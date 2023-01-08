Bu garip piyanonun uçan hoparlörleri var

Tam Boyutta Gör CES 2023 fuarında günlük yaşama yönelik sayısız ürün sahneye çıkarken satın almanın pek mümkün olmadığı ilginç konsept ürünler de vardı. Müzik enstrümanlarının dev ismi Roland ilginç bir piyano konsepti duyurdu.

Roland’dan fütüristik piyano

50 yılı geride bırakan Roland’ın hazırladığı konsept elektronik piyano oldukça dikkat çekti. Japon mobilya üreticisi Karimoku ile tasarlanan piyanonun malzemesi Japon Nara meşe ağacından tek parça olarak imal edilmiş.

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14 hoparlörü olan piyano 360 derecelik ses verebiliyor. PureAcoustic Ambience teknolojisi ile bir konser salonundaymış gibi sesi doğallaştıran piyano ayrıca düşük gecikme ile sesi iletiyor. Piyano 4 adet Drone üzerine hoparlör entegre etmiş ve sesi istediğiniz noktaya taşıyabiliyorsunuz.

Büyük bir dokunmatik ekranda Roland Cloud üzerinden bestelere ulaşabilirken video konferans da yapabiliyorsunuz. USB MIDI ve Bluetooth ile diğer enstrümanlara da bağlanabiliyorsunuz. Türünün tek örneği olan Roland konsept piyano satışa çıkmayacak.

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Roland’dan türünün tek örneği piyano