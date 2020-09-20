Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Royole FlexPai 2 geliyor

    Çinli Royole firması katlanabilir ekranlı akıllı telefonu FlexPai’yi daha iyi bir donanım ve ekran tarafında iyileştirmelerle güncellemeye hazırlanıyor. Sertifika onayları başladı.
    3 sa.
    404
    10
    Cep Telefonları
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Royole FlexPai 2 geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Dünyanın ilk katlanabilir akıllı telefon olarak geçen yıl tanıtılan ancak piyasaya çıkmakta geciken Royole Flexpai modeli bu yıl yenileniyor. Royole Flexpai 2 modeli sertifika onayından geçti.

    Royole Flexpai 2 neler sunacak?

    Dünyanın ilk katlanabilir akıllı telefon ünvanını Çin’e kazandıran Royole Flexpai aslında oldukça olumlu eleştiriler almıştı. Huawei Mate X gibi geriye doğru katlanan telefon, iç ekranını dış kaplama haline getiriyordu. Snapdragon 8150 yonga setinin yanında 6GB RAM, 128GB depolama ve 4000mAh kapasiteli batarya yer alıyordu.

    İlginizi Çekebilir Avatar Dünyanın ilk katlanabilir telefonu FlexPai, Snapdragon 855 ile birlikte satışa sunuldu

    Ayrıca Bkz. "Yerli Osman Gazi oyunu Steam mağazasında yerini aldı"

    Royole Flexpai 2 modeli de yine benzeri bir tasarımı temel alıyor. Büyük ekran arkaya doğru katlanıyor ve telefon görevi görüyor. Firma yeni modelinde Cicada Wings adını verdiği yeni bir ekran kullanmış.

    Bu ekran katlama yarı çapını biraz daha küçültmüş. Ekranın parlaklığı arttırılmış ve daha iyi görüş açıları sunulmuş. Ayrıca önceki nesilden daha fazla katlamaya dayanıklı olduğu ifade ediliyor.

    Royole Flexpai 2 modelinde 7.8 inçlik ekran, Snapdragon 865 yonga seti, 8GB RAM, 256GB/512GB depolama, 4450mAh kapasiteli batarya, Android 10 işletim sistemi, 64MP çözünürlüğünde ana sensör, dörtlü arka kamera gibi özellikler yer alacak. Henüz ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmiyor.



    https://www.gizmochina.com/2020/09/18/royole-flexpai-2-tenaa-7-8-inch-display-sd865/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 sa. Nvidia işi sıkı tutuyor, SUPER kartlar şimdiden hazır 2 sa. SteelSeries Arctis 9 çift bağlantılı kulaklık ülkemizde satışa çıkıyor 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Royole FlexPai 2 geliyor Sonraki Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilere ücretsiz maske dağıtılacağını duyurdu 10 sa. Araştırmacılar, dünyanın ilk düz ve süper ince balıkgözü lensini duyurdu 11 sa. Hubble'dan büyüleyici Jüpiter ve Europa fotoğrafı 14 sa. Gigabyte Blower fanlı RTX 3090’ını duyurdu 14 sa. Google arama widget'ı iOS 14 ile birlikte iPhone'lara geldi 15 sa. RTX 3090 benchmark sonuçları: RTX 3080’den %19 daha hızlı 15 sa. WhatsApp'a sohbete özel duvar kağıdı ayarlama seçeneği geliyor 16 sa. Apple'ın yeni canavarı | A14 Bionic işlemci 16 sa. İskoçya, faizsiz kredi desteğine 2. el elektrikli araçları da dahil ediyor 16 sa. MIUI 13'ün ilk ekran görüntüsü ortaya çıktı 17 sa. Hidrojel formunda deneysel aşı geliştirildi 17 sa. Xiaomi Mi Band 5'in gelişmiş versiyonu Amazfit Band 5 tanıtıldı 18 sa. Tüy hücre maturasyonunda kilit rol oynayan protein keşfedildi 18 sa. iPhone 12 Pro Max'in ilk test sonuçları internete düştü 19 sa. Yerli otomobil fabrikasında son durum 19 sa. Sony açıkladı: Ucuz PS5 çıkarmayı düşündük ama vazgeçtik 20 sa. OnePlus 8T'nin tanıtım tarihi belli oldu! 20 sa. FCC sertifikası alan Nokia 3.4 piyasaya sürülmeye yakın 21 sa. Microsoft yeni bir katlanabilir cihaz patenti aldı 22 sa. Realme Narzo 20 Pro'nun teknik detayları sızdırıldı: Dörtlü arka kamera, 90Hz ekran, 65W hızlı şarj Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (14 Eylül - 20 Eylül)
    Bölüm Sonu Canavarı
    Haftanın Öne Çıkan Haberleri (7 Eylül - 13 Eylül)
    Bölüm Sonu Canavarı
    Apple iPhone 7 / iPhone 7 Plus
    DH Forum
    TV Tavsiyeleri
    DH Forum
    Epic Store yine şovunu yaptı: Watch Dogs 2 ve FM 2020 ücretsiz
    DonanımHaber
    Crysis Remastered’ın “Crysis açar mı? ” grafik ayarı, 4K’da RT...
    DonanımHaber
    Sony'den büyük telefon sevmeyenlere kompakt boyutlu amiral gem...
    DonanımHaber
    Xiaomi Mi 10T Pro, 144 Hz ekran ve Snapdragon 865 ile gelecek:...
    DonanımHaber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız