Apple Xcode tarihe karışıyor, iki tıkla App Store gönderimi başlıyor

Rork Max geliyor
Bu hafta duyurusu yapılan yeni bir geliştirme ortamı gündeme damga vurdu. Rork Max adındaki bu web sitesi, tek bir tıklamayla Apple uygulamasını cihazınıza kurabilirken iki tıklamayla da App Store platformuna gönderdiğini iddia ediyor.
Swift, Claude Code ve Opus 4.6 bağlamında geliştirilen Rork Max, temelinde OpenClaw ajanı barındırıyor. Kullanıcının komutları ile kodlamayı başlatan ajan, sonrasında testleri yapıyor ve varsa hataları ayıklıyor.
Telefondan ulaşılabilen mobil uyumlu site ile bunu yapması ise en önemli avantajı. Kullanıcı Apple Watch üzerinden bile OpenClaw’a talimat verebiliyor. iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV ve Apple Vision Pro için kolay bir şekilde uygulama geliştirilebiliyor.
Standart uygulamaların yanı sıra zengin gerçeklik ve 3D temelli uygulamalar geliştirmek de mümkün. Kullanıcılar site içerisinden gerekli bilgileri girerek App Store ve TestFlight süreçlerini tamamlayabiliyor. Ajan test kullanıcıları buluyor, test verilerini topluyor ve analiz ediyor.
vay be gayet iyi