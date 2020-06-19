RTX 3090 ve RTX 3080’in detaylanmaya devam ediyor

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Yeşil ekip şu günlerde Ampere GPU’larını temel alacak yeni kartların hazırlığında. Farklı tasarımıyla gündemdeki yerini koruyan RTX 3000 serisi yavaş yavaş ufukta beliriyor.

Son paylaşımlara göre Nvidia Ampere GPU’sunu temel alan bir Titan modeli sunabilir. Son sızıntılarda ise RTX 3090’ın RTX Titan’ın yerini alacağına yer verilmişti. Burada kartların çıkışına kalan süre itibariyle özelliklerin sık sık değişmesi normal bir durum.

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2. nesil RTX Titan ve RTX 3090

2. nesil Nvidia Titan olarak adlandırılan kart GA102 yongasını temel alırken 5376 CUDA çekirdeği taşıyor. 24 GB kapasiteli belleklerin görev yapacağı frekans ise 17 Gbps seviyesinde. RTX 3090’da son paylaşımların aksine bellek kapasitesi için 12 GB kapasite söz konusu.

21 Gbps’lik iddialı frekansta görev yapacak GDDR6X olması beklenen bellekleri kullanacak GA102 GPU’su ise bazı birimleri kapatılarak 5248 çekirdekle gelebilir. RTX 3090’ın RTX Titan’dan yüksek frekanslı bellekle gelme ihtimali dikkatinizi çekmiştir. Bu konuda RTX Titan’da 24 GB kapasiteye ulaşabilmek adına PCB’nin her iki tarafında da bellek konumlandırılmasının payı olabileceği düşünülüyor.

Ayrıca Bkz. "RTX 3000 serisinin çıkış tarihi ve güç tüketimi değerleri – paylaşılan referans kart nihai model olmayabilir"

Ek olarak RTX 3080 için de aynı GPU’dan söz ediliyor. Bir tık daha kırpılan GA102 bu sefer 4352 işlem birimi sunarken bellek tarafında 10 GB kapasiteli 19 Gbps’lik birimler görebiliriz. Kartların çıkış tarihi olaraksa eylül ayına işaret edilmekte.

https://videocardz.com/newz/rumored-geforce-rtx-3090-and-rtx-3080-specifcations-emerge

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