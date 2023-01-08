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    Bu garip piyanonun uçan hoparlörleri var

    50 yılı geride bırakan Roland, CES 2023 fuarına ilginç bir piyano konsepti ile geldi. Tam 14 hoparlörü olan piyanonun 4 tane de Drone hoparlörü havada uçuyor.   
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    Roland Tam Boyutta Gör
    CES 2023 fuarında günlük yaşama yönelik sayısız ürün sahneye çıkarken satın almanın pek mümkün olmadığı ilginç konsept ürünler de vardı. Müzik enstrümanlarının dev ismi Roland ilginç bir piyano konsepti duyurdu.

    Roland’dan fütüristik piyano

    50 yılı geride bırakan Roland’ın hazırladığı konsept elektronik piyano oldukça dikkat çekti. Japon mobilya üreticisi Karimoku ile tasarlanan piyanonun malzemesi Japon Nara meşe ağacından tek parça olarak imal edilmiş.

    14 hoparlörü olan piyano 360 derecelik ses verebiliyor. PureAcoustic Ambience teknolojisi ile bir konser salonundaymış gibi sesi doğallaştıran piyano ayrıca düşük gecikme ile sesi iletiyor. Piyano 4 adet Drone üzerine hoparlör entegre etmiş ve sesi istediğiniz noktaya taşıyabiliyorsunuz.

    Büyük bir dokunmatik ekranda Roland Cloud üzerinden bestelere ulaşabilirken video konferans da yapabiliyorsunuz. USB MIDI ve Bluetooth ile diğer enstrümanlara da bağlanabiliyorsunuz. Türünün tek örneği olan Roland konsept piyano satışa çıkmayacak.

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    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

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    abstergo78GHOST 1 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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