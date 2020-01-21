Ruslardan ilginç proje: Dünyanın en basık Lada Niva'sı

Ruslar, namı ülke sınırlarını aşan ve pek çok ülkede hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip olan Lada Niva ile ilginç projelere imza atmaya devam ediyor. Bu seferki proje dünyanın en basık Lada Niva’sı.

İlginizi Çekebilir

Honda S2000, yeni aksesuarlarıyla Tokyo'da sergilendi

“iling show” isimli Youtube kanalı, neredeyse yerde sürünerek ilerleyen bu Lada Niva ile basık kavramına yeni bir boyut kazandırmış. Bunu yapmak için de, 1977 yılından bu yana üretilen aracın iç ve dış tasarımını neredeyse tamamen değiştirmiş. Niva’nın motoru, bir kısmı kaputun dışına taşacak şekilde yukarıya taşınmış.

Ayrıca Bkz. "Subaru, 2030'lu yıllarda sadece elektrikli araç satmak istiyor"

Lada Niva’nın arka koltukları sökülmüş ve bu bölümde aracın gövdesiyle bir bütün haline gelen arka tekerleklere yer açılmış. Ön ve arkadakiler dahil olmak üzere tüm camlar çıkarılmış ve kapılarla bagaj kapağının yukarı doğru açılması sağlanmış. Bunun yanı sıra Lada Niva’nın tavanının büyük bir bölümünün kesilmiş olduğunu ve egzoz çıkışının sağ ön çamurlukta yer aldığını görüyoruz.

Bundan bir ay önce makyajlı Lada Niva tanıtılmış, söz konusu araçta yuvarlak sis farlarının eklenmesi gibi ufak kozmetik dokunuşlar yapılmıştı. Buradaki linkten ilgili konuya göz atabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.