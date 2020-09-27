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    RTX 3060 Ti, 3060’tan önce geliyor, RTX 3080 20 GB/RTX 3070 Ti 16 GB yolda

    Nvidia’nın beklenen orta segment kartına dair detaylar gün yüzüne çıktı. Yüksek bellek kapasitesine sahip RTX 3070 Ti için AMD’nin RX 6000 hamlesi bekleniyor.
    3 sa.
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Uzun süredir konuşulan Ti son ekli 3060 kartının teknik özelliklerinin üzerindeki örtü kalktı. Diğer taraftan Galax’ın yol haritası yeşil ekibin yol haritasına ışık tutttu.

    Nvidia’nın ilk orta segment RTX 3000 kartı olacak RTX 3060 Ti şaşırtıcı bir şekilde RTX 3060’tan önce geliyor. GPU devinin bu kararı akıllara AMD’nin giriş segmentindeki fiyatlandırma ve performans durumuna göre RTX 3060’ın gelebileceği düşüncesini getirmiyor değil.

    İlginizi Çekebilir Avatar Nvidia RTX 3080 stok sıkıntısına yönelik açıklama yaptı, ilk incelemelerin özeti

    GA104 GPU'lu RTX 3060 Ti

    RTX 3070’le benzer şekilde GA104 yongası üzerinde yükselecek kartta 1024 CUDA kırpılarak 4864 işlem birimi hedefine ulaşılacak. 8 GB’lık  14 Gbps GDDR6 belleklerle desteklenecek kartta böylelikle GPU’ya 256-bit veri yolu üzerinden 448 GB/s’lik bant genişliği sunulacak.

    RTX 3060 Ti, 3060’tan önce geliyor, RTX 3080 20 GB/RTX 3070 Ti 16 GB yolda
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    Modelde TDP ise RTX 2070 ve RTX 2060 Super’den bir tık fazla, 180 watt TDP seviyesinde olacak. Son olarak modelin çıkış tarihi olarak ekim ayının sonuna işaret ediliyor.

    RTX 3060 Ti, 3060’tan önce geliyor, RTX 3080 20 GB/RTX 3070 Ti 16 GB yolda
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    Ayrıca Bkz. "RTX 3080 çökme sorununa detaylı bakış"

    Son olarak Galax’ın ortaya çıkan yol haritasına göre firma RTX 3080 20 GB ve RTX 3070 Ti 16 GB hazırlığında. Modelleri AMD’nin RX 6000 lansmanı sonrasına beklettiği iddia edilen Nvidia’nın modellerin fiyatlandırmasında nasıl bir stareteji izleyeceği ise bilinmiyor.



    https://videocardz.com/newz/confirmed-nvidia-geforce-rtx-3060-ti-launches-after-rtx-3070 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    ziondasonisyan 2 sa.
    3060 Tİ 399$

    3070 499$

    3070 16GB 599$

    3080 699$

    3080 20GB 999$



    benim fiyat tahminim bu yönde.
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    Arisaka 2 sa. ziondasonisyan
    10GB bellek 3080 için fazlasıyla yeterli zaten 20GB olması hiç bir şey ifade etmeyecek + 10GB ile 20GB arasında 300$ oynaması da imkansız.
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    Sawasson (Osman Tamburacı) 2 sa.
    3090 çıkmadan 4000 serisi çıkıcakmış
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    blackzeros 3 sa.
    3060 2080 ayarında, 3070 2080 ti'nin arkasında gozukuyor...

    yuksek ramli modeller en az 100 dolar pahali olacaktir.
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    seko.tr (serkan aydoğan) 3 sa.
    Ortalık kızışıyor. Bakalım amd hamlesinden sonra durum ne olacak. Aralık gibi buralar karışır :)
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