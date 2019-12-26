Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Rusya kendi alternatif internetini kurdu

    Ülkedeki internet kullanımını tamamen kontrol altına almak isteyen Rusya devleti, geliştirdiği alternatif iletişim ağını bu hafta başarıyla test ettiğini duyurdu.
    3 sa.
    2,6b
    58
    18
    Güvenlik
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Rusya kendi alternatif internetini kurdu
    Tam Boyutta Gör

    Bugün internet mevcut imkanlar içerisinde dünyanın herhangi bir noktasından erişilebilecek bir dünya haline geldi. Bununla birlikte internete bu denli özgür erişim ülkelerin istediği bir şey değil. Bazı hükümetler kendi kontrolleri altında bir interneti tercih ediyor.

    Alternatif olacak

    Çin, İran, Kuzey Kore ve Suudi Arabistan gibi ülkeler çok sıkı güvenlik duvarı inşa ederek vatandaşların her adımını takip etme veya istenmeyen tüm veri trafiğini engelleme gibi politikalar güdüyor. Rusya da buna katıldı.

    Ayrıca Bkz. "YouTube kripto para videolarına savaş açtı"

    Rusya İletişim Bakanlığı yaptığı açıklamada global internet ağına alternatif bir internet ağının ülke sınırları içerisinde başarılı bir şekilde test edildiğini duyurdu. Kullanıcılar bu test esnasında internet kullanımında herhangi bir değişiklik fark etmedi.

    Rusya’nın nasıl bir alternatif internet ağı kurduğu bilinmiyor. Intranet yani şirket içi gibi kapalı bir internet ağı kurmak dışarı çıkışı engeller ancak açıklamada kullanımda fark olmadığı belirtilmiş. Bu bakımdan internet sağlayıcılar ve operatörler ile birlikte dev bir güvenlik duvarı kurulduğu tahmin ediliyor.

    Kapalı sistem ülkelerin yavaş yavaş interneti tamamen kontrol altına alması elbette diğer ülkeler için de örnek teşkil ediyor. Her ülkenin kendi kapalı internet sistemine sahip olduğu bir gelecek kimsenin arzuladığı bir dönem olmaz.



    https://www.engadget.com/2019/12/26/russia-tested-own-internet/ Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    atarlı.ergen 2 sa.
    bizim de bu tarz bir sistem kurmamız gerek yoksa batının algı yönetimine hep açık konumda kalırız. youtube trendlere bakın batının algıcı adamları trendlerden düşmüyor dolar 12tl olacak diye bir taraflarını yırtıyorlar. batının çıkarlarını koruyan adamlar hep trendlerde milletinin çıkarlarını düşenen adamlarsa kanarda köşede ne trendlerde ne tavsiyelerde özellikle yeni nesil tehlike altında kendi çıkarlarına hizmet edecek adamları sanki milletimize kendi seçimleriymiş gibi gösterebilirler.
    bizim de bu tarz bir sistem kurmamız gerek yoksa batının algı yönetimine hep açık konumda kalırız. youtube trendlere bakın batının algıcı adamları trendlerden d...
    Devamını Gör
    3 Yanıt Yanıtla +21
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    helloloto 1 sa. yeni yorumcu en beğenilen
    Abovv yorumlara gel. Bildiğin intraneti destekliyor adamlar. Birde burası teknoloji sitesi. YouTube da trendlerden algısı değişen adamı bi zahmet iplemeyin. Yani sen diyorsunki kapanalım dünyaya, algımızı biz değiştirelim. Tam kuzey kore, tebrikler.
    Abovv yorumlara gel. Bildiğin intraneti destekliyor adamlar. Birde burası teknoloji sitesi. YouTube da trendlerden algısı değişen adamı bi zahmet iplemeyin. Yan...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +21
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    kuzgun_ 6 dk.
    yorumlara bak ... utanmasa Kuzey Kore Çin gibi olalım dicekler... sansür türkiye'de yeteri kadar var internet olmasa dünyadan bir haber olacağız... TV izleyen aklı selim insan kaldı mı ?

    İnternet olmasa ne gelen zamlardan haberin olur, ne surilerin işlediği suçlardan haberin olur, ne yayın yasağı gelen olaylardan haberin olur vs vs... "avrupa bizi gısganıy, dünya liedeeriiyiğ" diye gezeriz ortada
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Mütercim Bey 43 dk.
    Burada bu habere olumlu yaklaşan kişilere iyi dikkat edin, yarın bir gün Türkiye böyle bir şey yaparsa en çok onlar tepki gösterecek.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    fuckulteli 47 dk.
    Sansürcülüğe, kısıtlayıcılığa ne çok hevesliymiş millet.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    FatihAsl 1 sa.
    Adamlar haklı, Zero Days belgeselini izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    helloloto 1 sa. yeni yorumcu en beğenilen
    Abovv yorumlara gel. Bildiğin intraneti destekliyor adamlar. Birde burası teknoloji sitesi. YouTube da trendlerden algısı değişen adamı bi zahmet iplemeyin. Yani sen diyorsunki kapanalım dünyaya, algımızı biz değiştirelim. Tam kuzey kore, tebrikler.
    1 Yanıt Yanıtla +21
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    The Hollow 1 sa. helloloto
    Ars Technica gibi sitelere teknoloji sitesi diyebiliriz. Oralarda insanların yazdıkları yorumları okursanız zaten bilgi ve mantık farkı çok bariz ortada. Fakat DH Forum'a direkt teknoloji sitesi demek bence doğru değil. Her türden, her ilgiden insanların oluşturduğu topluluk demek bence daha doğru. Konuların altına mantıklı ve doğru cevaplar yazan üye sayısı çok az. O yüzden önerim bence pek kafanıza takmayın.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    WB 1 sa.
    Sanki amerika takip etmiyor, tek fark biri sinsice yapiyor biri aciktan
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    peakyfuckingblinders 2 sa. yeni yorumcu
    darısı bize
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    monacomen 2 sa. yeni yorumcu
    Ülkeler de insanlar gibidir. Birbirinden farklı karakter, tip ve davranışlara dillere sahiptir. Bunlar onların birey olmasını sağladığı gibi ülkelerin de birer millet olmasına sağlar. İnternet üzerinden içerikler bir toplumu dizayn etme konusunda başarılı olur ise bu dizaynı kimin çıkarı için yapacağı kuşku götürür. Birinin istediği gibi hareket ederseniz muhtemelen bu kişinin çıkarına hizmet edersiniz, bunun tersi söz konusu olamaz. Yöneten mazoşist bile olsa sizi sadist olarak kurgulayacaktır. O yüzden her ülke, millet ve kişinin kişilik haklarını, dilini, alışkanlık ve huylarını, geleneklerini korumaya hakkı vardır. Kendi ülkesine göre internette özgürlüğün bir kısmı olabilir. Her ne şekilde olursa olsun bu da bir başka kişilerin sizi kendi çıkarına şekillendireceği garantisi olsa bile sizi sizden birinin şekillendirmesi daha sağlıklıdır bence.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    atilasat 2 sa.
    kullanıcılar farketmedi demiş de eminim fark edilmiştir.çünkü bir hafta önce Rusya'da internet üzerinden film izlerken filmin son beş dakikasında internet kesildi.10 dakika sonra internet geldiğinde aynı adrese tıklayınca bir uyarı yazısı çıktı.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    tandroidman 2 sa.
    Yandex 'in haberi var mı sonra şikayet ediyor. Mağlum bizde ki olaylar.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    ugo +353 Mr. Pink +260 Spider_hip +233 selahattın ısık +221 ~Lion King~ +173 porsoro +172 İl teber +161 esmerbuyucu +142 MFN +138 Drummerrrr +133
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
    21 Üye, 37 Misafir

    İLGİ DÜZEYİ
    2603 TIK

    HABERİN ETİKETLERİ
    russia, alternative internet ve
    3 etiket daha Güvenlik Internet Ekrem71
    Facebook Sayfası258,3b
    Twitter Profili78,6b
    YouTube Kanalı263b
    RSS Yayını
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 22 dk. Huawei-TSMC ortaklığı ABD boykotuna takılabilir 26 dk. Yerli otomobilin kokpitinden ilk görüntü! 52 dk. Huawei nova 6 SE satışa sunuldu 52 dk. 5G destekli Oppo Reno 3 ve Oppo Reno 3 Pro resmen tanıtıldı 1 sa. Google’a 3 yılda 8 milyar Euro ceza 1 sa. Samsung Galaxy M31, Geekbench testinde ortaya çıktı: 6 GB RAM, Exynos 9611 işlemci 2 sa. Hurda araçta ÖTV indirimi bitiyor: Son 5 gün 2 sa. DH okurları yılın en iyi akıllı saatini seçiyor [Anket] 3 sa. Beş kamera ile gelecek olan Huawei P40 Pro'nun yeni görseli yayınlandı 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Rusya kendi alternatif internetini kurdu Sonraki Huawei P30 Lite 2020, Google hizmetleriyle satışa sunulacak 4 sa. YouTube kripto para videolarına savaş açtı 15 sa. ByteDance, ABD'nin güvenlik suçlamalarına rağmen TikTok'u satmayacağını açıkladı 15 sa. Epic Games mağazasında bu kez erken erişim oyunu var 16 sa. Samsung NEON geliyor 16 sa. Tesla Cybertruck alamayanlara kağıttan yapma fırsatı 16 sa. Audi firması yardımcı iskelet kullanımına başladı 16 sa. Yeni kanser ilacı AMG 510 faz 2 denemelerine hak kazandı 17 sa. En güçlü dikey süpürge "Dyson V11 Absolute incelemesi" 17 sa. ViewSonic'in Nano IPS teknolojili oyuncu monitörlerini konuştuk 17 sa. Greenliant 5 yıllık 30 DWPD garantili SLC SSD’lerini duyurdu 17 sa. Microsoft, Windows 10'da sürücü ve güncellemelerin yüklenmesini kolaylaştıracak 18 sa. AirPods tasarımlı Oppo Enco Free'nin basın görselleri ortaya çıktı 18 sa. Ryzen işlemcili Acer Nitro 5 satışa çıktı 19 sa. DH okurları yılın en iyi alt seviye akıllı telefonunu seçiyor [Anket] 19 sa. AMD’nin 32 çekirdekli yongası 140 watt TDP’ye düşürüldü: Halen Core i9-10980XE’den çok daha hızlı 20 sa. Uygun fiyatlı bilgisayarların yolunu açan Chuck Peddle hayatını kaybetti 20 sa. Honda'dan veri sızıntısı: Yaklaşık 1 milyar veri internete düştü! 21 sa. Binance borsası Türk Lirası ile işlem çiftlerini genişletiyor 21 sa. Fallout 76 oyununda hacker saldırısı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yerli otomobilin “lale” şeklindeki ızgarası ortaya çıktı
    DonanımHaber
    NASA'nın sessiz süpersonik uçağında son aşamaya gelindi "Havac...
    DonanımHaber
    Amazon.com.tr’de Yılbaşı Fırsatları başladı
    DonanımHaber
    Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Yerli otomobilin tasarımı yavaş yavaş açığa çıkıyor: İşte TOGG...
    DH Forum
    CHPlilerin mütevazı yaşamı
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim