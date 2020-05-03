RTX 3080 Ti 8192 CUDA çekirdeğiyle gelebilir

GPU devi Turing kartlarının ardından Ampere kod adlı GPU’sunu barındıracak çözümlerinin hazırlığında. Son gelen haberler etkileyici çekirdek sayısına işaret ediyor.
RTX 3080 Ti'da hacimli artış
Yeşil ekip sızıntılardan bildiğimiz üzere Ampere kartlarında kaydadeğer işlem birimi artışı sunmanın arefesinde. Çinli teknoloji sitesinin iddiası RTX 3080 Ti için beklediğimiz CUDA sayısını tekrarlarken RTX 3080’in paralel işlem birimi dikkat çekiyor.İlginizi Çekebilir RTX 3080 Ti referans kartı sızdı: CUDA sayısı önceki sızıntılardan farklı
RTX 3080 Ti için 8192, RTX 3080’de 4608, RTX 3070’de 3584 ve RTX 3060’ta ise 2560 CUDA çekirdeği listeleyen sayfanın rakamları oldukça etkileyici.
Ayrıca Bkz. "Intel Comet Lake tanıtıldı-Soru işaretlerini de beraberinde getirdi"
Eğer çekirdek sayıları doğruysa RTX 3070 uzun ömürlü bir kart olabilir. RTX 3080 ve RTX 3070 için bu yılın 3. çeyreğine işaret edilirken RTX 3080 Ti yıl sonuna konumlandırılmış. RTX 3060 ise önümüzdeki yılın ilk çeyreğine zamanlanmış. Özellik tablosu için kaynak bulunamaması dolayısıyla şimdilik şüpheyle yaklaşmakta fayda var.
https://www.notebookcheck.net/NVIDIA-Ampere-GPUs-to-feature-up-to-8-192-CUDA-cores-256-RT-cores-1-024-tensor-cores-and-16-Gbps-VRAM-RTX-3080-Ti-to-arrive-before-RTX-3060.463302.0.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Aynı mesajda GTX970 ile de dalga geçmişsin evet 3.5gb çıktığı için o kadar ağlattı ki hala Steam donanım listesinde tepelerde duruyor çıktığı dönemde o fiyatta o performansı veren tek bir rakibi yoktu uzun bir süre sonra NVIDIA'da x70 kodlu serinin en çok satan kartı oldu. Bellek yapısı sorunluydu ve NVIDIA bunu gizli tutarak suçluydu ancak kimseyi ağlattığını sanmıyorum bilakis o parayı veren herkesi güldürdü.
Nasıl AMD kullanıcısına ağlıyor diyen adamın yorumu boş yorumsa sizin bu yorumunda içi dolu bir tarafı yok ama önemide yok heralde güncel "Donanımhaber" böyle bir site artık.