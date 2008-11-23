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Runcore firması netbooklar için performans odaklı SSD'ler hazırladı

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Runcore firması netbooklar için performans odaklı SSD'ler hazırladı
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Bellek ve depolama çözümleri üzerina çalışan Çin merkezli Runcore firması, netbook segmentinde yer alan ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı yeni SSD modellerini duyurdu. 25.70 x 70 x 3.50 mm boyutlarında olan ve MiniPCIe slotunu kullanan SSD modelleri 75MB/sn okuma ve 55MB/sn'lik yazma hızlarına sahip.

Asus Eee PC, Acer Aspire one, Dell Mini 9 ve MSI Wind gibi netbook modelleriyle kullanılmak üzere hazırlanan SSD'lerin yani flash bellek tabablı katı halli disklerin fiyatı ise kapasitesine göre sırasıyla 69.99$, 119.99$, 199.99$ ve 289.99$ olacak. Ön siparişi başlayan ECC destekli SSD'lerin önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması bekleniyor.


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fotifoti 11 yıl
bunlardan alacağız herhalde, mevcut diskler çok yavaş.
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miraculous 11 yıl
netbookların iyice yaygınlaşması için gerekli bir adım daha atılmış
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max975 11 yıl
netbooklarda hafifilik için iyi bir gelişme
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mertekin 11 yıl
Fiyatlar sırasıyla verilmiş fakat kağasiteler unutulmuş onun için fiyatların sırasının bir önemi kalmamış.


Ancak 32 gb ssdlerin fiyatları düşünüldüğünde kapasiteler 32-64-128-256 diye gidebilir.Ancak 256gb ssdlerin 289.9 $ olacağını hiç sanmıyorum.
Bu mantıktan hareketle kapasiteler 16-32-64-128 şeklinde olmuş olabilir.
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veleciraptor 11 yıl
Kapasitelerinin ne olduğu yazmadığı için verilen fiyatların anlamı yok. Örneğin 69 dolar olan 16 GB mı yoksa 256 GB mı?
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XivA 11 yıl
2009 da uygun fiyata desktoplarda görebileceğiz galiba.
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iscanthere 11 yıl
fiyatları düşünce ssd ye geçeceğim
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