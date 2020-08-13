Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Üst seviye RTX 3000 kartlarda 20’nin üzerinde boğucu bobin yer alabilir

    Son dönemde ekran kartlarının PCB’si giderek kompleks hale geldi. Ampere kartlarla bu durum bir adım daha ileriye taşınacağa benziyor.
    1 hf.
    3,3b
    1
    9
    Ekran K...
    Abone ol
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Üst seviye RTX 3000 kartlarda 20’nin üzerinde boğucu bobin yer alabilir
    Tam Boyutta Gör

    Ekran kartları giderek daha albenili grafikler çizer hale geldikçe GPU’nun kendisi daha da kompleks bir hale geldi. Burada artan güç tüketimi ve çok sayıdaki güç aşamasında ayrı ayrı gerilimi temiz bir şekilde GPU’ya ve VRAM’e sağlamakla görevli VRM bloğu da gelişmek zorunda.

    İlginizi Çekebilir Avatar Nvidia’nın PG133A kartı sertifikasyon aşamasında gün yüzüne çıktı

    Daha fazla bileşen daha yüksek maliyet

    Son gelen habere göre Nvidia RTX Titan Ampere, RTX 3080 Ti(3090) ve RTX 3080’in kalbinde yer alacak GA102 GPU’lu kartında 20’nin üzerinde boğucu bobin kullanabilir.

    Söz konusu PCB’nin çentikli yapısıyla ve üzerindeki dikkat çeken soğutucuyla bilinen referans tasarım PG133 mü yoksa alışılagelinmiş yapıdaki PG132’ye mi ait olduğu bilinmiyor.

    Üst seviye RTX 3000 kartlarda 20’nin üzerinde boğucu bobin yer alabilir
    Tam Boyutta Gör

    Ayrıca Bkz. "Nvidia 1 Eylül’de özel bir etkinlik düzenleyecek"

    Son olarak Nvidia son 2 nesilde bileşen sayısında ve kalitesinde hissedilir ölçüde yükseltmeye gitmişti. Görünüşe göre başta da belirttiğimiz üzere güç tüketimi ve bunun sağlanmasındaki gereksinimler yeni bir iyileştirmeyi zorunlu hale getirmiş.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-30-ga102-series-pcb-to-feature-over-20-chokes Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    No Way Out (Mert A.) 1 hf. en beğenilen
    Meali; yüksek coil whine sesi.
    1 Yanıt Yanıtla +18
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf.
    @salvatore_volkanKardeş yanlış anlama ama 2002 den beri ben de buradayım. Benim eskiden yaptığım ama şu an yapmadığım bir hatayı yapmışsın şu an. Haklı iken haksız duruma düşüyorsun maalesef bunu yapınca.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    eylül kabus 1 hf.
    ''Nvidia son 2 nesilde bileşen sayısında ve kalitesinde hissedilir ölçüde yükseltmeye gitmişti.'' bu söz, 1650 S Gaming X için de geçerli mi?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    No Way Out (Mert A.) 1 hf. eylül kabus
    Yok kanka o modeli özellikle ellemediler, sat yada iade et.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    -Gardiyan- (Ö. G.) 1 hf.
    Dikkat coil whine çıkabilir
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mehmet4428 (Mehmet Umut Mert) 1 hf.
    Coil whine habercisidir.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    estf (hakan artan) 1 hf.
    20 bin dolar olabilir diye okudum :D
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    No Way Out (Mert A.) 1 hf. en beğenilen
    Meali; yüksek coil whine sesi.
    1 Yanıt Yanıtla +18
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    BekirHan (Bekir Han) 1 hf. No Way Out
    Her mouse hareketi kulaklıkta cızırtıı denese...
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. 1635 km menzile sahip hidrojen yakıtlı süper otomobil: Hyperion XP-1 1 hf. 4K konferans kamerası "Logitech Meetup incelemesi" 1 hf. Rüzgâr ve Güneş enerjisi, küresel elektrik üretiminin %10’luk dilimini karşılayarak rekor kırdı 1 hf. Trust hem kablolu hem kablosuz kullanılan kafa üstü kulaklıklar duyurdu 1 hf. LTE güvenlik açığı, hackerların mobil çağrıları dinlemesine izin veriyor 1 hf. GM 20 ve GM 20 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı 1 hf. Elektrikli Hyundai Kona, tek şarjla 1000 kilometre menzil barajını geçti 1 hf. Daimler emisyon skandalında ABD’nin toplam cezası yaklaşık 3 milyar dolar 1 hf. Trust iki yeni tam kablosuz kulaklık duyurdu 1 hf. Tesla’nın Çin’de verdiği iş ilanı yeni bir otomobil modelini işaret ediyor olabilir 1 hf. Apple, Fornite'ı App Store'dan kaldırdı: Epic'ten dava kararı! 1 hf. Bayraktar AKINCI TİHA ikinci prototipi ilk uçuş testini başarıyla tamamladı 1 hf. Epic Games mağazasında tam 5 oyun ücretsiz olarak sunuluyor 1 hf. Vaka sayısı endişe verici düzeyde yükselmeye devam ediyor (13 Ağustos) 1 hf. Bilim insanları sıradan kırmızı tuğlaları elektrik depolayan süper kapasitörlere dönüştürdüler 1 hf. Marvel's Avengers PC sistem gereksinimleri belli oldu 1 hf. Apple servisleri, Apple One ile daha uygun fiyata tek pakette toplanıyor 1 hf. Netflix'in yıldız dolu yeni filmi The Devil All the Time'dan ilk fragman 1 hf. Yerli elektrikli hafif ticari araç için çalışmalar başladı 1 hf. YÖK Başkanı'ndan üniversitelerin açılış tarihiyle ilgili açıklama 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Üst seviye RTX 3000 kartlarda 20’nin üzerinde boğucu bobin yer alabilir Sonraki Koronavirüs salgını Mozilla’yı vurdu, işten çıkarmalar başlıyor 1 hf. Ray Tracing destekli Intel Xe-HPG ailesi geliyor 1 hf. Huawei telefonları yakında tam ekran parmak izi okuyucuya kavuşacak 1 hf. Hyundai Elantra N Line, 201 beygir gücü ve sportif tasarımıyla tanıtıldı 1 hf. Çinli şirketler 100’den fazla TSMC mühendisini transfer etti 1 hf. Apple'ın yeni ürün duyurularıyla ilgili planı sızdı: iPhone 12 için tarih belli oldu 1 hf. Türk firma, AB'nin elektrikli araç bataryalarına yönelik MARBEL Projesi'ne dahil oldu 1 hf. Çelik bir halat, dünyanın en büyük radyo teleskoplarından birinde ciddi hasara yol açtı 1 hf. Apple’a 4G patentlerini ihlal ettiği için 506 milyon dolar tazminat cezası 1 hf. Samsung, ARM ve AMD en iyi mobil yonga için işbirliği yapıyor 1 hf. Google Lens filtresi artık fotoğraflardaki matematik problemlerini çözebiliyor 1 hf. Instagram'ın usulsüz topladığı biyometrik veriler pahalıya mâl olacak 1 hf. 2 Samsung Ar-Ge personeli, OLED teknolojisini Çin’e sızdırmaktan tutuklandı 1 hf. Yeşil ekran problemini gideren iOS 13.6.1 güncellemesi çıktı 1 hf. Ünlü yönetim fonu riskten korunmak için Bitcoin satın aldı 1 hf. Elektrikli Skoda Enyaq iV'nin dış tasarımını gösteren yeni çizimler paylaşıldı 1 hf. IBM, Linux Vakfı ve Grillo küresel 'depreme karşı erken uyarı' sistemlerini tanıttılar 1 hf. Vaka sayısında yükseliş sürüyor, bugün 1200 barajı aşıldı 1 hf. Bilim Kurulu açıkladı: Okulların açılışına yeni düzenleme 1 hf. Shroud yeniden Twitch platformunda Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız