    Apple Xcode tarihe karışıyor, iki tıkla App Store gönderimi başlıyor

    Rork Max adıyla duyurulan yeni uygulama geliştirme ortamı sadece web uygulaması üzerinden Apple uygulamaları geliştirerek mağazaya yükleyebileceğini iddia ediyor.

    Rork Max Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ fırtınası bütün sektörleri kasıp kavururken en büyük faydayı şüphesiz yazılım dünyası elde ediyor. Geçmişte uzun geceler harcanan projeler bir günde bitiyor, projesi için kapı kapı dolaşıp geliştirici arayanlar artık tek bir komutla kodlamasını yaptırabiliyor.

    Rork Max geliyor

    Bu hafta duyurusu yapılan yeni bir geliştirme ortamı gündeme damga vurdu. Rork Max adındaki bu web sitesi, tek bir tıklamayla Apple uygulamasını cihazınıza kurabilirken iki tıklamayla da App Store platformuna gönderdiğini iddia ediyor.

    Swift, Claude Code ve Opus 4.6 bağlamında geliştirilen Rork Max, temelinde OpenClaw ajanı barındırıyor. Kullanıcının komutları ile kodlamayı başlatan ajan, sonrasında testleri yapıyor ve varsa hataları ayıklıyor.

    Telefondan ulaşılabilen mobil uyumlu site ile bunu yapması ise en önemli avantajı. Kullanıcı Apple Watch üzerinden bile OpenClaw’a talimat verebiliyor. iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV ve Apple Vision Pro için kolay bir şekilde uygulama geliştirilebiliyor.

    Standart uygulamaların yanı sıra zengin gerçeklik ve 3D temelli uygulamalar geliştirmek de mümkün. Kullanıcılar site içerisinden gerekli bilgileri girerek App Store ve TestFlight süreçlerini tamamlayabiliyor. Ajan test kullanıcıları buluyor, test verilerini topluyor ve analiz ediyor.

    [Twitter=https://x.com/rork_app/status/2024570781330792896]

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    maligezgin 3 gün önce

vay be gayet iyi

    Profil resmi
    maligezgin 3 gün önce

    vay be gayet iyi

