RTX 3080 Ti 8192 CUDA çekirdeğiyle gelebilir

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GPU devi Turing kartlarının ardından Ampere kod adlı GPU’sunu barındıracak çözümlerinin hazırlığında. Son gelen haberler etkileyici çekirdek sayısına işaret ediyor.

RTX 3080 Ti'da hacimli artış

Yeşil ekip sızıntılardan bildiğimiz üzere Ampere kartlarında kaydadeğer işlem birimi artışı sunmanın arefesinde. Çinli teknoloji sitesinin iddiası RTX 3080 Ti için beklediğimiz CUDA sayısını tekrarlarken RTX 3080’in paralel işlem birimi dikkat çekiyor.

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RTX 3080 Ti için 8192, RTX 3080’de 4608, RTX 3070’de 3584 ve RTX 3060’ta ise 2560 CUDA çekirdeği listeleyen sayfanın rakamları oldukça etkileyici.

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Eğer çekirdek sayıları doğruysa RTX 3070 uzun ömürlü bir kart olabilir. RTX 3080 ve RTX 3070 için bu yılın 3. çeyreğine işaret edilirken RTX 3080 Ti yıl sonuna konumlandırılmış. RTX 3060 ise önümüzdeki yılın ilk çeyreğine zamanlanmış. Özellik tablosu için kaynak bulunamaması dolayısıyla şimdilik şüpheyle yaklaşmakta fayda var.

https://www.notebookcheck.net/NVIDIA-Ampere-GPUs-to-feature-up-to-8-192-CUDA-cores-256-RT-cores-1-024-tensor-cores-and-16-Gbps-VRAM-RTX-3080-Ti-to-arrive-before-RTX-3060.463302.0.html

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