Xiaomi 15’nin satış rakamları önemli bir eşiği geride bıraktı

Xiaomi’nin yeni nesil 15 serisi akıllı telefonları, premium segmentte büyük bir başarıya imza atarak satışlarda 2 milyon adet eşiğini aştı. Bu etkileyici satış rakamları, markanın premium akıllı telefon pazarındaki konumunu sağlamlaştırdığını ve tüketicilerle güçlü bir bağ kurmayı başardığını gösteriyor.

Xiaomi’nin stratejisi, pazarın ihtiyaçlarına cevap veren “blokbuster ürün” anlayışıyla şekillendi. Şirket, gereksiz model çeşitliliğinden kaçınarak kaynaklarını yüksek performanslı, dikkat çeken tasarımlara ve ileri düzey kameralara sahip cihazlar üretmeye odakladı. Bu yaklaşım, 15 serisinin kısa sürede bu denli geniş bir kitleye ulaşmasında önemli bir rol oynadı.

Xiaomi’nin liderliği kadar dikkat çeken bir diğer marka ise Huawei oldu. Mate 70 serisi, güçlü satış grafiğiyle Xiaomi’nin ardından ikinci sırada yer aldı ve 1,5 milyon adete yaklaşan satış rakamıyla Huawei’nin pazardaki gücünü ortaya koydu. Analistler, Huawei’nin bu ivmesini sürdürerek bu seride 10 milyon adetlik satış rakamına ulaşabileceğini tahmin ediyor. Huawei’nin odaklandığı yenilikçi teknolojiler ve kendi üretimi olan yerli çipler, markanın yeniden yükselmesini sağlayan temel unsurlar arasında yer alıyor.

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Küresel akıllı telefon pazarındaki genel eğilimlere bakıldığında, Huawei’nin Çin pazarında liderliği yeniden ele geçirdiği görülüyor. 2024’ün son çeyreğinde yüzde 18,1’lik pazar payına ulaşan şirket, Nova 13 ve Mate 70 serilerinin başarısıyla dikkat çekti. Xiaomi ise yüzde 17,2 ile Huawei’yi yakından takip ediyor. Apple ise aynı dönemde yüzde 18,2’lik bir düşüş yaşayarak yüzde 17,1’lik bir pazar payıyla üçüncü sırada yer aldı.

Akıllı telefon pazarında rekabet giderek kızışırken, Xiaomi’nin premium segmentteki bu başarısı, markanın global arenada ne denli güçlü bir oyuncu haline geldiğinin altını çiziyor. Huawei’nin yeniden yükselişi ise sektördeki dengelerin değişebileceğini ve yerli üretim teknolojilere olan talebin artabileceğini gösteriyor.

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Xiaomi 15’nin satış rakamları önemli bir eşiği geride bıraktı