ROCCAT Magma Mini kompakt klavye duyuruldu

ROCCAT Magma Mini özellikleri ve fiyatı
ROCCAT Magma Mini oyuncu klavyesi masaüstünde yerden tasarruf etmek isteyenler için yüzde 60 gövde oranıyla iyi bir alternatif olmayı amaçlıyor. Sessiz ve hassas zar tuşları ile çok fazla gürültü de çıkarmıyor.
Anti-ghosting teknolojisi 20 tuşa kadar destek sunarken EasyShift[+] ile de tuşlara ikinci fonksiyonlar atayabiliyorsunuz. IP33 sertifikası sayesinde de sıvı ve toz dökülmelerine karşı dayanıklılık sunuyor.
5 farklı RGB bölgesinde 10 LED aydınlatması olan klavye 16.8 milyon renk desteğine sahip. AIMO RGB uyumlu diğer ROCCAT ürünleri ile uyumlu bir şekilde çalışabiliyor. Güç kablosunun sol tarafta olduğu ROCCAT Magma Mini klavye modeli 50$ fiyat etiketi ile satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..