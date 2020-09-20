Royole FlexPai 2 geliyor

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Dünyanın ilk katlanabilir akıllı telefon olarak geçen yıl tanıtılan ancak piyasaya çıkmakta geciken Royole Flexpai modeli bu yıl yenileniyor. Royole Flexpai 2 modeli sertifika onayından geçti.

Royole Flexpai 2 neler sunacak?

Dünyanın ilk katlanabilir akıllı telefon ünvanını Çin’e kazandıran Royole Flexpai aslında oldukça olumlu eleştiriler almıştı. Huawei Mate X gibi geriye doğru katlanan telefon, iç ekranını dış kaplama haline getiriyordu. Snapdragon 8150 yonga setinin yanında 6GB RAM, 128GB depolama ve 4000mAh kapasiteli batarya yer alıyordu.

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Royole Flexpai 2 modeli de yine benzeri bir tasarımı temel alıyor. Büyük ekran arkaya doğru katlanıyor ve telefon görevi görüyor. Firma yeni modelinde Cicada Wings adını verdiği yeni bir ekran kullanmış.

Bu ekran katlama yarı çapını biraz daha küçültmüş. Ekranın parlaklığı arttırılmış ve daha iyi görüş açıları sunulmuş. Ayrıca önceki nesilden daha fazla katlamaya dayanıklı olduğu ifade ediliyor.

Royole Flexpai 2 modelinde 7.8 inçlik ekran, Snapdragon 865 yonga seti, 8GB RAM, 256GB/512GB depolama, 4450mAh kapasiteli batarya, Android 10 işletim sistemi, 64MP çözünürlüğünde ana sensör, dörtlü arka kamera gibi özellikler yer alacak. Henüz ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmiyor.

https://www.gizmochina.com/2020/09/18/royole-flexpai-2-tenaa-7-8-inch-display-sd865/

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