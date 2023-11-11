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    Nvidia RTX 40 SUPER ekran kartları netleşti: İşte beklenenler

    Bir süredir gündemde olan Nvidia RTX 40 SUPER ekran kartları için geri sayım resmen başladı. Bugün seride yer alacak modellerin özellikleri sızdırıldı. Peki neler bekleniyor? İşte detaylar....
    Nvidia RTX 40 SUPER ekran kartları netleşti: İşte beklenenler Tam Boyutta Gör
    Nvidia RTX 4080 SUPER, 4070 Ti SUPER ve 4070 SUPER dahil olmak üzere GeForce RTX 40 SUPER serisi yakında geliyor. Nvidia'nın CES 2024 etkinliği yaklaşırken, kartların belirli özellikleri gün yüzüne çıktı. Peki yeni GPU ailesi neler sunacak? İşte tüm bildiklerimiz...

    Nvidia RTX 40 SUPER ekran kartları netleşti

    Aktarıldığı kadarıyla GeForce RTX 40 SUPER ailesi son birkaç hafta içerisinde sızdırılan üç model ile sınırlı olacak. Bunlar arasında GeForce RTX 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER (bu adlandırma şeması onaylandı) ve RTX 4070 SUPER yer alıyor. Seride yer alacak her kart, Ada Lovelace mimarisini temel alırken çoğunlukla daha yüksek çekirdek sayıları ve bellek kapasitesi ile karşımıza çıkacak.

    En baştan başlayacak olursak RTX 4080 SUPER, 10.240 çekirdek, 320 TMU, 112 ROP ve 64 MB L2 önbellek ile AD103-400 GPU'yu temel alacak. Bu noktada 320W TGP (Total Graphics Power) 256 bit bellek veri yolu ve 16GB GDDR6X belleğin korunacağı belirtiliyor. Ancak ufak yükseltmeler ile selefinden yüzde 3 ila 5 oranında daha hızlı olacak. Özel tasarımlı modeller de ise bu fark yüzde 10'a kadar ulaşabilir.

    RTX 4070 Ti SUPER ise, 285W TGP, 8.448 çekirdek ve 48 MB L2 önbelleğe sahip AD103-275 / AD102-175 GPU varyantları ile geliyor. Ekran kartı selefine kıyasla 4GB daha yüksek 16GB GDDR6 belleğe sahip olacak. Ayrıca temel modelde yer alan 285W TGP'nin korunacağı söyleniyor.. Tüm bunlar ise ortalama yüzde 15 daha yüksek performansa işaret ediyor.

    Son olarak, RTX 4070 SUPER, 7.168 çekirdekle AD104-350 veya AD103-175 GPU, 48 MB L2 önbellek 192 bit veri yolu arayüzünde 12 GB GDDR6X belleğe sadık kalacak. Güç gereksiniminde ise 20W artış söz konusu. Bu konfigürasyonun, temel modelden yüzde 14 daha hızlı olacağını söylemek doğru olur. Ek olarak kartın Gen5 güç konnektörüne geçiş yapacağını hatırlatalım.

    • RTX 4080 SUPER: Ortalamada %3-5 Daha Hızlı
    • RTX 4070 Ti SUPER: Ortalamada %15+ Daha Hızlı
    • RTX 4070 SUPER: Ortalamada %14+ Daha Hızlı
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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