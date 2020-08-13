Üst seviye RTX 3000 kartlarda 20’nin üzerinde boğucu bobin yer alabilir

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Ekran kartları giderek daha albenili grafikler çizer hale geldikçe GPU’nun kendisi daha da kompleks bir hale geldi. Burada artan güç tüketimi ve çok sayıdaki güç aşamasında ayrı ayrı gerilimi temiz bir şekilde GPU’ya ve VRAM’e sağlamakla görevli VRM bloğu da gelişmek zorunda.

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Daha fazla bileşen daha yüksek maliyet

Son gelen habere göre Nvidia RTX Titan Ampere, RTX 3080 Ti(3090) ve RTX 3080’in kalbinde yer alacak GA102 GPU’lu kartında 20’nin üzerinde boğucu bobin kullanabilir.

Söz konusu PCB’nin çentikli yapısıyla ve üzerindeki dikkat çeken soğutucuyla bilinen referans tasarım PG133 mü yoksa alışılagelinmiş yapıdaki PG132’ye mi ait olduğu bilinmiyor.

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Ayrıca Bkz. "Nvidia 1 Eylül’de özel bir etkinlik düzenleyecek"

Son olarak Nvidia son 2 nesilde bileşen sayısında ve kalitesinde hissedilir ölçüde yükseltmeye gitmişti. Görünüşe göre başta da belirttiğimiz üzere güç tüketimi ve bunun sağlanmasındaki gereksinimler yeni bir iyileştirmeyi zorunlu hale getirmiş.

https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-30-ga102-series-pcb-to-feature-over-20-chokes

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