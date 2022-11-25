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    Anlık Bildirim

    Yılın merakla beklenen korku oyunu The Callisto Protocol’un sistem gereksinimleri açıklandı

    Dead Space’in yaratıcısının yeni korku oyunu The Callisto Protocol, çıkışına günler kala önemli bir bilgi ile karşımıza çıktı. Oyunun Steam sayfasında PC sistem gereksinimleri paylaşıldı.
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    The Callisto Protocol'dan sistem gereksinimleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Gelmiş geçmiş en popüler uzay-korku oyunlarından olan Dead Space’in yaratıcılarından Glen Schofield’ın yeni oyunu The Callisto Protocol’un çıkışına yalnızca birkaç gün kaldı. PUBG Corp altında kurulan Striking Distance Studios’un ilk ürünü olan oyunun sistem gereksinimleri yayınlandı.

    The Callisto Protocol PC Sistem Gereksinimleri

    2320’de Jüpiter’in uydusu Callisto’da bulunan bir hapishane kolonisinde geçecek The Callisto Protocol’un Steam sayfasında sistem gereksinimleri yayınlandı. 

    Minimum Sistem Gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: Windows 10/11

    • İşlemci: Intel i5-8400 veya Ryzen 5 2600

    • RAM: 8GB

    • Ekran Kartı: GeForce GTX 1060 veya Radeon RX 580

    • DirectX: DirectX 11

    • Depolama: 75GB

    • Notlar: 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerekli

    Önerilen Sistem Gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: Windows 10/11

    • İşlemci: Intel i7-8700 veya Ryzen 5 3600

    • RAM: 16GB

    • Ekran Kartı: GeForce GTX 1070 veya Radeon RX 5700

    • DirectX: DirectX 12

    • Depolama: 75GB

    • Notlar: SSD önerilir, 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerekli

    2 Aralık’ta Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series, Xbox One, Steam ve Epic Games Store üzerinde satışa çıkacak olan oyunun fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

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