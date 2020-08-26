RTX 3090’a güç verecek GA102 GPU’su görüntülendi

Tam Boyutta Gör

Yeşil ekip Ampere kartlarının hazırlığında son aşamaya yaklaştıkça modeller detaylanmaya devam ediyor. GA102 yongası nihayet görüntülendi. Daha önce RTX 3090’ın PCB’si görüntülenmiş fakat yonga gizlenmişti.

GA102-300-A1 görüntülendi

GA102-300-A1 adını taşıyan yonganın tamamı görülemediği için tam olarak boyutu hesaplanamasa da tahminlere göre 627 mm2 sularında bir alan kaplayacak. Görselin manipüle edilmesi nedeniyle tam görülemese de bu GA102 zarı bir QUAL SAMPLE.

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Qualification sample GPU’lar Nvidia’nın iş ortaklarına ekran kartlarını tasarlayabilmesi için gönderiliyor. 5248 CUDA çekirdeği içermesi beklenen GA102-300’e RTX 3090’da 24 GB kapasiteli GDDR6X bellek eşlik ederken kırpılan halinin bulunacağı RTX 3080’de ise 10 GB kapasiteli GDDR6X VRAM bulunacak.

https://videocardz.com/newz/nvidia-ga102-300-gpu-for-geforce-rtx-3090-pictured

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