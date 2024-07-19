İki dalış robotu Titanic enkazını taramaya hazırlanıyor

Enkaz alanının ilk uçtan uca haritalama görüntüsünün yakalanması hedefleniyor
O kadar hayran kalmışlar ki bu hafta sonu enkaza bir çift derin deniz robotu gönderiyorlar. Robotlar, mahvolmuş geminin kalıntılarını tarayarak bilim insanlarına ve Titanic meraklılarına enkazın durumu hakkında güncel bilgiler sağlayacak.
RMS Titanic şirketi mürettebatı Dino Chouest adlı bir tedarik gemisi aracılığıyla enkazın koordinatlarına ulaştı. 1980'lerde eser arayan bir grup iş adamı tarafından kurulan RMS Titanic son birkaç yıldır Titanic enkazına erişimi etkili bir şekilde kontrol ediyor.
Şirket, enkazdan eser toplamaya yasal olarak izin verilen tek kuruluş konumunda. RMS Titanic, bulduğu eserleri tek tek satamasa da bunları bir koleksiyon olarak satabilir veya bir sergi açabilir.
RMS Titanic, Titanic enkazının iki buçuk mil yukarısından iki dalış robotu bırakacak. Uzaktan kumandalı araçlar (ROV) olarak bilinen robotların okyanusun dibine ulaşması en az iki saat sürecek. Daha sonra robotların yüksek çözünürlüklü kameralarını ve özel aydınlatmalarını kullanarak enkazın 65K görüntülerini yakalamaya çalışacaklar.
Mürettebat, enkaz sahasının ve enkaz alanının ilk uçtan uca haritalama görüntüsünü yakalamayı hedefliyor. Bu verileri ücretli site aboneleri ve sosyal medya takipçileriyle paylaşacaklar. ROV'lar yalnızca görüntüleme amaçlı kullanılacağı için bu keşif gezisi hiçbir eseri kurtaramayacak.
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.