Rusya kendi alternatif internetini kurdu

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Bugün internet mevcut imkanlar içerisinde dünyanın herhangi bir noktasından erişilebilecek bir dünya haline geldi. Bununla birlikte internete bu denli özgür erişim ülkelerin istediği bir şey değil. Bazı hükümetler kendi kontrolleri altında bir interneti tercih ediyor.

Alternatif olacak

Çin, İran, Kuzey Kore ve Suudi Arabistan gibi ülkeler çok sıkı güvenlik duvarı inşa ederek vatandaşların her adımını takip etme veya istenmeyen tüm veri trafiğini engelleme gibi politikalar güdüyor. Rusya da buna katıldı.

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Rusya İletişim Bakanlığı yaptığı açıklamada global internet ağına alternatif bir internet ağının ülke sınırları içerisinde başarılı bir şekilde test edildiğini duyurdu. Kullanıcılar bu test esnasında internet kullanımında herhangi bir değişiklik fark etmedi.

Rusya’nın nasıl bir alternatif internet ağı kurduğu bilinmiyor. Intranet yani şirket içi gibi kapalı bir internet ağı kurmak dışarı çıkışı engeller ancak açıklamada kullanımda fark olmadığı belirtilmiş. Bu bakımdan internet sağlayıcılar ve operatörler ile birlikte dev bir güvenlik duvarı kurulduğu tahmin ediliyor.

Kapalı sistem ülkelerin yavaş yavaş interneti tamamen kontrol altına alması elbette diğer ülkeler için de örnek teşkil ediyor. Her ülkenin kendi kapalı internet sistemine sahip olduğu bir gelecek kimsenin arzuladığı bir dönem olmaz.

https://www.engadget.com/2019/12/26/russia-tested-own-internet/