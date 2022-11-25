Yılın merakla beklenen korku oyunu The Callisto Protocol’un sistem gereksinimleri açıklandı

- The Callisto Protocol PC Sistem Gereksinimleri
- Minimum Sistem Gereksinimleri
- Önerilen Sistem Gereksinimleri
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The Callisto Protocol PC Sistem Gereksinimleri
2320’de Jüpiter’in uydusu Callisto’da bulunan bir hapishane kolonisinde geçecek The Callisto Protocol’un Steam sayfasında sistem gereksinimleri yayınlandı.
Minimum Sistem Gereksinimleri
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İşletim Sistemi: Windows 10/11
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İşlemci: Intel i5-8400 veya Ryzen 5 2600
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RAM: 8GB
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Ekran Kartı: GeForce GTX 1060 veya Radeon RX 580
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DirectX: DirectX 11
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Depolama: 75GB
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Notlar: 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerekli
Önerilen Sistem Gereksinimleri
-
İşletim Sistemi: Windows 10/11
-
İşlemci: Intel i7-8700 veya Ryzen 5 3600
-
RAM: 16GB
-
Ekran Kartı: GeForce GTX 1070 veya Radeon RX 5700
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DirectX: DirectX 12
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Depolama: 75GB
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Notlar: SSD önerilir, 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerekli
2 Aralık’ta Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series, Xbox One, Steam ve Epic Games Store üzerinde satışa çıkacak olan oyunun fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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