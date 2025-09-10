Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    2025 James Dyson Ödülü’nün Türkiye kazananı “BrailleSteps” oldu

    2025 James Dyson Ödülü’nün Türkiye ayağı tamamlandı. BrailleSteps, görme engelli çocukların yeni yerlerde özgüvenli bir şekilde hareket etmesini ve Braille alfabesi öğrenimini kolaylaştırıyor.

    2025 James Dyson Ödülü’nün Türkiye kazananı “BrailleSteps” oldu Tam Boyutta Gör
    James Dyson Vakfı tarafından her yıl düzenlenen “dünyanın sorunlarını çözme odaklı” mühendislik yarışması olan James Dyson Ödülü'nün Türkiye kazananı açıkladı. Dyson Kurucusu James Dyson’ın adıyla verilen 2025 yılı James Dyson Ödülü’nün Türkiye ayağının kazananı BrailleSteps oldu.

    BrailleSteps, Braille alfabesini bir harekete dönüştürerek görme engelli çocukların harfleri sadece parmaklarıyla değil, hareket, ses ve kinestetik yöntemlerle öğrenmelerine yardımcı oluyor. Görme engelli çocukların hareket etmekten korktukları için yaşadıkları keşfetme ve öğrenme sorunu BrailleSteps sayesinde ortadan kalkıyor.

    Dünya Sağlık Örgütü’nün açıkladığı rapora göre şu anda dünya genelinde yaklaşık 19 milyon çocuk, görme engelli veya düşük görme engeline sahip. Görme engelli çocukların ilk defa bulunduğu yeni ortamlarda hareket ederken kendilerine güvenin eksik olduğu gözlemleniyor. Ayrıca Braille alfabesini genellikle yavaş bir şekilde öğrendikleri gözlemleniyor. BrailleSteps tam da bu iki sorunu çözerek çocukların yeni yerlerde özgüvenle hareket etmesini ve Braille alfabesini daha hızlı şekilde öğrenmelerini sağlıyor.

    2025 James Dyson Ödülü’nün Türkiye kazananı “BrailleSteps” oldu Tam Boyutta Gör

    BrailleSteps, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencileri Sema Betül Akkurt, Zhala Imamova, Rümeysa Aygündüz ve Beste Toprak tarafından tasarlandı.

    BrailleSteps nasıl kullanılıyor?

    BrailleSteps, altı hücreden oluşan kabartmalı bir yazı sistemi. Mat üzerindeki 12 dairesel bölgenin her biri, 6 Braille hücresine düzenlenmiş bir Braille noktasını temsil ediyor. Her dairenin altında iki adet kuvvet duyarlı direnç (FSR) bulunuyor. Çocuk her iki ayağıyla aynı anda doğru noktalara bastığında, sensörler dijital sinyaller üretiyor ve bu sinyaller düşük enerjili ESP32 mikrodenetleyici tarafından gerçek zamanlı olarak işleniyor. Doğru kombinasyon algılandığında, matın hoparlörü tek notalı bir piyano sesi çalıyor. Başlangıç noktasına döndükten sonra, mobil uygulama ilgili Braille harfinin sesli onayını veriyor. Bir Bluetooth modülü, mat ve uygulama arasında sürekli veri alışverişini sağlıyor. Mat, kinestetik ve dokunsal etkileşimi artıran dokulu, yırtılmaya dayanıklı bir yüzeye ve üç katmanlı bir yapıya sahiptir. Sistem, çift ayak doğrulamasını ve anında geri bildirimi destekleyerek aktif öğrenmeyi ve duyusal katılımı teşvik ediyor.

    Ayrıca BrailleSteps, bir mobil uygulama sayesinde öğretmenlerin ve ebeveynlerin de çocukların gelişim sürecini takip etmesine olanak tanıyor. Böylece eğitim; hareket, dokunuş ve ses yoluyla daha erişilebilir, kalıcı ve etkili hale geliyor.

    2025 James Dyson Ödülü’nün Türkiye kazananı “BrailleSteps” oldu Tam Boyutta Gör
    James Dyson Ödülü Ulusal Kazananı BrailleSteps ekibi ödüle dair şunları söyledi: “Biz, engellerin bir sınır değil; aşılması gereken birer eşik olduğuna inanıyoruz. BrailleSteps ile görme engelli çocukların eğitim yolculuğunu güçlendirmeyi hedefliyoruz. James Dyson Ödülü sayesinde bu hedefin gelecekte çok daha fazla çocuğun hayatına dokunacağına inanıyoruz.”

    Dyson jüri temsilci grubunda yer alan Dyson'da Yardımcı Baş Mühendis olarak çalışan Tuğra Erol’ ise, “Bir Dyson mühendisi olarak dünya problemlerine çözüm olabilecek her türlü işi desteklemeyi seviyorum. Zorluklara farklı yaklaşan ve özgün, yenilikçi çözümler geliştirebilen bireyler arıyoruz, bu gerçek inovasyonun özüdür. Bu vesileyle BrailleSteps projesiyle Türkiye Ulusal Kazananı olan genç mühendisleri tebrik ediyorum ve Ödül’ün geri kalanında kendilerine başarılar diliyorum. Umarım gelecekte de dünyaya böylesine yararlı projeler kazandırmaya devam ederler.” dedi.

    BrailleSteps, 2025 James Dyson Ödülü Ulusal Kazananı olarak, medya görünürlüğünün yanı sıra projeyi geliştirme ve ticarileştirmede atacağı sonraki adımları desteklemek üzere 5.000 Sterlin'lik ödülün de sahibi oldu. BrailleSteps, James Dyson Ödülü'nün bir sonraki aşaması olan,15 Ekim'de Dyson mühendisleri tarafından seçilecek uluslararası İlk 20 listesine kalmaya çalışacak. Ardından 5 Kasım'da da James Dyson tarafından seçilecek uluslararası kazananlar açıklanacak.

    James Dyson Ödülü Türkiye ikincileri: Rosy Shield (Pembe Küre)

    2025 James Dyson Ödülü’nün Türkiye kazananı “BrailleSteps” oldu Tam Boyutta Gör
    Problem: Günümüzde yıkıcı orman yangınlarına geleneksel yöntemlerle müdahalenin yetersiz kaldığı görülüyor ve erken tespit ile etkili müdahale arasında ciddi bir boşluk olduğu fark ediliyor.

    Çözüm: Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği öğrencisi Mustafa Bahadır Özten ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisi Ezgi Semerci’nin icat ettiği Rosy Shield, mega yangınların tahmin edilen yolu üzerine biyolojik olarak parçalanabilir bir köpük bariyeri oluşturmak üzere havadan otonom kapsüller bırakan, proaktif bir yangın savunma sistemidir ve yangınları büyümeden önce engeller. Pembe Küre standart bir kargo uçağından veya yangınlarda kullanılan, su taşıma uçaklardan bırakılıyor. Bırakıldığında, kanatları açılıyor ve bir akçaağaç tohumu gibi kendi etrafında dönerek yavaş ve dengeli bir iniş gerçekleştiriyor. Kapsül alçalmaya devam ederken, hava akımı kanatların açılmasını sağlıyor. Bu mekanik hareket, yaylı pistonu yerinde tutan kilit piminin serbest kalmasına neden oluyor. Gerilmeden kurtulan piston, kuru kimyasal toz içeren mühürlü hazneyi anında ana sıvı haznesine enjekte ediyor. Ortaya çıkan yüksek hacimli reaksiyon, saniyeler içinde yoğun bir köpük basıncı üretiyor. Bu basınç, biyolojik olarak parçalanabilir PHA kabuğunu kontrollü bir şekilde patlatarak, altındaki bitki örtüsüne devasa bir yangın geciktirici bariyer uyguluyor.

    James Dyson Ödülü Türkiye ikincileri: Pifilt

    2025 James Dyson Ödülü’nün Türkiye kazananı “BrailleSteps” oldu Tam Boyutta Gör
    Problem: Ülkemizde ve dünyada son yıllarda azalan yağış oranları ve küresel ısınma sonucu barajlardaki su seviyeleri azalmaktadır. Bununla birlikte evlerdeki kişisel kullanımlardaki (bulaşık yıkama, araba yıkama, duş alma vb.) artışın ve atık suyun çoğunun temiz olması gelecekte de su kıtlığının üst seviyelerde yaşanacağının belirtisidir. 

    Çözüm: Afyon Kocatepe Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği bölümünden mezun Metin Özen’in geliştirdiği Pifilt, evlerdeki lavabo giderlerine takılarak kullanılan ve atık su şeklinde giderlere akıtılan suyu filtreleyerek temizliyor, kullanılan suyu tekrardan kullanılır hale getiriyor. 

    Pifilt, suyun daha verimli şekilde filtrelenmesi ve arıtılması amacıyla geliştirilen yenilikçi bir sistemdir. Tasarım sürecinde, 3D çizim programı kullanılarak bölmeli ve vida girişli bir gider borusu oluşturuluyor ve bu boruya uyumlu filtreler hazırlanıyor. Ardından su pompası, dozaj pompası ve devre kartlarının yerleştirileceği kutu ile kapak tasarlanıyor; kapak üzerinde ise entegre bir su haznesi ve ona uygun ek filtreler yer alıyor. 3D yazıcıyla üretilen parçalar, aktif karbon, elyaf, bakır tel ve sünger gibi malzemelerle zenginleştirilen filtrelerle birleştiriliyor. Bu sayede suyun temizlenme kapasitesi artırılıyor. Filtreler ve su haznesi, kolaylıkla çıkarılıp takılabilecek şekilde tasarlanıyor. Sistemin kalbinde, su pompası ile dozaj pompasının senkron çalışmasını sağlayan baskılı devre kartı bulunuyor. Devre kartları ve pompalar monte edildikten sonra, sıvı conta ile yalıtım sağlanıyor ve su kaçağı testleri gerçekleştiriliyor. Tüm parçaların montajı tamamlandığında, proje kullanıma hazır hale geliyor ve pratik, sürdürülebilir bir su arıtma çözümü sunuyor.

    Geçmiş yılların kazananları

    Kemoterapi hastaları için taşınabilir ve uygun fiyatlı saç dökülmesini önleyici bir cihaz.

    Hava tahminlerini iyileştirmek ve elektronik atıkları azaltmak için doğadan ilham alan, yeniden kullanılabilir bir sensör.

    Genel çekiş için bir arazi römork ambulansı.

    pH seviyesini ölçerek yaranın ne kadar iyi iyileştiğini gösteren, pansumanlar için akıllı bir sensör.

    Plastik şişeleri gelişmekte olan ülkeler için uygun fiyatlı 3D yazıcı filamentine dönüştüren bir makine.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    TOGG araçlara EuroNCAP’ten 5 yıldız

    Profil resmi
    venomboy_85 8 saat önce

    fabrika yok İtalya'dan geliyor ağbi

    U
    UrTR 1 gün önce

    zehirliçocuk euroncap testine girilmesi için fabrikası olma zorunluluğu geldi de bizim mi haberimiz yok?

    Profil resmi
    eksiksizajans 1 gün önce

    Tebrikler.

    P
    power-pc 1 gün önce

    Sadece o test için italya'dan araç getirmişlerdir.

    Profil resmi
    venomboy_85 1 gün önce

    EuroNCAP puanı da geldiğine göre fabrika yokçuların elinde ne kaldı?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    98 oktan benzin würth radyatör tıkayıcı zararları klima gazı dolumu ne kadar sürer doğum gününde hediye veren markalar özcan aykın 55 günde tyt fizik pdf

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    POCO F7
    POCO F7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum