Runcore firması netbooklar için performans odaklı SSD'ler hazırladı

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Bellek ve depolama çözümleri üzerina çalışan Çin merkezli Runcore firması, netbook segmentinde yer alan ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı yeni SSD modellerini duyurdu. 25.70 x 70 x 3.50 mm boyutlarında olan ve MiniPCIe slotunu kullanan SSD modelleri 75MB/sn okuma ve 55MB/sn'lik yazma hızlarına sahip.

Asus Eee PC, Acer Aspire one, Dell Mini 9 ve MSI Wind gibi netbook modelleriyle kullanılmak üzere hazırlanan SSD'lerin yani flash bellek tabablı katı halli disklerin fiyatı ise kapasitesine göre sırasıyla 69.99$, 119.99$, 199.99$ ve 289.99$ olacak. Ön siparişi başlayan ECC destekli SSD'lerin önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması bekleniyor.