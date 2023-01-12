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    ROCCAT Magma Mini kompakt klavye duyuruldu

    ROCCAT Magma Mini kompakt klavye modeli masanızda daha az yer kaplamayı hedefliyor. Ayrıca zar tipi tuşları ile sessizliğe de odaklanıyor. ROCCAT Magma Mini özellikleri ve fiyatı haberimizde.
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    Turtle Beach tarafından bir süre önce satın alınan ROCCAT oyuncu ekipmanları markası iddialı ürünler geliştirmeye devam ediyor. ROCCAT Magma Mini oyuncu klavyesi kompakt yapısı ile geliyor.

    ROCCAT Magma Mini özellikleri ve fiyatı

    ROCCAT Magma Mini oyuncu klavyesi masaüstünde yerden tasarruf etmek isteyenler için yüzde 60 gövde oranıyla iyi bir alternatif olmayı amaçlıyor. Sessiz ve hassas zar tuşları ile çok fazla gürültü de çıkarmıyor.

    Anti-ghosting teknolojisi 20 tuşa kadar destek sunarken EasyShift[+] ile de tuşlara ikinci fonksiyonlar atayabiliyorsunuz. IP33 sertifikası sayesinde de sıvı ve toz dökülmelerine karşı dayanıklılık sunuyor.

    5 farklı RGB bölgesinde 10 LED aydınlatması olan klavye 16.8 milyon renk desteğine sahip. AIMO RGB uyumlu diğer ROCCAT ürünleri ile uyumlu bir şekilde çalışabiliyor. Güç kablosunun sol tarafta olduğu ROCCAT Magma Mini klavye modeli 50$ fiyat etiketi ile satılacak.

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    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

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    abstergo78GHOST 5 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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