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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Rocket Lake işlemcisi testte ortaya çıktı: İki haneli artış geliyor

    Mavi ekibin geçtiğimiz günlerde iddialı duyurusuyla donanım dünyasını heyecanlandırdığı yeni yongaları oldukça iddialı geliyor. Test sonucu hacimli artışı doğruluyor.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    2,3b
    1
    11
    İşlemci
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Rocket Lake işlemcisi testte ortaya çıktı: İki haneli artış geliyor
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    AMD’nin Zen 3 mimarisiyle birlikte gözler iyice Intel’e çevrildi. Firmadan rekebeti kızıştıracak hamle bekleyen kullanıcıların beklentileri boşa çıkmayacağa benziyor.

     

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    Userbenchmark’ta ortaya çıkan Rocket Lake işlemcisi mavi ekibin hummalı bir çalışma içerisinde olduğunu gösteriyor. Tek çekirdek odaklı teste göre 8/16 Rocket Lake çözümü 4.2 GHz’de 209 puan alarak 5.3 GHz’de çalışan Core i9-10900K’nın %18 önüne geçmeyi başarmış.

    Intel iddialı geliyor

    Diğer taraftan Rocket Lake çözümü 5.1 GHz’de çalışan Core i7-10700K'nın frekans farkına bağlı olarak %22 önünde konumlanıyor

    Rocket Lake işlemcisi testte ortaya çıktı: İki haneli artış geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Ayrıca Bkz. "Ryzen 5 5600X’in Cinebench skoru sızdı: Tüm Ryzen 5000 ailesi 600 puanın üzerinde"

    Görünüşe göre AMD’nin yıllar sonra atağa kalkarak kullanıcıların yüzünü güldürmesi Intel’i rekabete zorlayarak yine kullanıcıların lehine sonuçlanacak.



    https://www.techpowerup.com/274128/intel-rocket-lake-s-cpu-benchmarked-up-to-22-faster-compared-to-the-previous-generation Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    58 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Spider_hip (Doğan Eray) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Vay be, sonunda ryzen 3xxx teknolojilerine kavuşabilecekler sanırım. E bu da bir şeydir. 3200mhz, pcie4 falan güzel. Neredeyse 1,5 seneye yakındır 3700x ile bu teknolojileri kullanıyorum. Darısı intel'in de başına tabi. Ha tabi 14nm+++++++ ile ne kadar verimli olabilirler bilmiyorum.
    Vay be, sonunda ryzen 3xxx teknolojilerine kavuşabilecekler sanırım. E bu da bir şeydir. 3200mhz, pcie4 falan güzel. Neredeyse 1,5 seneye yakındır 3700x ile bu ...
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    1 Yanıt Yanıtla +7
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    sieger 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Spider_hip
    Bu 14nm ile AMDnin 7nmsi ayni sekilde degiller hocam, intelinki daha cok 8 gibi ve kullandiklari sistemler farkli. O yuzden pek teknoloji olarak biri onde arkada demek pek dogru degil Videodan daha detayli bakabilirsiniz.

    Bu 14nm ile AMDnin 7nmsi ayni sekilde degiller hocam, intelinki daha cok 8 gibi ve kullandiklari sistemler farkli. O yuzden pek teknoloji olarak biri onde arkad...
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    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Videodaki arkadaş aradaki TDP ve güç kullanımları farklarını nasıl açıklıyor acaba?
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    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kısaca maval.
    Yanıtla +1
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Vay be, sonunda ryzen 3xxx teknolojilerine kavuşabilecekler sanırım. E bu da bir şeydir. 3200mhz, pcie4 falan güzel. Neredeyse 1,5 seneye yakındır 3700x ile bu teknolojileri kullanıyorum. Darısı intel'in de başına tabi. Ha tabi 14nm+++++++ ile ne kadar verimli olabilirler bilmiyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    sieger 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Spider_hip
    Bu 14nm ile AMDnin 7nmsi ayni sekilde degiller hocam, intelinki daha cok 8 gibi ve kullandiklari sistemler farkli. O yuzden pek teknoloji olarak biri onde arkada demek pek dogru degil Videodan daha detayli bakabilirsiniz.

    1 Yanıt Yanıtla +5
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    sniper23 (Enes Şahinler) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Rekabetçi bir şey gelir umarım.
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    huso 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Nasıl kapısma anlamıs degilim.Aynı islemciye Z490 Anakart aldır.Sonra Roket Göl testleri Z590 ile yapılsın.
    10 cekirdekli 10900 den 8 cekirdekli 11900 e gecince nasıl upgrade olacak?
    16 cekirdek 5950X,12 Cekirdek 5900X varken neden max. 8 cekirdek Roket Göl e gecilsin?
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    deniz_sea (Deniz ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    iki haneli artış olması için önceki yamalarla ortaya çıkan gerilemeleri sıfırlayıp ondan sonra artıya geçmiş olması lazım, yanılmıyorsam bunun için en az %30 ve üzeri iyileşme lazım, bunun içinde artık İntel'in 7 veya daha düşük nanometre'lere inmesi lazım, acaba bilerek mi inmiyorlar, yoksa gerçekten problemleri aşamadılar mı?
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    Musty3535123 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    ne güzel bir kapışma öyle değil mi :) kayifle takip ediyorum.
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    suslu76 (suleyman u.) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    X, Y'nin %a onundeyse; ayni zamanda Y, X'in %a gerisinde degildir.
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