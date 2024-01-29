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    Samsung’un GDDR7 bellekleri ile ekran kartları yüzde 54 hızlanacak

    Samsung’un yeni nesil GPU’lara yönelik hazırladığı yeni nesil GDDR7 bellekleri ciddi bir hız artışı sağlayacak. Aktarılanlara göre Samsung GDDR7 bellekler GDDR6X'ten yüzde 54 daha hızlı.
    Samsung GDDR7 bellekler ile ekran kartları yüzde 54 hızlanacak Tam Boyutta Gör
    Samsung, yeni nesil ekran kartları için 37 Gbps'ye varan hızlara sahip yeni nesil GDDR7 bellek modüllerini önümüzdeki ay tanıtmayı planlıyor. Güney Koreli devin önümüzdeki ay San Francisco'da düzenlenecek olan 2024 IEEE International Solid-State Circuit Conference kapsamında bu bellekleri gün yüzüne çıkarması bekleniyor.

    Hızlar yüzde 54 artıyor

    Samsung, konferans kapsamında 16 Gb 37 Gb/s GDDR7 DRAM modüllerini tanıtacak. 37 Gbps DRAM hızı oldukça etkileyici zira halihazırda 24 Gbps'de maksimuma ulaşan mevcut GDDR6X DRAM'e göre yüzde 54'lük bir artışa işaret ediyor.

    Samsung GDDR7 bellekler ile ekran kartları yüzde 54 hızlanacak Tam Boyutta Gör
    Sadece birkaç ay önce Samsung, GDDR7 belleklerle dahili olarak 36 Gbps hızlarına ulaştıklarını belirtmişti. Bu yüksek hızların yeni nesil oyun ve yapay zeka GPU'ları için yeterli miktarda seri üretime hazır olacağından şüpheliyiz ancak gelecek nesil ekran kartlarda 32-36 Gbps hızları beklemek yanlış olmayacak.

    37 Gbps pin hızlarının çoklu veri yolu konfigürasyonlarında sunacağı bant genişliği ise şu şekilde olacak:

    • 512-bit - 2368 GB/s (2,3 TB/s)
    • 384 bit - 1776 GB/s (1,7 TB/s)
    • 320 bit - 1480 GB/s (1,5 TB/s)
    • 256 bit - 1184 GB/s (1,2 TB/s)
    • 192 bit - 888 GB/sn
    • 128 bit - 592 GB/sn

    GDDR7 bellek ayrıca yüzde 20 daha yüksek verimlilik sunacak, ki bu da üst düzey GPU'lar için büyük miktarda güç tükettiği düşünüldüğünde iyi bir şey. Samsung GDDR7 DRAM'in yüksek hızlı iş yükleri için özel olarak optimize edilmiş teknolojiyi içereceği ve dizüstü bilgisayarlar gibi dikkatli güç kullanımı olan uygulamalar için tasarlanmış düşük çalışma voltajı seçeneğinin de olacağı söyleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 6 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 4 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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