Samsung’un GDDR7 bellekleri ile ekran kartları yüzde 54 hızlanacak

Hızlar yüzde 54 artıyor
Samsung, konferans kapsamında 16 Gb 37 Gb/s GDDR7 DRAM modüllerini tanıtacak. 37 Gbps DRAM hızı oldukça etkileyici zira halihazırda 24 Gbps'de maksimuma ulaşan mevcut GDDR6X DRAM'e göre yüzde 54'lük bir artışa işaret ediyor.
37 Gbps pin hızlarının çoklu veri yolu konfigürasyonlarında sunacağı bant genişliği ise şu şekilde olacak:
- 512-bit - 2368 GB/s (2,3 TB/s)
- 384 bit - 1776 GB/s (1,7 TB/s)
- 320 bit - 1480 GB/s (1,5 TB/s)
- 256 bit - 1184 GB/s (1,2 TB/s)
- 192 bit - 888 GB/sn
- 128 bit - 592 GB/sn
GDDR7 bellek ayrıca yüzde 20 daha yüksek verimlilik sunacak, ki bu da üst düzey GPU'lar için büyük miktarda güç tükettiği düşünüldüğünde iyi bir şey. Samsung GDDR7 DRAM'in yüksek hızlı iş yükleri için özel olarak optimize edilmiş teknolojiyi içereceği ve dizüstü bilgisayarlar gibi dikkatli güç kullanımı olan uygulamalar için tasarlanmış düşük çalışma voltajı seçeneğinin de olacağı söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.