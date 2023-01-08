Bu garip piyanonun uçan hoparlörleri var

Roland’dan fütüristik piyano
50 yılı geride bırakan Roland’ın hazırladığı konsept elektronik piyano oldukça dikkat çekti. Japon mobilya üreticisi Karimoku ile tasarlanan piyanonun malzemesi Japon Nara meşe ağacından tek parça olarak imal edilmiş.
14 hoparlörü olan piyano 360 derecelik ses verebiliyor. PureAcoustic Ambience teknolojisi ile bir konser salonundaymış gibi sesi doğallaştıran piyano ayrıca düşük gecikme ile sesi iletiyor. Piyano 4 adet Drone üzerine hoparlör entegre etmiş ve sesi istediğiniz noktaya taşıyabiliyorsunuz.
Büyük bir dokunmatik ekranda Roland Cloud üzerinden bestelere ulaşabilirken video konferans da yapabiliyorsunuz. USB MIDI ve Bluetooth ile diğer enstrümanlara da bağlanabiliyorsunuz. Türünün tek örneği olan Roland konsept piyano satışa çıkmayacak.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..