Fotogerçekçi Türk oyunu Black State’e DLSS 3 ve Ray Tracing ekleniyor

Teknoloji Editörü
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Yerli oyun stüdyosu
Motion Blur tarafından geçtiğimiz ay ilk defa duyurulan büyük bütçeli tek oyunculu TPS aksiyon nişancı oyunu Black State için kısa bir süre önce Nvidia RTX fragmanı yayınlandı. Black State için yayınlanan ilk fragman zaten etkileyiciydi ancak RTX teknolojileriyle harmanlanan ve fotogerçekçi sahnelere kavuşan RTX fragmanı, görsel anlamda daha fazlasını sunuyor. Black State, DLSS 3 ve Ray Tracing ile gelecek
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Black State için yayınlanan
'RTX Announce' fragmanı görsel anlamda Türkiye’den çıkan en iyi işin bu oyun olacağını şimdiden gözler önüne seriyor. Aydınlatmalar, yansımalar ve ayrıntılar neredeyse fotogerçekçi kalitede. DLSS 3, Reflex ve Ray Tracing teknolojileri ile harmanlanacak olan Black State, görsel anlamda olduğu kadar esasında vadettikleriyle de Türk oyun dünyası için oldukça önemli bir iş olacak. Black State neler sunacak?
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Black State, hikaye odaklı, tek oyunculu, TPS bakış açısından aksiyon nişancı türünde AAA kalitede bir oyun olarak karşımıza çıkacak. Oyundaki karakterimiz eski bir asker ve gizemli bir grup olan Architects'ler tarafından gizemli bir göreve çağrılıyor. Buradaki amacımız ise esir düşen bilim insanını kurtarmak. Bu süreçte kapıların neden olduğu gizemi de çözmek gerekecek. Kapılardaki gizem de ne? dediğinizi duyar gibiyim. Bunu daha iyi anlamak için hemen üstteki ilk fragmanı izleyebilirsiniz.
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Oyunda kendisini benzerlerinden ayıran yepyeni bir gerçek zamanlı kapı mekaniği bulunuyor. Bu, herhangi bir yükleme ekranı olmadan bölümler arası geçiş yapılmasını sağlayan yepyeni bir özellik. Bu kapılar dinamik ve tekrarsız bir oyun deneyimi sağlamak için kullanılacak zira kapıların nereye açılacağı belirsiz olacak.
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Unreal Engine 5 üstünde geliştirilen Black State, sadece fotoğraf gibi görünen sahnelerden oluşmuyor ve oyunda bol silah çeşitliliğinin yanında bolca da yakın dövüş ve animasyonları bulunuyor. Oyunda ayrıca boss savaşları da yer alıyor. Şimdilik Black State için bir çıkış tarihi yok ancak oyun PC platformuna Steam ve Epic Games Store üzerinden çıkacak.
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.