Red Magic 11S Pro+ tanıtıldı: Bu yılın en iyi oyun telefonu!

Tasarım ve ekran
Performans ve oyun donanımı
Oyun yazılımı entegrasyonları
REDMAGIC 11S Pro, gerçek PC oyun deneyimi için platformlar arası uyumluluk sağlayan doğrudan Steam bağlantı modunu sunan ilk cihaz. Gerçek zamanlı oyun kayıt verisi paylaşımını destekliyor. Red Magic tarafından sağlanan 6 aylık ücretsiz deneme sürümüyle birlikte yerleşik Thunder Accelerator içeriyor. Platformlar arası iki oyunculu oyunları ve co-op oyun oynamayı destekliyor.
Termal yönetim
Pil, kamera ve bağlantı
Standart Red Magic 11S Pro, "Bull Demon King Battery 3.0" olarak tanıtılan 8000 mAh bataryayla donatılmış. Bu, RedMagic cihazlarda şimdiye kadar gördüğümüz en yüksek kapasite. Pro+ modeli ise 7500 mAh bataryadan güç alıyor. Şarj noktasında, Pro+ modeli 120W kablolu hızlı şarjı ve 80W kablosuz şarjı sunmasıyla öne çıkıyor.
Kamera bölümünde, RedMagic 11S Pro serisi çift 50MP arka kamera, ekran altı 16MP kamera ile donatılmış. Cihazlar, çeşitli yapay zeka destekli görüntü düzenleme araçlarını destekliyor. Wi-Fi 7, NFC, kızılötesi sensör, 3.5 mm kulaklık girişi, yeni serinin diğer özellikleri arasında.
Red Magic 11S Pro fiyatı ne kadar?
Red Magic 11S Pro'nun 12GB+256GB modeli 5.499 yuan (807 dolar) fiyatla satışa sunulurken, RedMagic 11S Pro+'ın 12GB+256GB versiyonu 6.199 yuan (910 dolar) fiyatla satışa çıktı.
- REDMAGIC 11S Pro 12GB+256GB: 5499 yuan (807 dolar)
- REDMAGIC 11S Pro+ 12GB+256GB: 6199 yuan (910 dolar)
- REDMAGIC 11S Pro+ 16GB+512GB: 6999 yuan (1.027 dolar)
- REDMAGIC 11S Pro+ 16GB+1TB: 7999 yuan (1.174 dolar)
RedMagic 11S Pro+ özellikleri
- Ekran: 6.85 inç, 1.5K, 144Hz, 2000 nit, OLED BOE X10
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Leading Edition
- Bellek: 12GB / 16GB / 24GB LPDDR5T RAM
- Depolama: 256GB / 512GB / 1TB (UFS 4.1)
- Arka kamera: 50MP f/1.88 (birincil) + 50MP (ultra geniş)
- Ön kamera: 16MP OmniVision (ekran altı)
- Batarya: 7.500 mAh, 120W hızlı şarj, 80W kablosuz şarj
- Bağlantı: WiFi 7, Bluetooth 6.0, NFC, 5G
- Ses: 3.5 mm kulaklık girişi, Çift 1115K hoparlör, DTS:X ULTRA, üç mikrofon
- Diğer: Ekran içi parmak izi sensörü, Kızılötesi sensör
- İşletim sistemi: REDMAGIC OS 11, Android 16
RedMagic 11S Pro özellikleri
- Ekran: 6.85 inç, 1.5K, 144Hz, 2000 nit, OLED BOE X10
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Leading Edition
- Bellek: 12GB / 16GB / 24GB LPDDR5T RAM
- Depolama: 256GB / 512GB / 1TB (UFS 4.1)
- Arka kamera: 50MP f/1.88 (birincil) + 50MP (ultra geniş)
- Ön kamera: 16MP OmniVision (ekran altı)
- Batarya: 8.000 mAh, 80W hızlı şarj
- Bağlantı: WiFi 7, Bluetooth 6.0, NFC, 5G
- Ses: 3.5 mm kulaklık girişi, Çift 1115K hoparlör, DTS:X ULTRA, üç mikrofon
- Diğer: Ekran içi parmak izi sensörü, Kızılötesi sensör
- İşletim sistemi: REDMAGIC OS 11, Android 16
Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.