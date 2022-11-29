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    RTX 2060 ve GTX 1660 için yolun sonuna gelindi: Üretim durduruluyor

    Oyuncular için fiyat performans konusunda hala en üstlerde olan RTX 2060 ve GTX 1660 için yolun sonuna gelindi. Nvidia, artık bu serilerdeki herhangi bir modeli üretmeyecek.
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    RTX 2060 ve GTX 1660'ın üretimi durduruldu Tam Boyutta Gör
    Nvidia’nın en popüler kartlarından olan Geforce GTX 1660 ve RTX 2060 için yolun sonu gözüktü. Asya kaynaklı raporlara göre firma, bu serideki kartların üretimini durduruyor.

    Steam’deki en popüler kartlar için yolu sonuna gelindi

    Geçtiğimiz haftalarda RTX serisinin en popüler kartlarından olan RTX 2060’ın üretiminin durdurulduğu belirtilmişti. Asya kaynaklı raporlara göre Nvidia, RTX 2060 dışında GTX 1660’ın da üretiminin durdurdu. Her iki kart da çıkışın da yıllar geçmesine rağmen oyuncular tarafından en sevilen ekran kartlarından biri olmaya devam ediyor. Steam istatistiklerine göre platformda en çok kullanılan kartlar olmaya devam eden GTX 1660 ve RTX 2060, stokların bitmesi ile artık yalnızca ikinci el olarak bulunacak. Nvidia’nın yeni kararı ile RTX 2060 6GB, RTX 2060 SUPER, RTX 2060 12GB, GTX 1660, GTX 1660 SUPER ve GTX 1660 Ti kartlarının üretimi durdurulmuş oldu.

    RTX 2060 ve GTX 1660'ın üretimi durduruldu Tam Boyutta Gör
    Her iki kart da uzun yıllar popülerliğini koruduğu için ikinci el pazarında kolayca bulunabilir durumda ancak olası müşterilerin kripto madenciliğinden arta kalan modeller konusunda dikkatli olmasında fayda var.
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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    alfa-x 3 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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