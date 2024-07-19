Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl yaşanan korkunç Titan denizaltı patlamasından sonra dünyanın Titanic'i bırakmaya hazır olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Araştırmacılar hala 1.517 can alan ve gişe rekorları kıran bir filme ilham veren gemi enkazına hayran kalmış durumdalar.

Enkaz alanının ilk uçtan uca haritalama görüntüsünün yakalanması hedefleniyor

O kadar hayran kalmışlar ki bu hafta sonu enkaza bir çift derin deniz robotu gönderiyorlar. Robotlar, mahvolmuş geminin kalıntılarını tarayarak bilim insanlarına ve Titanic meraklılarına enkazın durumu hakkında güncel bilgiler sağlayacak.

RMS Titanic şirketi mürettebatı Dino Chouest adlı bir tedarik gemisi aracılığıyla enkazın koordinatlarına ulaştı. 1980'lerde eser arayan bir grup iş adamı tarafından kurulan RMS Titanic son birkaç yıldır Titanic enkazına erişimi etkili bir şekilde kontrol ediyor.

En hızlı insan yapımı nesne: Ses hızından 500 kat daha hızlı 3 gün önce eklendi

Şirket, enkazdan eser toplamaya yasal olarak izin verilen tek kuruluş konumunda. RMS Titanic, bulduğu eserleri tek tek satamasa da bunları bir koleksiyon olarak satabilir veya bir sergi açabilir.

RMS Titanic, Titanic enkazının iki buçuk mil yukarısından iki dalış robotu bırakacak. Uzaktan kumandalı araçlar (ROV) olarak bilinen robotların okyanusun dibine ulaşması en az iki saat sürecek. Daha sonra robotların yüksek çözünürlüklü kameralarını ve özel aydınlatmalarını kullanarak enkazın 65K görüntülerini yakalamaya çalışacaklar.

Mürettebat, enkaz sahasının ve enkaz alanının ilk uçtan uca haritalama görüntüsünü yakalamayı hedefliyor. Bu verileri ücretli site aboneleri ve sosyal medya takipçileriyle paylaşacaklar. ROV'lar yalnızca görüntüleme amaçlı kullanılacağı için bu keşif gezisi hiçbir eseri kurtaramayacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Girişim Haberleri

İki dalış robotu Titanic enkazını taramaya hazırlanıyor