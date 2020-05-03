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    RTX 3080 Ti 8192 CUDA çekirdeğiyle gelebilir

    Ampere GPU’larına dair detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Görünüşe göre Nvidia bir hayli iddialı geliyor.
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    RTX 3080 Ti 8192 CUDA çekirdeğiyle gelebilir
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    GPU devi Turing kartlarının ardından Ampere kod adlı GPU’sunu barındıracak çözümlerinin hazırlığında. Son gelen haberler etkileyici çekirdek sayısına işaret ediyor.

    RTX 3080 Ti'da hacimli artış

    Yeşil ekip sızıntılardan bildiğimiz üzere Ampere kartlarında kaydadeğer işlem birimi artışı sunmanın arefesinde. Çinli teknoloji sitesinin iddiası RTX 3080 Ti için beklediğimiz CUDA sayısını tekrarlarken RTX 3080’in paralel işlem birimi dikkat çekiyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar RTX 3080 Ti referans kartı sızdı: CUDA sayısı önceki sızıntılardan farklı

     

    RTX 3080 Ti için 8192, RTX 3080’de 4608, RTX 3070’de 3584 ve RTX 3060’ta ise 2560 CUDA çekirdeği listeleyen sayfanın rakamları oldukça etkileyici.

    RTX 3080 Ti 8192 CUDA çekirdeğiyle gelebilir
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    Ayrıca Bkz. "Intel Comet Lake tanıtıldı-Soru işaretlerini de beraberinde getirdi"

    Eğer çekirdek sayıları doğruysa RTX 3070 uzun ömürlü bir kart olabilir. RTX 3080 ve RTX 3070 için bu yılın 3. çeyreğine işaret edilirken RTX 3080 Ti yıl sonuna konumlandırılmış. RTX 3060 ise önümüzdeki yılın ilk çeyreğine zamanlanmış. Özellik tablosu için kaynak bulunamaması dolayısıyla şimdilik şüpheyle yaklaşmakta fayda var.



    https://www.notebookcheck.net/NVIDIA-Ampere-GPUs-to-feature-up-to-8-192-CUDA-cores-256-RT-cores-1-024-tensor-cores-and-16-Gbps-VRAM-RTX-3080-Ti-to-arrive-before-RTX-3060.463302.0.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Celonfix (Celonfix Cfx) 1 hf. en beğenilen TITAN
    AMD kullanıcılarının ağladığı falan yok, uygun fiyata iyi performans alıyoruz neye ağlayalım ? Her sene soket değiştiği için anakart değiştiren İntel kullanıcıları ağlayabilir mesela Yada aldığı kart 4GB denilipte 3.5GB çıkanlar ağlayabilir
    AMD kullanıcılarının ağladığı falan yok, uygun fiyata iyi performans alıyoruz neye ağlayalım ? Her sene soket değiştiği için anakart değiştiren İntel kullanıcıl...
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    1 Yanıt Yanıtla +34
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    Tinúviel (Ensar AYDIN) 1 hf. Celonfix
    Intel'in soket politikasının savunulacak bir yanı yok ancak kullanıcısı neden her sene anakart değiştirsin? 8700K ile birlikte Z370 çipset anakart aldık 8700K'nın bugün testlerde hala nerede olduğu ortada bu işlemci 3 nesil Ryzen'e karşı listenin en tepesinde ayakta durmaya devam ediyor bir süre daha özellikle oyun konusunda en iyi işlemcilerden birisi olmaya devam edecek şimdi 2.5 sene olmus bir o kadar daha işlemci rekabetçi kalacak gibi duruyor her sene nasıl anakart değiştiriyorum ben anlatırmısın?

    Aynı mesajda GTX970 ile de dalga geçmişsin evet 3.5gb çıktığı için o kadar ağlattı ki hala Steam donanım listesinde tepelerde duruyor çıktığı dönemde o fiyatta o performansı veren tek bir rakibi yoktu uzun bir süre sonra NVIDIA'da x70 kodlu serinin en çok satan kartı oldu. Bellek yapısı sorunluydu ve NVIDIA bunu gizli tutarak suçluydu ancak kimseyi ağlattığını sanmıyorum bilakis o parayı veren herkesi güldürdü.

    Nasıl AMD kullanıcısına ağlıyor diyen adamın yorumu boş yorumsa sizin bu yorumunda içi dolu bir tarafı yok ama önemide yok heralde güncel "Donanımhaber" böyle bir site artık.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 hf. TITAN
    Amd fanboylarının ağlamasını gerektirecek bir durum yok ki? Yani sanki herkes 10-20 bin tl ye ekran kartı bakıyordu da yok diye üzülüyordu. Amd bugüne kadar güçte rekabet ettiği seviyelerdeki ekran kartlarında nvidia'yı çoğunlukla fiyatta geçti. Sonra güncellemeler ile fark attı bile denebilir. Örneğin rx 570-rx580. Rx 580 ilk çıktığında 1060'ın altında dendi, şimdi 1060 ancak rx 570 ile rakip olarak görülüyor gibi. Ama rtx lere henüz düzgün bir cevap vermiş değil, hele 3xxx lere cevap verebilmesi epey zor olur zaman alır gibi duruyor. Yani sıkıntı yok. Rekabet olsa tabi tüketici açısından daha iyi olur ama rekabete yetişemediği noktada da parası olana fıstık gibi güçlü kartlar işte ne güzel çıksın. En fazla 6 ay sonrasına bir de süperleri çıkar.
    Amd fanboylarının ağlamasını gerektirecek bir durum yok ki? Yani sanki herkes 10-20 bin tl ye ekran kartı bakıyordu da yok diye üzülüyordu. Amd bugüne kadar güç...
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    Yanıtla +30
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    StreamRolleR (Mert ) 1 hf.
    hemen atlamayın reddit de yazdık aynı zamanda. GA102 Ti GPU su. GA100 bizim alacağımız gpu değil.
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    Yorumlar (55) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 4 gün
    Sızıntılar Ampere'in enerji konusunda %50'lik bir azalış olacağını gösteriyordu. Eğer Turing'e göre 450-500 Watt ise sızıntılara göre 225-250 Watt olabilir. RTX 3060'da buna göre 120W olur ve RTX 2080S ile aynı performansı verir. RTX 3070>=RTX 2080 Ti <br />Fiyatlar pahalı olmaz diye düşünüyorum, aynı kalabilir.
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    tacos dorados 1 hf.
    Ti ile 3080 arasında bu kadar fark olması pek olası değil
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    -erna- (Erdi Eyiçıtak) 1 hf.
    AMD tarafından güzel bir yanıt gelmezse bu kartı 2000$ a görebiliriz gibime geliyor.
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    moonquad (Ertugrul Ibrahimoglu) 1 hf.
    Yeni konsollarda kullanılan GPUlar amd'nin orta sevi RT destekli kartlar olduğunu düşünüyorum.Bu durumda eğerki düşündüğüm gibi olursa Rtx 2080=3060 olayına göre amd gerçekten çok sağlam geliyor olabilir.AMD 3 üst seviye kartına kod adı olarak verdiğim isim Nvidia Killer olarak söylemişti.Bu durumda neden rtx 3080 ti bu denli güçlü geleceğini gösteriyor.Nvidia gerçekten amd kartlarından çekiniyor ve çok güçlü bir kartla karşısına çıkmayı istiyor olabilir.Bu durumda kartların geçen yıla göre biraz daha ucuza çıkması olası diye düşünüyorum.Çünkü intel de rakibinin karşısına ucuz fiyatlarla çıkacak yoksa rekabet edemeyeceklerini iyi biliyorlar.Onun için yeni nesil kartlar sayesinde fiyat düşebilir ve yeni kartlar düşündüğümüz daha uyguna çıkabilir.Dünya genelinde ne olursa olsun bir çok şahsın alım güçü düşmüş durumda bunlardan dolayı düşüncem daha uygun fiyat etiketleri ile piyasaya gireceklerini düşünüyorum.
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    PanikAtak 1 hf.
    2080 sattım 3080 alırım bu PC konusunu kapatırım herhalde
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    Jakkoba (Umut ) 1 hf.
    Bu dolar kuru ve vergilendirme de ancak 1060 dan 2060 a 3060 a upgrade ederiz. Daha üstüne çıkamıyoruz. O yüzden artık pek de heycanlandırmıyor.
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    powerring (Görkem Çınar) 1 hf.
    alabilecek miyim önemli olan o.
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    JMaharaja (Murat Altıntaş) 1 hf.
    Hocam istediği kadarıyla çekirdekle gelsin. Biz bu dolar kuruyla o Cuda çekirdeğinin kabuğunu bile alamayız. Artık fanboyluk falan da kalmadı bu kurdan ötürü millet ucuzu bulduğuna yapışıyor.



    Eskisi gibi "aa şunun evinde pc var oraya gidelim" dicez nerdeyse..
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    .rkan (yasin ) 1 hf.
    RT core sayıları öncül kartlarla kıyaslandığında aşağı yukarı 3 - 3.5 kat, tensor core sayıları ise 1.5 kat arttırılmış.

    Görünen o ki 3000 serisiyle Ray-Tracing ve DLSS kullanılabilir bir seviyede olacak.
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    tacos dorados 1 hf. .rkan
    Dlss 2.0 oldukça iyi. Işın izleme gibi yeni teknolojiler zaten genelde 2 veya 3. nesilde oturuyor.
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    serafon 1 hf.
    O değil de konsol da artık pratikte bir pc ve daha çıkmadan geri kalacak neredeyse. Pc deki esneklik ve gelişme de olmayınca bu nesil konsol geçen nesildeki başarıyı yakalayamayabilir. Şahsen pc deki zevki konsoldan alamıyorum ve konsola özel yapılan oyunlarda da hep bir hamlık eksiklik hissediyorum nedense. Kaldı ki konsola özel olayı da hemen hemen rafa kalkmak üzere.
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    nvidia ampere, rtx 3080 ti ve
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