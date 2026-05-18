    Red Magic 11S Pro+ tanıtıldı: Bu yılın en iyi oyun telefonu!

    RedMagic 11S Pro serisi tanıtıldı. Sıvı soğutma, overclock'lu Snapdragon 8 Elite Gen5, 2K 144Hz ekran ve PC gaming özellikleriyle Red Magic 11S Pro Plus, 2026'nın en iyi oyun telefonu olmaya aday.

    REDMAGIC 11S Pro Plus tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    REDMAGIC 11S Pro serisi akıllı telefonlar, Çin'de resmi olarak piyasaya sürüldü. Yüksek performanslı oyun segmentinde konumlandırılan yeni seri, Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Edition mobil platformuyla güçlendirilmiş olup yeni termal yönetim teknolojilerini sunuyor.

    Tasarım ve ekran

    REDMAGIC 11S Pro ekran özellikleri Tam Boyutta Gör
    REDMAGIC 11S Pro serisi, düz arka panel tasarımına ve ön tarafta kesintisiz tam ekran ekrana sahip. Önde görünür bir kamera deliği olmayan 6.85 inç 1.5K BOE X10 ekran mevcut ve %95,3 ekran-gövde oranı sunuyor. Panel, BOE ile birlikte geliştirilen X10 ekran altı ışık yayan malzemeyi kullanıyor; bu, güç tüketimini %10 azaltıyor, kullanım ömrünü de %30 artırıyor. Panel, 144Hz’e kadar yenileme hızı sağlıyor. Ekran altı kamera 16MP. İki telefon da 3D ultrasonik parmak izi sensörüyle donatılmış. Dokunmatik hassasiyet için, cihazlar standart olarak 3000Hz anlık dokunma örnekleme hızı ve 360Hz çoklu parmak dokunma örnekleme hızı sunan Synaptics dokunmatik çiple geliyor.

    Performans ve oyun donanımı

    REDMAGIC 11S Pro+ işlemci snapdragon 8 elite gen 5 leading Tam Boyutta Gör
    REDMAGIC 11S Pro serisinin kalbinde Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Edition işlemci yer alıyor. Üretici, 4.74GHz'e ulaşan CPU saat hızıyla, bugüne kadarki en güçlü Snapdragon mobil platformu olduğunu belirtiyor. Birincil işlemciyi desteklemek için telefonlar, Red Magic'in kendi geliştirdiği oyun çipi Redcore R4'ü içeriyor. Bu yardımcı işlemci, dokunmatik kontrolleri, ışık efektlerini ve işleme hızlarını optimize etmeye adanmış, aynı zamanda da süper çözünürlük ve süper kare özelliği sağlıyor.

    Oyun yazılımı entegrasyonları

    REDMAGIC 11S Pro, gerçek PC oyun deneyimi için platformlar arası uyumluluk sağlayan doğrudan Steam bağlantı modunu sunan ilk cihaz. Gerçek zamanlı oyun kayıt verisi paylaşımını destekliyor. Red Magic tarafından sağlanan 6 aylık ücretsiz deneme sürümüyle birlikte yerleşik Thunder Accelerator içeriyor. Platformlar arası iki oyunculu oyunları ve co-op oyun oynamayı destekliyor.

    Termal yönetim

    REDMAGIC 11S Pro soğutma sistemi Tam Boyutta Gör
    Donanım tarafından üretilen ısıyı yönetmek için yeni cihazlar, sektörde bir ilk olan birleşik hava ve su soğutma sistemini kullanıyor. 24.000 rpm'ye kadar hızlarda çalışan Wind Chaser 4.0 aktif soğutma fanı mevcut. Geçişli hava akışı tasarımı ve IPX8 su geçirmezlik derecesi kullanarak çalışma gürültü seviyelerini 30 dB'nin altında tutuyor. Yeni geliştirilmiş darbeli su soğutma motoru, yapay zeka sunucularında kullanılanlara benzer florlu sıvı içeren özel bir sıvı akış kanalı tasarımına sahip ve benzersiz bir piezoelektrik mikro pompa tarafından tahrik ediliyor. Gövde, düşmeye ve sızıntıya karşı dayanıklı olacak şekilde tasarlanmış.

    Pil, kamera ve bağlantı

    Standart Red Magic 11S Pro, "Bull Demon King Battery 3.0" olarak tanıtılan 8000 mAh bataryayla donatılmış. Bu, RedMagic cihazlarda şimdiye kadar gördüğümüz en yüksek kapasite. Pro+ modeli ise 7500 mAh bataryadan güç alıyor. Şarj noktasında, Pro+ modeli 120W kablolu hızlı şarjı ve 80W kablosuz şarjı sunmasıyla öne çıkıyor.

    Kamera bölümünde, RedMagic 11S Pro serisi çift 50MP arka kamera, ekran altı 16MP kamera ile donatılmış. Cihazlar, çeşitli yapay zeka destekli görüntü düzenleme araçlarını destekliyor. Wi-Fi 7, NFC, kızılötesi sensör, 3.5 mm kulaklık girişi, yeni serinin diğer özellikleri arasında.

    Red Magic 11S Pro fiyatı ne kadar?

    Red Magic 11S Pro'nun 12GB+256GB modeli 5.499 yuan (807 dolar) fiyatla satışa sunulurken, RedMagic 11S Pro+'ın 12GB+256GB versiyonu 6.199 yuan (910 dolar) fiyatla satışa çıktı.

    • REDMAGIC 11S Pro 12GB+256GB: 5499 yuan (807 dolar)
    • REDMAGIC 11S Pro+ 12GB+256GB: 6199 yuan (910 dolar)
    • REDMAGIC 11S Pro+ 16GB+512GB: 6999 yuan (1.027 dolar)
    • REDMAGIC 11S Pro+ 16GB+1TB: 7999 yuan (1.174 dolar)

    RedMagic 11S Pro+ özellikleri

    RedMagic 11S Pro Plus teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.85 inç, 1.5K, 144Hz, 2000 nit, OLED BOE X10
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Leading Edition
    • Bellek: 12GB / 16GB / 24GB LPDDR5T RAM
    • Depolama: 256GB / 512GB / 1TB (UFS 4.1)
    • Arka kamera: 50MP f/1.88 (birincil) + 50MP (ultra geniş)
    • Ön kamera: 16MP OmniVision (ekran altı)
    • Batarya: 7.500 mAh, 120W hızlı şarj, 80W kablosuz şarj
    • Bağlantı: WiFi 7, Bluetooth 6.0, NFC, 5G
    • Ses: 3.5 mm kulaklık girişi, Çift 1115K hoparlör, DTS:X ULTRA, üç mikrofon
    • Diğer: Ekran içi parmak izi sensörü, Kızılötesi sensör
    • İşletim sistemi: REDMAGIC OS 11, Android 16

    RedMagic 11S Pro özellikleri

    RedMagic 11S Pro teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.85 inç, 1.5K, 144Hz, 2000 nit, OLED BOE X10
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Leading Edition
    • Bellek: 12GB / 16GB / 24GB LPDDR5T RAM
    • Depolama: 256GB / 512GB / 1TB (UFS 4.1)
    • Arka kamera: 50MP f/1.88 (birincil) + 50MP (ultra geniş)
    • Ön kamera: 16MP OmniVision (ekran altı)
    • Batarya: 8.000 mAh, 80W hızlı şarj
    • Bağlantı: WiFi 7, Bluetooth 6.0, NFC, 5G
    • Ses: 3.5 mm kulaklık girişi, Çift 1115K hoparlör, DTS:X ULTRA, üç mikrofon
    • Diğer: Ekran içi parmak izi sensörü, Kızılötesi sensör
    • İşletim sistemi: REDMAGIC OS 11, Android 16
