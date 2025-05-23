Tesla Türkiye'den Model Y siparişleri için açıklama geldi: Bot saldırısı oldu!

Tesla Türkiye: Envanter sistemimiz milyonlarca otomatik bot talebine maruz kaldı
Tesla Türkiye ekibi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Model Y’ye talebin yoğun olduğunu, envanter listelemesinin botlara maruz kalmasının sonucu olarak erişim sorunu yaşandığını belirtti:
“Türkiye’de Model Y'ye olan inanılmaz talepten dolayı çok heyecanlıyız. Son envanter listelememiz dakikalar içerisinde tükendi. Satış sürecinde yaşanmış olabilecek teknik sorunlar için özür dileriz. Envanter sistemimiz kısa bir süre içinde milyonlarca otomatik bot talebine maruz kaldı ve bu durum sitenin erişilebilirliğini etkiledi.
Hizmetlerimizin çevrimiçi kalmasını sağlamak amacıyla güvenlik sistemimiz bu bot trafiğini kaynağına göre engelledi ve bu da Türkiye'deki bazı gerçek kullanıcılarımızın erişimini sehven etkiledi. İleriye dönük bir çözüm üretmek için çalışıyoruz.
Ayrıca mümkün olan en kısa sürede daha fazla aracın üretilmesini ve Türkiye'ye gönderilmesini sağlayacağız. Teşekkür ederiz!”
Yeni Model Y envanter tarihleri paylaşıldı
Tesla Türkiye, bir sonraki envanter listeleme tarihini 28 Mayıs ve 4 Haziran saat 18.30 olarak paylaştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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