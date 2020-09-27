RTX 3060 Ti, 3060’tan önce geliyor, RTX 3080 20 GB/RTX 3070 Ti 16 GB yolda

Uzun süredir konuşulan Ti son ekli 3060 kartının teknik özelliklerinin üzerindeki örtü kalktı. Diğer taraftan Galax’ın yol haritası yeşil ekibin yol haritasına ışık tutttu.

Nvidia’nın ilk orta segment RTX 3000 kartı olacak RTX 3060 Ti şaşırtıcı bir şekilde RTX 3060’tan önce geliyor. GPU devinin bu kararı akıllara AMD’nin giriş segmentindeki fiyatlandırma ve performans durumuna göre RTX 3060’ın gelebileceği düşüncesini getirmiyor değil.

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GA104 GPU'lu RTX 3060 Ti

RTX 3070’le benzer şekilde GA104 yongası üzerinde yükselecek kartta 1024 CUDA kırpılarak 4864 işlem birimi hedefine ulaşılacak. 8 GB’lık 14 Gbps GDDR6 belleklerle desteklenecek kartta böylelikle GPU’ya 256-bit veri yolu üzerinden 448 GB/s’lik bant genişliği sunulacak.

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Modelde TDP ise RTX 2070 ve RTX 2060 Super’den bir tık fazla, 180 watt TDP seviyesinde olacak. Son olarak modelin çıkış tarihi olarak ekim ayının sonuna işaret ediliyor.

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Son olarak Galax’ın ortaya çıkan yol haritasına göre firma RTX 3080 20 GB ve RTX 3070 Ti 16 GB hazırlığında. Modelleri AMD’nin RX 6000 lansmanı sonrasına beklettiği iddia edilen Nvidia’nın modellerin fiyatlandırmasında nasıl bir stareteji izleyeceği ise bilinmiyor.

https://videocardz.com/newz/confirmed-nvidia-geforce-rtx-3060-ti-launches-after-rtx-3070

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