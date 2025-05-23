Tesla Türkiye'den Model Y siparişleri için açıklama geldi: Bot saldırısı oldu!

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Türkiye’deki Tesla Model Y satışlarında büyük bir kriz yaşandı. Tesla, yeni Model Y siparişlerini 22 Mayıs’ta yalnızca İzmir’e açtı ancak daha kötüsü yalnızca VPN kullananlar envanter sistemine erişebildi. VPN hizmeti kullanmayanlar ise ne sipariş ekranına ulaşabildi ne de aracı sepete ekleyebildi. Tesla, Türkiye’de yaşanan bu skandala ilişkin açıklamada bulundu.

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Tesla Türkiye: Envanter sistemimiz milyonlarca otomatik bot talebine maruz kaldı

Tesla Türkiye ekibi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Model Y’ye talebin yoğun olduğunu, envanter listelemesinin botlara maruz kalmasının sonucu olarak erişim sorunu yaşandığını belirtti:

“Türkiye’de Model Y'ye olan inanılmaz talepten dolayı çok heyecanlıyız. Son envanter listelememiz dakikalar içerisinde tükendi. Satış sürecinde yaşanmış olabilecek teknik sorunlar için özür dileriz. Envanter sistemimiz kısa bir süre içinde milyonlarca otomatik bot talebine maruz kaldı ve bu durum sitenin erişilebilirliğini etkiledi.

Hizmetlerimizin çevrimiçi kalmasını sağlamak amacıyla güvenlik sistemimiz bu bot trafiğini kaynağına göre engelledi ve bu da Türkiye'deki bazı gerçek kullanıcılarımızın erişimini sehven etkiledi. İleriye dönük bir çözüm üretmek için çalışıyoruz.

Ayrıca mümkün olan en kısa sürede daha fazla aracın üretilmesini ve Türkiye'ye gönderilmesini sağlayacağız. Teşekkür ederiz!”

Yeni Model Y envanter tarihleri paylaşıldı

Tesla Türkiye, bir sonraki envanter listeleme tarihini 28 Mayıs ve 4 Haziran saat 18.30 olarak paylaştı.

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Tesla Türkiye'den Model Y siparişleri için açıklama: Bot talebi!

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