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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ruslardan ilginç proje: Dünyanın en basık Lada Niva'sı

    iling show isimli bir Youtube kanalı, Rusların efsane aracı Lada Niva üzerinde yaptığı değişikliklerle basık kavramına yeni bir boyut kazandırdı. İşte çılgın Rusların yaptığı çalışma:
    1 gün
    9,4b
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Ruslar, namı ülke sınırlarını aşan ve pek çok ülkede hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip olan Lada Niva ile ilginç projelere imza atmaya devam ediyor. Bu seferki proje dünyanın en basık Lada Niva’sı.

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    iling show” isimli Youtube kanalı, neredeyse yerde sürünerek ilerleyen bu Lada Niva ile basık kavramına yeni bir boyut kazandırmış. Bunu yapmak için de, 1977 yılından bu yana üretilen aracın iç ve dış tasarımını neredeyse tamamen değiştirmiş. Niva’nın motoru, bir kısmı kaputun dışına taşacak şekilde yukarıya taşınmış.

    Ayrıca Bkz. "Subaru, 2030'lu yıllarda sadece elektrikli araç satmak istiyor"

    Lada Niva’nın arka koltukları sökülmüş ve bu bölümde aracın gövdesiyle bir bütün haline gelen arka tekerleklere yer açılmış. Ön ve arkadakiler dahil olmak üzere tüm camlar çıkarılmış ve kapılarla bagaj kapağının yukarı doğru açılması sağlanmış. Bunun yanı sıra Lada Niva’nın tavanının büyük bir bölümünün kesilmiş olduğunu ve egzoz çıkışının sağ ön çamurlukta yer aldığını görüyoruz.

    Bundan bir ay önce makyajlı Lada Niva tanıtılmış, söz konusu araçta yuvarlak sis farlarının eklenmesi gibi ufak kozmetik dokunuşlar yapılmıştı. Buradaki linkten ilgili konuya göz atabilirsiniz.



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    darkaura 1 gün en beğenilen
    oyunun fizik motorunda bug olmus gibi :)
    Yanıtla +23
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    12 Angry Men 1 gün
    Bu videonun anasayfa haberi olması saçma. Yputube bu tarz vıdeolarla dolu o zaman hepsını buraya koyun.
    Yanıtla +11
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    1 Avatar
    barkin67 3 sa.
    Tasarım değişmeli
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    eaglepaw_1903 6 sa.
    ..
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    aarslan321 7 sa.
    Arabayai asvalta surte surte indirmisker gibi.
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    ilkerinanç 23 sa.
    Amaç ne burada?Modifiyeden anlamadığım için soruyorum.Bir maksadı tabi vardır ama ne?
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    ssbrutality 1 gün
    bu ne sacmalik ya
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    12 Angry Men 1 gün
    Bu videonun anasayfa haberi olması saçma. Yputube bu tarz vıdeolarla dolu o zaman hepsını buraya koyun.
    Yanıtla +11
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    BekirHan 1 gün
    Basık değil ezik
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    Ussuz 1 gün
    Bu adamların çok fazla boş vakti ve parası var heralde
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    ozgurrdunya 1 gün
    1 aydır internette dolaşan video değil mi o :)
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    TheNewAtilla 1 gün
    Otoparktaki gidişine hala gülüyorum
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