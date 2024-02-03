BYD Seal U Türkiye'ye geliyor! Trafik cezalarında yeni gelişme - DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde BYD'nin Türkiye pazarına yönelik açıklamaları, trafik cezalarında indirimli ödeme süresinin uzatılması ve Jeep Wagoneer S gibi öne çıkan konuları değerlendirdik.

Programımızın bu haftaki bölümünde BYD'nin Türkiye pazarına yönelik açıklamaları, trafik cezalarında indirimli ödeme süresinin uzatılması ve Jeep Wagoneer S gibi öne çıkan konuları değerlendirdik. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olarak, beğen tuşuna basarak, bildirimleri açarak ve yorum yaparak bizlere destek olmayı ihmal etmeyin. İyi seyirler!

Video akışı:

00:00 - Giriş

02:00 - Yeni Jeep Wagoneer S

09:40 - Türkiye'ye gelecek BYD Seal U'nun özellikleri

18:10 - Makyajlı Audi Q7 ve SQ7 tanıtıldı

21:45 - Trafik cezalarında indirimli ödeme süresi uzatıldı

24:54 - 8300 dolarlık Çinli elektrikli otomobil Yue 01

30:15 - Stellantis, STLA Large platformuyla 800 km menzil vadediyor

35:10 - Kapanış

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