Rocket Lake işlemcisi testte ortaya çıktı: İki haneli artış geliyor

AMD’nin Zen 3 mimarisiyle birlikte gözler iyice Intel’e çevrildi. Firmadan rekebeti kızıştıracak hamle bekleyen kullanıcıların beklentileri boşa çıkmayacağa benziyor.
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Userbenchmark’ta ortaya çıkan Rocket Lake işlemcisi mavi ekibin hummalı bir çalışma içerisinde olduğunu gösteriyor. Tek çekirdek odaklı teste göre 8/16 Rocket Lake çözümü 4.2 GHz’de 209 puan alarak 5.3 GHz’de çalışan Core i9-10900K’nın %18 önüne geçmeyi başarmış.
Intel iddialı geliyor
Diğer taraftan Rocket Lake çözümü 5.1 GHz’de çalışan Core i7-10700K'nın frekans farkına bağlı olarak %22 önünde konumlanıyor
Ayrıca Bkz. "Ryzen 5 5600X’in Cinebench skoru sızdı: Tüm Ryzen 5000 ailesi 600 puanın üzerinde"
Görünüşe göre AMD’nin yıllar sonra atağa kalkarak kullanıcıların yüzünü güldürmesi Intel’i rekabete zorlayarak yine kullanıcıların lehine sonuçlanacak.
https://www.techpowerup.com/274128/intel-rocket-lake-s-cpu-benchmarked-up-to-22-faster-compared-to-the-previous-generation Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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