojilerin geliştirilmesinde görev alacak. Bu yatırım kararı, ülkemize duyulan güven ve Türkiye’yi bir inovasyon üssü olarak konumlandırma vizyonu için Uber'i tebrik ediyorum."

    Uber Global CEO'su Dara Khosrowshahi, Uber'in gelecekteki inovasyonunun Türkiye'de inşa edileceğine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

    "Bu gelişmeyle Türkiye, insanları, ürünleri ve ekonomileri dünyanın dört bir yanında hareket ettiren teknolojilerin geliştirilmesinde merkezi bir rol üstlenecek. Şunu özellikle vurgulamak isterim ki burada geliştireceğimiz teknolojiler sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde kullanılacak özellikler, iş modelleri ve hizmetler olacak. Bu sürecin bir parçası olarak Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri ve kurumlarıyla da işbirliği yaparak yeni nesil mühendislerin, veri bilimcilerin ve ürün liderlerinin yetişmesini destekleyeceğiz. Gururla söyleyebilirim ki Uber'in gelecekteki inovasyonu artık Türkiye'de inşa edilecek."

