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    Tesla Türkiye'den Model Y siparişleri için açıklama geldi: Bot saldırısı oldu!

    Türkiye'de Tesla Model Y siparişlerinin yalnızca VPN ile verilebilmesi tepkilere yol açmıştı. Tesla Türkiye ekibi, envanter sistemindeki yoğunluğun botlardan kaynaklandığına dair açıklamada bulundu.

    tesla türkiye model y siparişleri resmi açıklama Tam Boyutta Gör
    Türkiye’deki Tesla Model Y satışlarında büyük bir kriz yaşandı. Tesla, yeni Model Y siparişlerini 22 Mayıs’ta yalnızca İzmir’e açtı ancak daha kötüsü yalnızca VPN kullananlar envanter sistemine erişebildi. VPN hizmeti kullanmayanlar ise ne sipariş ekranına ulaşabildi ne de aracı sepete ekleyebildi. Tesla, Türkiye’de yaşanan bu skandala ilişkin açıklamada bulundu.

    Tesla Türkiye: Envanter sistemimiz milyonlarca otomatik bot talebine maruz kaldı

    Tesla Türkiye ekibi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Model Y’ye talebin yoğun olduğunu, envanter listelemesinin botlara maruz kalmasının sonucu olarak erişim sorunu yaşandığını belirtti:

    “Türkiye’de Model Y'ye olan inanılmaz talepten dolayı çok heyecanlıyız. Son envanter listelememiz dakikalar içerisinde tükendi. Satış sürecinde yaşanmış olabilecek teknik sorunlar için özür dileriz. Envanter sistemimiz kısa bir süre içinde milyonlarca otomatik bot talebine maruz kaldı ve bu durum sitenin erişilebilirliğini etkiledi.

    Hizmetlerimizin çevrimiçi kalmasını sağlamak amacıyla güvenlik sistemimiz bu bot trafiğini kaynağına göre engelledi ve bu da Türkiye'deki bazı gerçek kullanıcılarımızın erişimini sehven etkiledi. İleriye dönük bir çözüm üretmek için çalışıyoruz.

    Ayrıca mümkün olan en kısa sürede daha fazla aracın üretilmesini ve Türkiye'ye gönderilmesini sağlayacağız. Teşekkür ederiz!”

    Yeni Model Y envanter tarihleri paylaşıldı

    Tesla Türkiye, bir sonraki envanter listeleme tarihini 28 Mayıs ve 4 Haziran saat 18.30 olarak paylaştı.

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    Türkiye'nin ilk melodili yolu kullanıma açıldı

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    gun 5 saat önce

    Yol eğlencesi için süper çocuklar iyi eğlenir

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    Barış Manço 5 saat önce

    Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...

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    Richard Parker 11 saat önce

    para getirisi olunca full dolu son sitemi nasıl da getiriyor haşmetli devletimiz

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    turkelvis 2 gün önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

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