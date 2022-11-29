RTX 2060 ve GTX 1660 için yolun sonuna gelindi: Üretim durduruluyor

Steam’deki en popüler kartlar için yolu sonuna gelindi
Geçtiğimiz haftalarda RTX serisinin en popüler kartlarından olan RTX 2060’ın üretiminin durdurulduğu belirtilmişti. Asya kaynaklı raporlara göre Nvidia, RTX 2060 dışında GTX 1660’ın da üretiminin durdurdu. Her iki kart da çıkışın da yıllar geçmesine rağmen oyuncular tarafından en sevilen ekran kartlarından biri olmaya devam ediyor. Steam istatistiklerine göre platformda en çok kullanılan kartlar olmaya devam eden GTX 1660 ve RTX 2060, stokların bitmesi ile artık yalnızca ikinci el olarak bulunacak. Nvidia’nın yeni kararı ile RTX 2060 6GB, RTX 2060 SUPER, RTX 2060 12GB, GTX 1660, GTX 1660 SUPER ve GTX 1660 Ti kartlarının üretimi durdurulmuş oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam